Autodesk Fusion for Manufacturing

Revolucionando a fabricação moderna 

Simplifique os fluxos de trabalho e dê vida aos produtos com precisão e rapidez com o Autodesk Fusion, uma plataforma unificada para prototipagem, usinagem CNC e projeto de fabricação.

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As equipes de fabricação fazem coisas extraordinárias com o Fusion

Uma solução de fabricação avançada, criada para você

O Autodesk Fusion é a sua solução completa para prototipagem rápida, usinagem CNC, fabricação de chapas de metal e projeto para fabricação, oferecendo ferramentas para otimizar fluxos de trabalho e acelerar a inovação no desenvolvimento do produto.

Transforme ideias em realidade com precisão e eficiência usando os recursos avançados do Autodesk Fusion.

Benefícios do Autodesk Fusion for Manufacturing

Obtenha uma vantagem competitiva com a tecnologia líder do setor

Com mais de 40 anos de inovação, o Autodesk Fusion oferece ferramentas CAM avançadas para ajudar sua empresa a vencer e crescer.

 

Modernize os processos com automação e IA

Fluxos de trabalho automatizados e uma experiência de usuário moderna encurtam as curvas de aprendizado, ajudando sua equipe a se tornar produtiva e lucrativa mais rapidamente.

 

Aumente a produtividade com ferramentas integradas

Simplifique todo o processo de desenvolvimento do produto integrando ferramentas poderosas como CAD, CAM, CAE e PDM em uma única plataforma na nuvem.

 

Planos e preços flexíveis

RECURSOS AVANÇADOS DE FABRICAÇÃO

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ferramentas avançadas de CAD + CAM para fabricantes, mecânicos, engenheiros e equipes que precisam de soluções precisas de CAM de alto desempenho.

 

Inclui recursos avançados de fabricação:

  • Usinagem abrangente 2D para 5 eixos
  • Corte, fresamento, torneamento e torno-fresa
  • Automação da fabricação
  • Inspeção e sondagem de peças
  • Pós-processadores gratuitos e editáveis

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ADICIONAR AO CARRINHO

FUNDAMENTOS BÁSICOS

Autodesk Fusion

Recursos principais integrados de CAM na nuvem, CAM, CAE, PCB e PDM, ideais para projetistas, engenheiros, mecânicos e equipes que trabalham no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

 

Inclui:

  • CAD/CAM totalmente integrado
  • Colaboração em equipe em tempo real
  • Projeto de PCB junto com a criação de peças mecânicas
  • Automação de desenhos e configurações de projeto

Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente por 30 dias

 

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ADICIONAR AO CARRINHO

Aumente a produtividade de sua equipe com gerenciamento de dados e colaboração sem esforço

Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.

O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.

Recursos do Autodesk Fusion for Manufacturing

Fresagem de 2 eixos versus 3 eixos

 

Com a fresagem de 2 eixos, a ferramenta de corte se move através de dois eixos, X e Y, enquanto a fresagem de 3 eixos adiciona o eixo Z, em que a cabeça da ferramenta se move para cima e para baixo.

 

A atualização do software CNC para oferecer percursos de ferramentas de 3 eixos permite realizar os mesmos trabalhos de fresagem com menos configurações, o que resulta em menor tempo de máquina e na consequente redução de custos. Com a fresagem de 4 eixos, é adicionado um eixo rotacional.

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Usinagem multieixos

 

Com a usinagem de 3+2 eixos, também chamada de usinagem posicional de 5 eixos, a ferramenta de corte se move ao longo de três eixos lineares (X, Y e Z) e pode ser inclinada em diferentes ângulos ao longo de dois eixos rotacionais (A ou B, mais C). Por outro lado, a usinagem simultânea de 5 eixos, também chamada de usinagem de 5 eixos, move a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo dos eixos X, Y, Z, bem como A/B e C simultaneamente.

 

A usinagem de 3+2 eixos tem as vantagens de reduzir as configurações, evitar colisões e usar ferramentas mais curtas e mais rígidas, sem o nível de complexidade na programação de software e hardware CNC que a usinagem simultânea de 5 eixos exige. No entanto, a usinagem simultânea de 5 eixos permite obter formas e contornos orgânicos mais complexos, além de reduzir o tempo de usinagem e o desperdício.

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Torneamento ou torno-fresa

 

O torneamento CNC normalmente envolve máquinas de torno que giram o material ao longo de uma ferramenta de corte estacionária. As operações de torneamento incluem remoção de material da parte frontal do bloco ou da parte externa da peça; adição de roscas à peça; e broqueamento ou criação de furos na peça.

 

O torneamento realiza certos trabalhos de forma mais eficiente do que a fresagem, mas as operações de “fresa-torno” poderão combinar torneamento e fresagem, desde que o software e máquinas CNC sejam compatíveis.

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Projeto de chapas de metal

 

A fabricação de chapas de metal é um processo que envolve a criação de estruturas e componentes metálicos cortando, dobrando e montando chapas de metal. O processo geralmente começa com o corte, que é obtido por meio de vários métodos, como cisalhamento, corte a laser, corte a jato de água (inglês) ou corte a plasma, para formar o metal nas dimensões desejadas.

 

Após o corte, o metal é dobrado nas formas necessárias usando ferramentas como dobradeiras, roletes ou outro equipamento de dobra para formar ângulos e curvas conforme especificado pelo projeto. A etapa final envolve a montagem das peças cortadas e dobradas usando técnicas como soldagem, rebitagem ou colagem adesiva para construir a estrutura ou componente final.

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Impressão 3D

 

A impressão 3D é o processo de adição de material a uma estrutura usando uma extrusora ou um cabeçote de impressão que adiciona material aquecendo, derretendo ou aplicando pressão, construindo um objeto camada por camada. É um tipo de fabricação aditiva.

 

O Autodesk Fusion fornece ferramentas abrangentes para impressão 3D, permitindo que os usuários projetem, simulem e preparem modelos para fabricação aditiva.  Com o Fusion, os usuários podem facilmente criar geometrias complexas, otimizar projetos para impressão e colaborar de forma fluida com as equipes para dar vida a produtos inovadores.

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Tudo o que você precisa para otimizar os processos de fabricação

Solicitar uma demonstração
Projeto e fabricação conectados

Projeto e fabricação conectados

O CAD/CAM integrado encadeia automaticamente as revisões do projeto até a produção, reduzindo os prazos de entrega e evitando erros dispendiosos.

 

Programação CAM automatizada

Programação CAM automatizada

Acelere a programação CAM em 2D, 2,5D, 3, 4 e 5 eixos com automação e modelos definidos pelo usuário, criados com base nas práticas recomendadas.

 

Usinagem CNC multieixos

Usinagem CNC multieixos

Aproveite melhor suas máquinas CNC de 4 e 5 eixos. Produza peças de alta qualidade usando menos configurações, o que reduz os custos de produção.

 

Torneamento ou torno-fresa

Torneamento ou torno-fresa

Estratégias de torneamento 2D dedicadas. Os processos combinados de fresagem e torneamento geram código NC para hardware multitarefa.

 

Fabricação do Autodesk Fusion

Veja a comparação do Autodesk Fusion com o SOLIDWORKS

Não se contente com uma abordagem em silos. Veja como uma plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE e PCB oferece valor sem precedentes a projetistas, engenheiros e fabricantes.

Atinja suas metas de fabricação

Aumento da produtividade da fabricação

Converta rapidamente as práticas recomendadas em modelos que podem ser compartilhados com toda sua equipe, ajudando você a aproveitar melhor seu pessoal, suas ferramentas e suas máquinas.

 

Melhoria da qualidade e da confiabilidade

Automatize processos e fluxos de trabalho de CAM comuns para eliminar tarefas manuais sem valor agregado, que são caras e mal controladas.

 

Redução dos defeitos e das não conformidades

Crie o código de usinagem NC de alta qualidade e livre de colisão de que você precisa para produzir peças com tolerância e proteger seu investimento em máquinas CNC.

 

Redução dos prazos de entrega dos projetos

Conecte de forma fluida suas equipes de programação de CAM e de chão de fábrica aos dados de que precisam para tomar decisões críticas para os negócios com mais rapidez.

 

Aumento da participação no mercado

Adote tecnologias inovadoras que possam ajudar a expandir seus negócios de fabricação e oferecer um serviço de maior valor a seus clientes.

 

Redução do impacto ambiental

Otimize os processos de usinagem para remover desperdícios, reduzindo o consumo de tempo, de materiais e de outros recursos valiosos.

 

Recursos expandidos com amplo ecossistema de parceiros

As integrações com os principais OEMs ajudam a simplificar as tarefas comuns. Saiba mais sobre as parcerias da Autodesk (inglés) com líderes do setor.

Descubra a diferença com a Autodesk

Entre em contato conosco hoje mesmo para obter uma demonstração e veja como nossa solução pode transformar seus processos de fabricação.

Suporte que só a Autodesk oferece

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Conecte-se com um verdadeiro especialista no Fusion por e-mail, bate-papo e suporte por telefone.

 

 

Integrações perfeitas

Integrações perfeitas

Baixa mais de 500 integrações prontas para uso na Autodesk App Store para personalizar o Fusion.

 

Comunidade de profissionais

Comunidade de profissionais

Conecte-se, aprenda, inspire e expanda sua comunidade on-line com inovadores como você.

 

Treinamentos sob demanda

Treinamentos sob demanda

Aprenda em qualquer lugar e a qualquer momento com cursos de treinamento on-line gratuitos e individualizados e certificações baseadas em funções.

 

Perguntas frequentes

O que é o Autodesk Fusion for Manufacturing?

O Autodesk Fusion for Manufacturing simplifica a fabricação moderna, combinando ferramentas de CAD, CAM, CAE, gerenciamento de dados e colaboração em um único ambiente. Ele permite que as equipes acelerem a prototipagem, a usinagem CNC e a produção com recursos avançados, como usinagem 2D de 5 eixos, automação de fabricação, inspeção de peça e pós-processadores editáveis gratuitos. Integrando fluxos de trabalho de projeto e fabricação, o Fusion ajuda os fabricantes a melhorar a precisão, reduzir o desperdício e lançar produtos no mercado mais rapidamente.

Posso usar o Autodesk Fusion for Manufacturing para fabricação e aninhamento de chapas de metal?

Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing inclui fabricação de chapas de metal (inglês) e ferramentas de aninhamento (inglês) para minimizar o desperdício de material, agilizar a produção e reduzir os custos, organizando as peças com eficiência e atualizando os percursos de ferramentas à medida que os projetos mudam. Experimente uma avaliação gratuita por 30 dias.

O Autodesk Fusion for Manufacturing integra CAD e CAM?

Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing é uma solução de software CAD/CAM integrada. Não são necessários complementos nem plug-ins. O Autodesk Fusion for Manufacturing é uma solução líder do setor que simplifica todo o processo de desenvolvimento do produto ao integrar ferramentas avançadas como CAD, CAM, CAE e PDM em uma única plataforma na nuvem.

Preciso de uma assinatura separada do Autodesk Fusion for Manufacturing?

Não, o Autodesk Fusion for Manufacturing é uma oferta abrangente que inclui todos os fundamentos principais do Autodesk Fusion, além de ferramentas avançadas de CAD/CAM para equipes que precisam de CAM de alto desempenho preciso. Ver opções de preços aqui.

O Autodesk Fusion for Manufacturing lida com fluxos de trabalho de sondagem e inspeção?

Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing lida com fluxos de trabalho de sondagem e inspeção (inglês). Ele suporta sondagem de geometria montada no fuso para medir recursos, atualizar o desgaste das ferramentas e melhorar a precisão da peça, bem como a inspeção de superfície para validar superfícies complexas e gerar relatórios que ajudam a monitorar e controlar a qualidade da usinagem.

O Autodesk Fusion for Manufacturing inclui recursos de fabricação aditiva?

Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing inclui ferramentas abrangentes para impressão 3D (inglés) para projetar, simular e preparar modelos para fabricação aditiva.

Qual é a diferença entre o Autodesk Fusion for Manufacturing e o Fusion?

O Autodesk Fusion for Manufacturing (inglés) oferece recursos avançados de fabricação além do que o Autodesk Fusion oferece. Os recursos avançados incluem fresagem simultânea de 4 e 5 eixos, corte, fresagem, torneamento (inglés) e torno-fresa, automação de fabricação, inspeção de peça, sondagem etc.

Quanto custa o Autodesk Fusion for Manufacturing?

O Autodesk Fusion for Manufacturing está disponível por por mês, pagos anualmente. Ver opções de preços aqui.

O Autodesk Fusion for Manufacturing é um bom software de CAM?

Sim, o Autodesk Fusion for Manufacturing baseia-se em mais de 40 anos de tecnologia líder do setor e foi recentemente classificado como o fornecedor de software CAM nº 1 do mundo pela CIMdata. Experimente uma avaliação gratuita por 30 dias.

Quais recursos estão incluídos no Autodesk Fusion for Manufacturing?

Os recursos avançados de fabricação no Autodesk Fusion for Manufacturing incluem:

  • Reconhecimento automático de retenção e perfuração 

  • Usinagem automatizada de peças inteiras (3 eixos e multieixos)

  • Fresagem de 4 e 5 eixos simultâneos 

  • Prevenção de colisão multieixos

  • Modificações de percursos de ferramentas 

  • Sondagem

  • Alinhamento de peças

  • Ferramentas adicionais de aninhamento e fabricação com base em folhas

O Fusion for Manufacturing ajuda você a usinar mais rapidamente, obter melhores acabamentos e gastar menos com percursos de ferramentas avançados, automação, além de colaboração e gerenciamento de dados integrados. Experimente uma avaliação gratuita por 30 dias.

Há uma versão de avaliação do Autodesk Fusion for Manufacturing?

Sim, uma versão gratuita de avaliação de 30 dias do Autodesk Fusion inclui acesso a todos os recursos incluídos no Autodesk Fusion for Manufacturing.

Quem usa o Autodesk Fusion for Manufacturing?

Projetistas e engenheiros de produtos:

  • Os engenheiros mecânicos usam o Fusion para projetar componentes mecânicos, validar projetos por meio de simulação e prepará-los para fabricação.
  • Os projetistas industriais criam projetos de produtos esteticamente agradáveis e funcionais, aproveitando o projeto generativo e as ferramentas avançadas de modelagem.
  • Os engenheiros elétricos integram projetos mecânicos e eletrônicos usando fluxos de trabalho do ECAD/MCAD.

Profissionais de fabricação:

  • Os operadores de máquinas CNC programam percursos de ferramentas complexos para operações de usinagem CNC, como fresagem, torneamento e corte.
  • Os fabricantes de ferramentas projetam e fabricam ferramentas, matrizes, moldes e dispositivos de fixação personalizados necessários para os processos de fabricação.
  • Os fabricantes e os operadores de máquinas usam a plataforma para preparar peças para corte a laser, corte a jato de água e outros processos de fabricação.

Especialistas em fabricação aditiva:

  • Usam o Fusion para impressão 3D, incluindo projeto, otimização e preparação de peças para várias tecnologias de fabricação aditiva.

Empresas de pequeno e médio porte (PME):

  • O Fusion é particularmente popular entre empresas menores devido à sua economia e funcionalidade completa, tornando-o acessível para empresas sem grandes orçamentos para vários pacotes de software especializados.

Instituições educacionais e alunos:

  • Amplamente usado em ambientes acadêmicos para ensinar aos alunos princípios de CAD/CAM/CAE e habilidades práticas de projeto e fabricação, preparando-os para carreiras em engenharia e fabricação.

Empreendedores e startups:

  • Ideal para startups e empreendedores envolvidos no desenvolvimento do produto graças ao seu preço acessível, à colaboração baseada na nuvem e aos recursos de prototipagem rápida.

Setores:

  • Automotivo: usado para projetar componentes, ferramentas e acessórios para fabricação automotiva.
  • Aeroespacial: usado para projetar peças de alta precisão e realizar simulações para atender aos rigorosos padrões da indústria.
  • Bens de consumo: ajuda no desenvolvimento de produtos de consumo, desde o conceito até a produção, incluindo prototipagem e testes.
  • Dispositivos médicos: oferece suporte ao projeto e à fabricação de dispositivos médicos, próteses e ferramentas, garantindo a conformidade com as regulamentações do setor.
  • Equipamento industrial: facilita o projeto e a produção de máquinas e equipamentos complexos.

 

Em geral, o Autodesk Fusion for Manufacturing atende a um amplo espectro de usuários que precisam de uma plataforma unificada para eliminar a lacuna entre projeto e fabricação.

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Termos e Condições

Promoção da loja online da Autodesk:

 

Com esta oferta de assinatura Autodesk Fusion 4 por 3, os clientes economizam instantaneamente 25% sobre o preço sugerido de varejo global (SRP) da Autodesk, excluindo impostos, ao adquirir conjuntos de quatro (4) assinaturas anuais do Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing e Autodesk Fusion for Design.

 

A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR PARCIALMENTE OU INTEGRALMENTE ESTA PROMOÇÃO, A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. OS PREÇOS DOS SOFTWARES DA AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

 

Esta oferta está disponível apenas para cópias comerciais de 07/02/2025 a 31/01/2027, não podendo ser combinada com outros descontos ou promoções e não sendo válida onde proibida ou restrita por lei. Esta oferta não pode ser combinada com quaisquer condições ou descontos fornecidos pela Autodesk para contas contratadas, incluindo, entre outros: contas com contratos corporativos, contratos de compra por volume ou contas que adquiram direitos territoriais adicionais. Quando aplicável, esta oferta não pode ser combinada com o programa de desconto para clientes governamentais.

 

A Autodesk disponibiliza software e serviços com base em licença ou assinatura. Os direitos de instalar, acessar ou utilizar de outra forma os softwares e serviços da Autodesk (incluindo softwares ou serviços gratuitos) são limitados aos direitos de licença ou serviços expressamente concedidos pela Autodesk no contrato de licença aplicável ou no contrato de serviços, estando sujeitos à aceitação e conformidade com todos os termos e condições desse contrato. Ao assinar um plano, ele poderá ser renovado automaticamente mediante cobrança fixa mensal ou anual, sujeito à disponibilidade. Nem todos os benefícios e opções de compra estarão disponíveis para todos os softwares ou serviços, idiomas e/ou regiões geográficas. O acesso aos serviços em nuvem requer conexão com a Internet e está sujeito a quaisquer restrições geográficas definidas nos termos de uso.

 

Autodesk e Autodesk Fusion são marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os demais nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, bem como especificações e preços, a qualquer momento e sem aviso prévio, não sendo responsável por erros tipográficos ou gráficos que possam aparecer neste documento.