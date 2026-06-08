Autodesk Fusion for Manufacturing

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Fusion é a sua solução completa para prototipagem rápida, usinagem CNC, fabricação de chapas de metal e projeto para fabricação, oferecendo ferramentas para otimizar fluxos de trabalho e acelerar a inovação no desenvolvimento do produto.
Transforme ideias em realidade com precisão e eficiência usando os recursos avançados do Autodesk Fusion.
Com mais de 40 anos de inovação, o Autodesk Fusion oferece ferramentas CAM avançadas para ajudar sua empresa a vencer e crescer.
Fluxos de trabalho automatizados e uma experiência de usuário moderna encurtam as curvas de aprendizado, ajudando sua equipe a se tornar produtiva e lucrativa mais rapidamente.
Simplifique todo o processo de desenvolvimento do produto integrando ferramentas poderosas como CAD, CAM, CAE e PDM em uma única plataforma na nuvem.
RECURSOS AVANÇADOS DE FABRICAÇÃO
Ferramentas avançadas de CAD + CAM para fabricantes, mecânicos, engenheiros e equipes que precisam de soluções precisas de CAM de alto desempenho.
Inclui recursos avançados de fabricação:
FUNDAMENTOS BÁSICOS
Recursos principais integrados de CAM na nuvem, CAM, CAE, PCB e PDM, ideais para projetistas, engenheiros, mecânicos e equipes que trabalham no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.
Inclui:
Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente por 30 dias
Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.
O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.
Com a fresagem de 2 eixos, a ferramenta de corte se move através de dois eixos, X e Y, enquanto a fresagem de 3 eixos adiciona o eixo Z, em que a cabeça da ferramenta se move para cima e para baixo.
A atualização do software CNC para oferecer percursos de ferramentas de 3 eixos permite realizar os mesmos trabalhos de fresagem com menos configurações, o que resulta em menor tempo de máquina e na consequente redução de custos. Com a fresagem de 4 eixos, é adicionado um eixo rotacional.
Com a usinagem de 3+2 eixos, também chamada de usinagem posicional de 5 eixos, a ferramenta de corte se move ao longo de três eixos lineares (X, Y e Z) e pode ser inclinada em diferentes ângulos ao longo de dois eixos rotacionais (A ou B, mais C). Por outro lado, a usinagem simultânea de 5 eixos, também chamada de usinagem de 5 eixos, move a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo dos eixos X, Y, Z, bem como A/B e C simultaneamente.
A usinagem de 3+2 eixos tem as vantagens de reduzir as configurações, evitar colisões e usar ferramentas mais curtas e mais rígidas, sem o nível de complexidade na programação de software e hardware CNC que a usinagem simultânea de 5 eixos exige. No entanto, a usinagem simultânea de 5 eixos permite obter formas e contornos orgânicos mais complexos, além de reduzir o tempo de usinagem e o desperdício.
O torneamento CNC normalmente envolve máquinas de torno que giram o material ao longo de uma ferramenta de corte estacionária. As operações de torneamento incluem remoção de material da parte frontal do bloco ou da parte externa da peça; adição de roscas à peça; e broqueamento ou criação de furos na peça.
O torneamento realiza certos trabalhos de forma mais eficiente do que a fresagem, mas as operações de “fresa-torno” poderão combinar torneamento e fresagem, desde que o software e máquinas CNC sejam compatíveis.
A fabricação de chapas de metal é um processo que envolve a criação de estruturas e componentes metálicos cortando, dobrando e montando chapas de metal. O processo geralmente começa com o corte, que é obtido por meio de vários métodos, como cisalhamento, corte a laser, corte a jato de água (inglês) ou corte a plasma, para formar o metal nas dimensões desejadas.
Após o corte, o metal é dobrado nas formas necessárias usando ferramentas como dobradeiras, roletes ou outro equipamento de dobra para formar ângulos e curvas conforme especificado pelo projeto. A etapa final envolve a montagem das peças cortadas e dobradas usando técnicas como soldagem, rebitagem ou colagem adesiva para construir a estrutura ou componente final.
A impressão 3D é o processo de adição de material a uma estrutura usando uma extrusora ou um cabeçote de impressão que adiciona material aquecendo, derretendo ou aplicando pressão, construindo um objeto camada por camada. É um tipo de fabricação aditiva.
O Autodesk Fusion fornece ferramentas abrangentes para impressão 3D, permitindo que os usuários projetem, simulem e preparem modelos para fabricação aditiva. Com o Fusion, os usuários podem facilmente criar geometrias complexas, otimizar projetos para impressão e colaborar de forma fluida com as equipes para dar vida a produtos inovadores.
O CAD/CAM integrado encadeia automaticamente as revisões do projeto até a produção, reduzindo os prazos de entrega e evitando erros dispendiosos.
Acelere a programação CAM em 2D, 2,5D, 3, 4 e 5 eixos com automação e modelos definidos pelo usuário, criados com base nas práticas recomendadas.
Aproveite melhor suas máquinas CNC de 4 e 5 eixos. Produza peças de alta qualidade usando menos configurações, o que reduz os custos de produção.
Estratégias de torneamento 2D dedicadas. Os processos combinados de fresagem e torneamento geram código NC para hardware multitarefa.
— Konrad Nerc, Diretor executivo da Nerc Precision Engineering Ltd
Aumento na receita dos negócios
Tempos de programação CAM mais curtos
— Paul Bourne, Gerente de operações, Brown & Holmes (Tamworth) Ltd
Aumento na receita dos negócios
Redução nos relatórios de não conformidade
— Patrick Fee, Gerente de loja, Conturo Prototyping
Redução nos tempos de configuração de peças de máquinas CNC
Crescimento da fábrica (93 m² a 1.580 m²)
Não se contente com uma abordagem em silos. Veja como uma plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE e PCB oferece valor sem precedentes a projetistas, engenheiros e fabricantes.
Converta rapidamente as práticas recomendadas em modelos que podem ser compartilhados com toda sua equipe, ajudando você a aproveitar melhor seu pessoal, suas ferramentas e suas máquinas.
Automatize processos e fluxos de trabalho de CAM comuns para eliminar tarefas manuais sem valor agregado, que são caras e mal controladas.
Crie o código de usinagem NC de alta qualidade e livre de colisão de que você precisa para produzir peças com tolerância e proteger seu investimento em máquinas CNC.
Conecte de forma fluida suas equipes de programação de CAM e de chão de fábrica aos dados de que precisam para tomar decisões críticas para os negócios com mais rapidez.
Adote tecnologias inovadoras que possam ajudar a expandir seus negócios de fabricação e oferecer um serviço de maior valor a seus clientes.
Otimize os processos de usinagem para remover desperdícios, reduzindo o consumo de tempo, de materiais e de outros recursos valiosos.
— Relatório de análise de mercado global de CAM da CIMdata 2025
Participação no mercado global de CAM em 2024
As integrações com os principais OEMs ajudam a simplificar as tarefas comuns. Saiba mais sobre as parcerias da Autodesk (inglés) com líderes do setor.
Conecte-se com um verdadeiro especialista no Fusion por e-mail, bate-papo e suporte por telefone.
Conecte-se, aprenda, inspire e expanda sua comunidade on-line com inovadores como você.
Aprenda em qualquer lugar e a qualquer momento com cursos de treinamento on-line gratuitos e individualizados e certificações baseadas em funções.
O Autodesk Fusion for Manufacturing simplifica a fabricação moderna, combinando ferramentas de CAD, CAM, CAE, gerenciamento de dados e colaboração em um único ambiente. Ele permite que as equipes acelerem a prototipagem, a usinagem CNC e a produção com recursos avançados, como usinagem 2D de 5 eixos, automação de fabricação, inspeção de peça e pós-processadores editáveis gratuitos. Integrando fluxos de trabalho de projeto e fabricação, o Fusion ajuda os fabricantes a melhorar a precisão, reduzir o desperdício e lançar produtos no mercado mais rapidamente.
Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing inclui fabricação de chapas de metal (inglês) e ferramentas de aninhamento (inglês) para minimizar o desperdício de material, agilizar a produção e reduzir os custos, organizando as peças com eficiência e atualizando os percursos de ferramentas à medida que os projetos mudam. Experimente uma avaliação gratuita por 30 dias.
Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing é uma solução de software CAD/CAM integrada. Não são necessários complementos nem plug-ins. O Autodesk Fusion for Manufacturing é uma solução líder do setor que simplifica todo o processo de desenvolvimento do produto ao integrar ferramentas avançadas como CAD, CAM, CAE e PDM em uma única plataforma na nuvem.
Não, o Autodesk Fusion for Manufacturing é uma oferta abrangente que inclui todos os fundamentos principais do Autodesk Fusion, além de ferramentas avançadas de CAD/CAM para equipes que precisam de CAM de alto desempenho preciso. Ver opções de preços aqui.
Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing lida com fluxos de trabalho de sondagem e inspeção (inglês). Ele suporta sondagem de geometria montada no fuso para medir recursos, atualizar o desgaste das ferramentas e melhorar a precisão da peça, bem como a inspeção de superfície para validar superfícies complexas e gerar relatórios que ajudam a monitorar e controlar a qualidade da usinagem.
Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing inclui ferramentas abrangentes para impressão 3D (inglés) para projetar, simular e preparar modelos para fabricação aditiva.
O Autodesk Fusion for Manufacturing (inglés) oferece recursos avançados de fabricação além do que o Autodesk Fusion oferece. Os recursos avançados incluem fresagem simultânea de 4 e 5 eixos, corte, fresagem, torneamento (inglés) e torno-fresa, automação de fabricação, inspeção de peça, sondagem etc.
O Autodesk Fusion for Manufacturing está disponível por
Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing baseia-se em mais de 40 anos de tecnologia líder do setor e foi recentemente classificado como o fornecedor de software CAM nº 1 do mundo pela CIMdata. Experimente uma avaliação gratuita por 30 dias.
Os recursos avançados de fabricação no Autodesk Fusion for Manufacturing incluem:
Reconhecimento automático de retenção e perfuração
Usinagem automatizada de peças inteiras (3 eixos e multieixos)
Fresagem de 4 e 5 eixos simultâneos
Prevenção de colisão multieixos
Modificações de percursos de ferramentas
Sondagem
Inspeção de superfície (inglés)
Alinhamento de peças
Rebarbação (inglés)
Ferramentas adicionais de aninhamento e fabricação com base em folhas
Fusão de leito de pó de metal (inglés) (MPBF), deposição de energia direcionada (DED) e simulação de processos para MPBF
O Fusion for Manufacturing ajuda você a usinar mais rapidamente, obter melhores acabamentos e gastar menos com percursos de ferramentas avançados, automação, além de colaboração e gerenciamento de dados integrados. Experimente uma avaliação gratuita por 30 dias.
Sim, uma versão gratuita de avaliação de 30 dias do Autodesk Fusion inclui acesso a todos os recursos incluídos no Autodesk Fusion for Manufacturing.
Projetistas e engenheiros de produtos:
Profissionais de fabricação:
Especialistas em fabricação aditiva:
Empresas de pequeno e médio porte (PME):
Instituições educacionais e alunos:
Empreendedores e startups:
Setores:
Em geral, o Autodesk Fusion for Manufacturing atende a um amplo espectro de usuários que precisam de uma plataforma unificada para eliminar a lacuna entre projeto e fabricação.
Promoção da loja online da Autodesk:
Com esta oferta de assinatura Autodesk Fusion 4 por 3, os clientes economizam instantaneamente 25% sobre o preço sugerido de varejo global (SRP) da Autodesk, excluindo impostos, ao adquirir conjuntos de quatro (4) assinaturas anuais do Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing e Autodesk Fusion for Design.
A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR PARCIALMENTE OU INTEGRALMENTE ESTA PROMOÇÃO, A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. OS PREÇOS DOS SOFTWARES DA AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
Esta oferta está disponível apenas para cópias comerciais de 07/02/2025 a 31/01/2027, não podendo ser combinada com outros descontos ou promoções e não sendo válida onde proibida ou restrita por lei. Esta oferta não pode ser combinada com quaisquer condições ou descontos fornecidos pela Autodesk para contas contratadas, incluindo, entre outros: contas com contratos corporativos, contratos de compra por volume ou contas que adquiram direitos territoriais adicionais. Quando aplicável, esta oferta não pode ser combinada com o programa de desconto para clientes governamentais.
A Autodesk disponibiliza software e serviços com base em licença ou assinatura. Os direitos de instalar, acessar ou utilizar de outra forma os softwares e serviços da Autodesk (incluindo softwares ou serviços gratuitos) são limitados aos direitos de licença ou serviços expressamente concedidos pela Autodesk no contrato de licença aplicável ou no contrato de serviços, estando sujeitos à aceitação e conformidade com todos os termos e condições desse contrato. Ao assinar um plano, ele poderá ser renovado automaticamente mediante cobrança fixa mensal ou anual, sujeito à disponibilidade. Nem todos os benefícios e opções de compra estarão disponíveis para todos os softwares ou serviços, idiomas e/ou regiões geográficas. O acesso aos serviços em nuvem requer conexão com a Internet e está sujeito a quaisquer restrições geográficas definidas nos termos de uso.
Autodesk e Autodesk Fusion são marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os demais nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, bem como especificações e preços, a qualquer momento e sem aviso prévio, não sendo responsável por erros tipográficos ou gráficos que possam aparecer neste documento.