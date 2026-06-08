Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Mude para o Fusion, a solução completa para um desenvolvimento do produto rápido e sem erros. Trabalhe mais rápido e elimine dados incorretos com fluxos de trabalho de equipe simplificados. Integre rapidamente membros, configure grupos e atribua permissões, tudo isso enquanto desfruta da colaboração em tempo real em uma plataforma única e centralizada.
Capacite sua equipe para permanecer conectada e produtiva a qualquer momento e em qualquer lugar. Faça uma mudança inteligente para o Fusion e dinamize a inovação.
— Thomas Adam Saier, Chefe de projeto, O'NEAL Europe
—Jonathan Dankenbring, Gerente de engenharia de desenvolvimento do produto, Rivian
— Mitchell Richburg, Engenheiro mecânico, Guinn Partners
— Carl Budd, Gerente de engenharia, Moose Toys
Permita que vários membros da equipe projetem em uma localização central com acesso simultâneo a dados e a fluxos de trabalho na nuvem em tempo real.
Elimine gargalos com a capacidade de editar, comentar e revisar alterações, reduzindo atrasos e falhas de comunicação.
Crie listas de materiais automaticamente de dados de CAD, que os usuários podem editar simultaneamente e facilmente adicionar metadados relevantes para a tomada de decisões a jusante.
Melhore a eficiência da definição do produto garantindo que todos os materiais sejam considerados, reduzindo erros e atrasos na produção.
Mantenha a consistência e a precisão em toda a documentação do produto usando propriedades predefinidas de acordo com os padrões do setor ou definindo propriedades de sua escolha.
Melhore a colaboração, reduza os erros e acelere os processos de produção com uma visão clara e organizada dos atributos do produto.
FUNDAMENTOS BÁSICOS
PDM integrado e nossos recursos principais de CAD, CAM, CAE, PCB, ideais para projetistas, engenheiros, operadores de máquinas e equipes que trabalham no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.
Inclui:
Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente por 30 dias
RECURSOS AVANÇADOS DE FABRICAÇÃO
PDM integrado e ferramentas avançadas de CAD + CAM para fabricantes, operadores de máquinas, engenheiros e equipes que precisam de soluções precisas de CAM de alto desempenho.
Inclui recursos avançados de fabricação:
RECURSOS AVANÇADOS DE PROJETO
PDM integrado e ferramentas avançadas de projeto, simulação e gerenciamento de ciclo de vida para engenheiros, projetistas e equipes que trabalham em projetos complexos e de alto desempenho.
Vá além do CAD com ferramentas avançadas de projeto:
Evite a duplicação e a redundância dispendiosas e demoradas com recursos de pesquisa rápidos e flexíveis para localizar e reutilizar rapidamente projetos existentes.
Reduza erros do ciclo do projeto e ineficiências do fluxo de trabalho. Acompanhe todas as alterações e evite conflitos com o controle de alterações automatizado integrado.
Veja facilmente o histórico de edições de propriedades e alterações de projeto em todo o processo de desenvolvimento do produto com controle automático de versões, que gerencia tudo para você enquanto trabalha.
Compartilhe dados em tempo real e obtenha feedback facilmente por meio de vistas compartilhadas, que permitem medir, adicionar marcas de revisão, anotar e comentar.
Expanda facilmente o acesso em toda a organização e gerencie usuários em todos os projetos com controle de permissões seguro.
Configure as equipes rapidamente e concentre-se em tarefas de valor agregado com um processo de integração intuitivo, que dá aos usuários acesso aos dados e à experiência certos para suas funções.
Gerencie todos os tipos de arquivo em um sistema organizado, incluindo documentos, planilhas, imagens, PDFs, dados de engenharia e metadados.
Abra arquivos nativos de todos os softwares de projeto convencionais, permitindo que você trabalhe com dados CAD importados.
— Classificação 4,5/5, mais de 400 revisões no G2
Sim. O Autodesk Fusion inclui recursos de Gerenciamento de dados de produto (PDM) integrados para projeto e dados de engenharia. As equipes têm a capacidade de armazenar, organizar, definir a versão e compartilhar dados de produtos diretamente no ambiente do Fusion, sem a necessidade de um sistema PDM separado. Aprimore a colaboração e o controle de dados por meio do processo de projeto e manufatura.
O Autodesk Fusion oferece recursos PDM essenciais focados no gerenciamento de dados de engenharia, incluindo armazenamento centralizado de dados, controle de versão, controle de acesso e colaboração em torno de dados de projeto. O Fusion gerencia modelos CAD, desenhos e informações relacionadas a produtos em um ambiente compartilhado, para que as equipes trabalhem com base em uma única fonte de verdade. Esses recursos estão integrados diretamente no fluxo de trabalho de projeto, em vez de serem fornecidos como um produto PDM independente.
Os recursos mais importantes do PDM (inglês) são aqueles que protegem a integridade dos dados e permitem que as equipes trabalhem com as informações corretas, incluindo armazenamento de dados centralizado, controle de versões e revisões, permissões de acesso, controle de alterações e suporte para estruturas de produtos, como listas de materiais. Esses recursos, oferecidos pelo Autodesk Fusion, ajudam a reduzir erros e confusões durante o desenvolvimento do produto.
As soluções de PDM são normalmente avaliadas com base em sua capacidade de gerenciar dados de CAD, oferecer suporte ao controle de versões e integrar-se às ferramentas de projeto existentes. Algumas equipes usam soluções integradas, como o gerenciamento de dados integrado (inglês) do Autodesk Fusion, enquanto outras adotam ferramentas de PDM dedicadas, dependendo das necessidades organizacionais.
O software de PDM é amplamente usado nos setores de manufatura e de engenharia, incluindo automotivo, aeroespacial, equipamentos industriais, eletrônico e outros setores que dependem de projetos de produtos complexos e dados de engenharia regulamentados. O PDM ajuda esses setores a gerenciar com precisão grandes volumes de arquivos de projeto e informações dos produtos.
As equipes corporativas se beneficiam da capacidade do PDM de gerenciar o acesso, controlar as revisões e manter os dados dos produtos consistentes entre departamentos e localizações. Essa abordagem estruturada (inglês) reduz o risco de arquivos desatualizados ou duplicados.
O PDM melhora a colaboração, garantindo que todos trabalhem com os mesmos dados do produto atualizados. Com soluções como o Autodesk Fusion, as equipes podem colaborar diretamente em projetos compartilhados e dados relacionados em um único ambiente, facilitando o alinhamento entre projeto, engenharia e manufatura e reduzindo as transferências.
As empresas dimensionam o gerenciamento de dados com o PDM (inglês) usando um sistema centralizado em vez de arquivos e pastas desconectados. A plataforma baseada na nuvem do Fusion e suas ferramentas de PDM integradas oferecem suporte a isso, pois gerenciam volumes crescentes de dados de projeto, versões e colaboradores, sem exigir que as equipes adotem ferramentas de gerenciamento de dados separadas logo no início.
Os sistemas de PDM são usados principalmente por equipes de projeto e de engenharia, com o valor se estendendo à manufatura e funções posteriores no processo. Com soluções como o Autodesk Fusion (inglês), as equipes multifuncionais que precisam de acesso conseguem acessar dados de projeto precisos, mesmo que não estejam criando modelos de CAD.
O software de PDM oferece suporte ao controle de versões controlando as alterações e mantendo um histórico das revisões. No Autodesk Fusion, as atualizações do projeto são registradas automaticamente para que as equipes possam identificar a versão atual, revisar iterações anteriores e evitar trabalhar com arquivos desatualizados.
Um sistema de PDM gerencia dados de engenharia e de projeto dos produtos, incluindo modelos CAD, desenhos, metadados, histórico de versões e estruturas de produtos, como listas de materiais. Soluções como o Autodesk Fusion gerenciam esses dados como parte do fluxo de trabalho do projeto, mantendo arquivos relacionados e seu contexto conectados em um único sistema.
O PDM se integra ao software CAD gerenciando arquivos de projeto diretamente no ambiente de projeto. O Autodesk Fusion combina CAD e PDM em uma única plataforma, permitindo que as equipes criem, revisem e gerenciem dados do projeto sem precisar trocar de ferramentas ou de fluxos de trabalho.
As soluções de PDM modernas (inglês) são cada vez mais baseadas na nuvem, o que facilita o acesso, o dimensionamento e a colaboração. O PDM baseado na nuvem centraliza os dados dos produtos em um ambiente compartilhado, para que as equipes distribuídas possam trabalhar com as mesmas informações atualizadas, sem depender de servidores locais ou do compartilhamento manual dos arquivos. A plataforma baseada na nuvem do Autodesk Fusion ajuda as equipes a colaborarem em tempo real, reduzindo a sobrecarga de TI e os conflitos de versões.
Sim. O PDM pode integrar-se a sistemas de PLM e, frequentemente, serve como base para o PLM. Em muitas organizações, o PDM, como o gerenciamento de dados integrado ao Autodesk Fusion, gerencia dados de engenharia confiáveis que alimentam processos de ciclo de vida mais amplos. À medida que as empresas adotam o PLM, esses dados podem se conectar ao Fusion Manage, a solução de PLM baseada na nuvem (inglês) da Autodesk, para estender o controle além do projeto para o gerenciamento de alterações, aprovações e fluxos de trabalho multifuncionais, mantendo um fio condutor digital contínuo desde o projeto até a produção.