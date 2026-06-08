AUTODESK FUSION PARA ENGENHEIROS ELETRÔNICOS

Autodesk Fusion: o futuro do projeto de componentes eletrônicos

O Autodesk Fusion combina projeto mecânico e de componentes eletrônicos, simulação, colaboração e usinagem, conectando todo o processo de desenvolvimento do produto em uma única ferramenta.

Dois engenheiros avaliando a viabilidade de fabricação de placas de circuito no Autodesk Fusion Electronics

O projeto de PCB está no centro dos produtos de consumo modernos

Uma PCB meticulosamente projetada está no centro de todos os produtos revolucionários. Não se contente e exija excelência usando a melhor ferramenta para dar vida às suas ideias.

O Autodesk Fusion é a primeira e única plataforma de desenvolvimento do produto na nuvem do mercado que integra perfeitamente fluxos de trabalho de projeto, engenharia e eletrônica.

Elimine várias ferramentas e problemas de conversão de dados. Simplifique fluxos de trabalho, otimize projetos de circuitos e produza produtos de alta qualidade com mais rapidez.

Unifique o projeto de componentes eletrônicos com uma ferramenta de desenvolvimento do produto

Benefícios do Autodesk Fusion para componentes eletrônicos

Reduza erros e retrabalho

Ajuste a colocação de componentes com fluxos de trabalho eletromecânicos contínuos, sem conversões de arquivos.

Torne a criação de componentes mais rápida

Crie componentes eletrônicos com modelos 3D funcionais rapidamente com todas as calculadoras compatíveis com IPC.

Aumente a eficiência

Aumente a produtividade por meio da automação, colaboração e interoperabilidade para reduzir os processos sem valor agregado.

Aumente os lucros

Reduza custos e maximize o tempo de projeto com recursos integrados de projeto eletrônico.

Ferramentas de projeto de PCB para suas necessidades de componentes eletrônicos

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Captura esquemática

Poupe tempo de projeto valioso com um conjunto completo de ferramentas esquemáticas. Obtenha acesso a milhares de componentes. Interconecte circuitos e crie configurações personalizadas de atributos.

 

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Layout de PCB

O editor de PCB permite conectar suas ideias no menor tempo possível. Até mesmo o layout de placas densas é possível com um conjunto completo de ferramentas de layout de PCB.

 

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Projeto para fabricação/DRC

Mantenha-se fiel aos requisitos de fabricação com regras de projeto personalizáveis.

 

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Unificação de MCAD-ECAD

Certifique-se de que a PCB se encaixe na primeira vez, sempre, com o único MCAD genuinamente unificado para o software ECAD.

 

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Editor de biblioteca de componentes

Os assistentes de componentes e conteúdo das bibliotecas de PCB prontos para uso mantêm você com o foco no projeto, não em criar peças.

 

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Simulação SPICE

Garanta a precisão e crie os esquemas corretamente na primeira vez com a simulação SPICE totalmente funcional.

 

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Uma nova abordagem para o projeto de componentes eletrônicos

67% 

As empresas que simplificam o acesso a dados de PCB e mecânicos no momento do projeto entregam 90% dos produtos no prazo, resultado 67% melhor do que as que não têm acesso aos mesmos dados.

~US$ 33.000 

Uma média de US$ 33.967 por lançamento de projeto são economizados por empresas que implementam fluxos de trabalho simultâneos, colaborativos e de controle de revisões entre domínios.

85% 

As empresas que interconectam projetos de fabricação e eletrônica apresentam um índice de cumprimento de metas de custos e confiabilidade 85% maior que a concorrência.

Aumente a produtividade de sua equipe com gerenciamento de dados e colaboração sem esforço

Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.

O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.

Planos e preços do Autodesk Fusion para engenheiros eletrônicos

Autodesk Fusion

Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion for Design

Assinatura de um ano: combina recursos essenciais do Autodesk Fusion com ferramentas de nível profissional nas extensões de projeto, simulação e gerenciamento para aprimorar o processo de projeto.
 

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Falar com um especialista

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Extensões do Autodesk Fusion

As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.

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Veja a comparação do Autodesk Fusion com o SOLIDWORKS

Não se contente com uma abordagem em silos. Veja como uma plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE e PCB oferece valor sem precedentes a projetistas, engenheiros e fabricantes.

AUTODESK FUSION E AVNET

Acelere o tempo de introdução no mercado com o complemento Avnet para o Fusion

O Autodesk Fusion é a solução completa de desenvolvimento de produtos de consumo. Acelere o projeto de componentes eletrônicos de consumo mais rápido do que nunca com nossa parceria com a Avnet.

Recursos do Autodesk Fusion para engenheiros eletrônicos

Este guia destaca informações importantes que você precisa saber à medida que se familiariza com o espaço de trabalho de componentes eletrônicos.

 

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Perguntas frequentes

O Autodesk Fusion inclui componentes eletrônicos?

Sim, o Autodesk Fusion unifica os fluxos de trabalho de MCAD e ECAD (inglês). Seja você um engenheiro elétrico que procura uma ferramenta de projeto de PCB baseada na nuvem ou um projetista industrial que busca incorporar PCBs em seu trabalho, o Autodesk Fusion Electronics Workspace é uma solução completa e acessível que inclui 999 esquemas, 16 camadas de sinal e área de placa ilimitada.

O que significa software de componentes eletrônicos?

Software de componentes eletrônicos (inglês) refere-se a programas de computador projetados para uso no campo da eletrônica. Essas ferramentas de software são usadas para projetar, simular, analisar e testar circuitos e sistemas eletrônicos. Elas fornecem uma gama de funcionalidades, como captura esquemática, simulação de circuito, projeto de PCB (placa de circuito impresso) e análise de integridade de sinal (inglês).

O que é software de projeto de PCB?

O software de projeto de PCB, também conhecido como software Electronic Design Automation (inglês) (EDA), é um tipo de software usado para projetar e fazer o layout de placas de circuito impresso (PCBs). As PCBs são componentes essenciais de dispositivos eletrônicos e servem como base para conectar e montar componentes eletrônicos.

O que é o projeto de circuito eletrônico?

O projeto de circuito eletrônico é a primeira etapa do projeto de componentes eletrônicos e requer a criação de um diagrama esquemático. O esquema define como os pinos de componentes elétricos são conectados de forma lógica em uma placa de circuito impresso (PCB). Quando o projeto do circuito estiver concluído, os engenheiros poderão usar seu esquema para executar simulações de SPICE ou converter seu esquema em um software de projeto de PCB.

Por que a integração ECAD/MCAD é importante?

A integração ECAD/MCAD (inglês) (projeto eletrônico assistido por computador/projeto mecânico assistido por computador) é importante no campo do projeto e desenvolvimento de produtos, especialmente para dispositivos eletrônicos. Ela se refere à integração perfeita do software de projeto eletrônico (ECAD) e do software de projeto mecânico (MCAD) para permitir a colaboração e a sincronização entre equipes de projeto elétrico e mecânico. A integração ECAD/MCAD é importante para:

  1. Eficiência do projeto: a integração ECAD/MCAD permite projetos simultâneos, em que as equipes de projetos elétricos e mecânicos podem trabalhar simultaneamente em seus respectivos aspectos do produto. Isso reduz as iterações de projeto, melhora a eficiência e encurta o ciclo geral de desenvolvimento do produto.

  2. Otimização de projeto: a integração permite que os projetistas considerem as restrições elétricas e mecânicas durante o processo de projeto. Isso garante que os componentes elétricos se encaixem corretamente no gabinete mecânico, evitando conflitos e otimizando o projeto geral.

  3. Detecção de interferências: a integração ECAD/MCAD ajuda a detectar e resolver qualquer interferência potencial ou interferências entre componentes elétricos e mecânicos. Ela permite que os projetistas identifiquem problemas como colisões de componentes, folgas inadequadas ou conflitos de roteamento no início da fase de projeto.

  4. Comunicação melhorada: a integração ECAD/MCAD facilita uma melhor comunicação e colaboração entre equipes de projetos elétricos e mecânicos. Ela permite o compartilhamento em tempo real de dados, anotações e comentários do projeto, garantindo que ambas as equipes estejam alinhadas e trabalhando para uma meta comum.

  5. Considerações de fabricação: a integração entre as ferramentas ECAD e MCAD garante que o projeto leve em conta as considerações de fabricação. Por exemplo, ela permite que os projetistas otimizem a colocação de componentes para uma montagem eficiente, permitam a dissipação de calor adequada e considerem a tensão mecânica na PCB durante a operação.

  6. Documentação e visualização: a integração ECAD/MCAD permite a geração de documentação abrangente e representações visuais do projeto. Isso inclui modelos 3D, desenhos de montagem e listas de materiais detalhadas. Tudo isso é importante para os processos de fabricação, montagem e manutenção.

O que é a automação de projetos eletrônicos?

A automação de projetos eletrônicos (inglês) (EDA) refere-se a uma categoria de ferramentas e metodologias de software usadas no projeto, na análise e na verificação de sistemas eletrônicos. O software EDA automatiza várias tarefas envolvidas no processo de projeto, ajudando engenheiros e projetistas a criar circuitos e sistemas eletrônicos complexos com mais eficiência.

 

As ferramentas EDA são amplamente usadas em setores como semicondutores, telecomunicações, eletrônicos de consumo, automotivo e aeroespacial. Elas ajudam a simplificar o processo de projeto, reduzir erros, melhorar a produtividade e acelerar o tempo de comercialização de produtos eletrônicos. EDA

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