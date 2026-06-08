Gerenciamento de dados de produto do Autodesk Fusion

Ferramentas de projeto e fabricação com PDM integrado

O Autodesk Fusion aumenta a agilidade na colaboração e no desenvolvimento do produto em toda a organização. Mantenha seus dados centralizados, acessíveis e protegidos, permitindo que sua equipe trabalhe com mais rapidez e inteligência.

Gerenciamento integrado de dados da nuvem para promover a eficiência

Mude para o Fusion, a solução completa para um desenvolvimento do produto rápido e sem erros. Trabalhe mais rápido e elimine dados incorretos com fluxos de trabalho de equipe simplificados. Integre rapidamente membros, configure grupos e atribua permissões, tudo isso enquanto desfruta da colaboração em tempo real em uma plataforma única e centralizada.

Capacite sua equipe para permanecer conectada e produtiva a qualquer momento e em qualquer lugar. Faça uma mudança inteligente para o Fusion e dinamize a inovação.

Veja como as organizações trabalham de forma mais rápida e inteligente com o gerenciamento de dados do Fusion

Recursos integrados de gerenciamento de dados que fornecem resultados

Projeto simultâneo

Permita que vários membros da equipe projetem em uma localização central com acesso simultâneo a dados e a fluxos de trabalho na nuvem em tempo real.

 

Elimine gargalos com a capacidade de editar, comentar e revisar alterações, reduzindo atrasos e falhas de comunicação.

 

Gerenciamento de listas de materiais

Crie listas de materiais automaticamente de dados de CAD, que os usuários podem editar simultaneamente e facilmente adicionar metadados relevantes para a tomada de decisões a jusante.

 

Melhore a eficiência da definição do produto garantindo que todos os materiais sejam considerados, reduzindo erros e atrasos na produção.

 

Gerenciamento de propriedades

Mantenha a consistência e a precisão em toda a documentação do produto usando propriedades predefinidas de acordo com os padrões do setor ou definindo propriedades de sua escolha.

 

Melhore a colaboração, reduza os erros e acelere os processos de produção com uma visão clara e organizada dos atributos do produto.

 

Planos e preços do Autodesk Fusion

FUNDAMENTOS BÁSICOS

Autodesk Fusion

PDM integrado e nossos recursos principais de CAD, CAM, CAE, PCB, ideais para projetistas, engenheiros, operadores de máquinas e equipes que trabalham no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

 

 

Inclui:

  • Ampla colaboração para organizações
  • Projeto de PCB junto com a criação de peças mecânicas
  • Automação de desenhos e configurações de projeto

Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente por 30 dias

 

 

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ADICIONAR O AUTODESK FUSION AO CARRINHO

RECURSOS AVANÇADOS DE FABRICAÇÃO

Autodesk Fusion for Manufacturing

PDM integrado e ferramentas avançadas de CAD + CAM para fabricantes, operadores de máquinas, engenheiros e equipes que precisam de soluções precisas de CAM de alto desempenho.

 

 

 

Inclui recursos avançados de fabricação:

  • Usinagem abrangente 2D para 5 eixos
  • Corte, fresamento, torneamento e torno-fresa
  • Automação da fabricação
  • Inspeção e sondagem de peças
  • Pós-processadores gratuitos e editáveis

 

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SAIBA MAIS

RECURSOS AVANÇADOS DE PROJETO

Autodesk Fusion for Design

PDM integrado e ferramentas avançadas de projeto, simulação e gerenciamento de ciclo de vida para engenheiros, projetistas e equipes que trabalham em projetos complexos e de alto desempenho.


 

Vá além do CAD com ferramentas avançadas de projeto:

  • 10 tipos de simulação adicionais
  • Tecnologia de projeto generativo
  • Edição e revestimento avançado de malha
  • Regras de plástico adicionais para projetos
  • Gerenciamento integrado do ciclo de vida
     

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SAIBA MAIS

Explore recursos integrados adicionais de gerenciamento de dados

Reutilização de projetos

Evite a duplicação e a redundância dispendiosas e demoradas com recursos de pesquisa rápidos e flexíveis para localizar e reutilizar rapidamente projetos existentes.

 

Controle de alterações

Reduza erros do ciclo do projeto e ineficiências do fluxo de trabalho. Acompanhe todas as alterações e evite conflitos com o controle de alterações automatizado integrado.

 

Controle automático de versões

Veja facilmente o histórico de edições de propriedades e alterações de projeto em todo o processo de desenvolvimento do produto com controle automático de versões, que gerencia tudo para você enquanto trabalha.

 

Revisão do projeto

Compartilhe dados em tempo real e obtenha feedback facilmente por meio de vistas compartilhadas, que permitem medir, adicionar marcas de revisão, anotar e comentar.

 

Gerenciamento de usuários e grupos

Expanda facilmente o acesso em toda a organização e gerencie usuários em todos os projetos com controle de permissões seguro.

 

Integração ao hub

Configure as equipes rapidamente e concentre-se em tarefas de valor agregado com um processo de integração intuitivo, que dá aos usuários acesso aos dados e à experiência certos para suas funções.

 

Dados centralizados com base na nuvem

Gerencie todos os tipos de arquivo em um sistema organizado, incluindo documentos, planilhas, imagens, PDFs, dados de engenharia e metadados.

 

Importação de dados do AnyCAD

Abra arquivos nativos de todos os softwares de projeto convencionais, permitindo que você trabalhe com dados CAD importados.

 

Classificação G2 Summer 2021

“O Fusion é reconhecido como a melhor plataforma de software profissional de projeto e fabricação de produtos na nuvem no G2.”

— Classificação 4,5/5, mais de 400 revisões no G2

Obtenha uma demonstração do PDM integrado do Autodesk Fusion


Com o Autodesk Fusion, ofereça à sua equipe os meios de trabalhar de forma mais rápida e inteligente, mantendo os dados centralizados, acessíveis e protegidos.


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Perguntas frequentes do Gerenciamento de dados de produto

O Autodesk Fusion inclui o PDM?

Sim. O Autodesk Fusion inclui recursos de Gerenciamento de dados de produto (PDM) integrados para projeto e dados de engenharia. As equipes têm a capacidade de armazenar, organizar, definir a versão e compartilhar dados de produtos diretamente no ambiente do Fusion, sem a necessidade de um sistema PDM separado. Aprimore a colaboração e o controle de dados por meio do processo de projeto e manufatura.

Quais recursos de PDM o Autodesk Fusion oferece?

O Autodesk Fusion oferece recursos PDM essenciais focados no gerenciamento de dados de engenharia, incluindo armazenamento centralizado de dados, controle de versão, controle de acesso e colaboração em torno de dados de projeto. O Fusion gerencia modelos CAD, desenhos e informações relacionadas a produtos em um ambiente compartilhado, para que as equipes trabalhem com base em uma única fonte de verdade. Esses recursos estão integrados diretamente no fluxo de trabalho de projeto, em vez de serem fornecidos como um produto PDM independente.

Quais são os recursos mais importantes no PDM?

Os recursos mais importantes do PDM (inglês) são aqueles que protegem a integridade dos dados e permitem que as equipes trabalhem com as informações corretas, incluindo armazenamento de dados centralizado, controle de versões e revisões, permissões de acesso, controle de alterações e suporte para estruturas de produtos, como listas de materiais. Esses recursos, oferecidos pelo Autodesk Fusion, ajudam a reduzir erros e confusões durante o desenvolvimento do produto.

Qual é o melhor software de PDM para as equipes de engenharia?

As soluções de PDM são normalmente avaliadas com base em sua capacidade de gerenciar dados de CAD, oferecer suporte ao controle de versões e integrar-se às ferramentas de projeto existentes. Algumas equipes usam soluções integradas, como o gerenciamento de dados integrado (inglês) do Autodesk Fusion, enquanto outras adotam ferramentas de PDM dedicadas, dependendo das necessidades organizacionais.

Quais setores contam com software de PDM?

O software de PDM é amplamente usado nos setores de manufatura e de engenharia, incluindo automotivo, aeroespacial, equipamentos industriais, eletrônico e outros setores que dependem de projetos de produtos complexos e dados de engenharia regulamentados. O PDM ajuda esses setores a gerenciar com precisão grandes volumes de arquivos de projeto e informações dos produtos.

O que torna o PDM adequado para uso corporativo?

As equipes corporativas se beneficiam da capacidade do PDM de gerenciar o acesso, controlar as revisões e manter os dados dos produtos consistentes entre departamentos e localizações. Essa abordagem estruturada (inglês) reduz o risco de arquivos desatualizados ou duplicados.

Como o PDM melhora a colaboração?

O PDM melhora a colaboração, garantindo que todos trabalhem com os mesmos dados do produto atualizados. Com soluções como o Autodesk Fusion, as equipes podem colaborar diretamente em projetos compartilhados e dados relacionados em um único ambiente, facilitando o alinhamento entre projeto, engenharia e manufatura e reduzindo as transferências.

Como as empresas dimensionam o gerenciamento de dados com o PDM?

As empresas dimensionam o gerenciamento de dados com o PDM (inglês) usando um sistema centralizado em vez de arquivos e pastas desconectados. A plataforma baseada na nuvem do Fusion e suas ferramentas de PDM integradas oferecem suporte a isso, pois gerenciam volumes crescentes de dados de projeto, versões e colaboradores, sem exigir que as equipes adotem ferramentas de gerenciamento de dados separadas logo no início.

Quais equipes devem usar sistemas de PDM?

Os sistemas de PDM são usados principalmente por equipes de projeto e de engenharia, com o valor se estendendo à manufatura e funções posteriores no processo. Com soluções como o Autodesk Fusion (inglês), as equipes multifuncionais que precisam de acesso conseguem acessar dados de projeto precisos, mesmo que não estejam criando modelos de CAD.

Como o software de PDM oferece suporte ao controle de versões?

O software de PDM oferece suporte ao controle de versões controlando as alterações e mantendo um histórico das revisões. No Autodesk Fusion, as atualizações do projeto são registradas automaticamente para que as equipes possam identificar a versão atual, revisar iterações anteriores e evitar trabalhar com arquivos desatualizados.

Que tipos de dados são gerenciados em um sistema de PDM?

Um sistema de PDM gerencia dados de engenharia e de projeto dos produtos, incluindo modelos CAD, desenhos, metadados, histórico de versões e estruturas de produtos, como listas de materiais. Soluções como o Autodesk Fusion gerenciam esses dados como parte do fluxo de trabalho do projeto, mantendo arquivos relacionados e seu contexto conectados em um único sistema.

Como o PDM é integrado ao software CAD?

O PDM se integra ao software CAD gerenciando arquivos de projeto diretamente no ambiente de projeto. O Autodesk Fusion combina CAD e PDM em uma única plataforma, permitindo que as equipes criem, revisem e gerenciem dados do projeto sem precisar trocar de ferramentas ou de fluxos de trabalho.

O PDM é baseado na nuvem? Por que isso é importante?

As soluções de PDM modernas (inglês) são cada vez mais baseadas na nuvem, o que facilita o acesso, o dimensionamento e a colaboração. O PDM baseado na nuvem centraliza os dados dos produtos em um ambiente compartilhado, para que as equipes distribuídas possam trabalhar com as mesmas informações atualizadas, sem depender de servidores locais ou do compartilhamento manual dos arquivos. A plataforma baseada na nuvem do Autodesk Fusion ajuda as equipes a colaborarem em tempo real, reduzindo a sobrecarga de TI e os conflitos de versões.

O PDM pode integrar-se aos sistemas de PLM?

Sim. O PDM pode integrar-se a sistemas de PLM e, frequentemente, serve como base para o PLM. Em muitas organizações, o PDM, como o gerenciamento de dados integrado ao Autodesk Fusion, gerencia dados de engenharia confiáveis que alimentam processos de ciclo de vida mais amplos. À medida que as empresas adotam o PLM, esses dados podem se conectar ao Fusion Manage, a solução de PLM baseada na nuvem (inglês) da Autodesk, para estender o controle além do projeto para o gerenciamento de alterações, aprovações e fluxos de trabalho multifuncionais, mantendo um fio condutor digital contínuo desde o projeto até a produção.

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