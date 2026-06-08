AUTODESK FUSION PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO

Chegou uma nova era de projeto e fabricação de produtos de consumo

Desenvolva produtos inovadores com mais rapidez e faça uma transição perfeita para a produção por meio de uma solução de desenvolvimento do produto conectada com o Autodesk Fusion.

Usado pelas principais empresas de produtos de consumo, incluindo:

logotipo da yamaha
logotipo da logitech
logotipo da gibson
logotipo da fast campers

Desenvolvimento de produtos conectados para organizações

O Autodesk Fusion permite fazer uma fácil movimentação entre ambientes de projeto 3D, fabricação, simulação, eletrônica, desenhos e renderização fotorrealista para levar os produtos ao mercado mais rapidamente.

  • Faça iterações mais rápidas com recursos de colaboração simultânea.
  • Minimize atrasos fazendo com facilidade a transição do projeto do produto para a produção
  • Simplifique as comunicações em seus projetos com equipes conectadas em uma única plataforma.

Obtenha uma vantagem competitiva na indústria de produtos de consumo

Aumentar a atratividade do produto

Capacite sua equipe para criar produtos de consumo inovadores, sustentáveis e de alta qualidade que os clientes desejam, usando:

  • Modelagem 3D avançada
  • Estudos extensivos de simulação
  • Renderização fotorrealista

 

Menor tempo de introdução no mercado

Coloque os produtos no mercado mais rapidamente, reduzindo iterações, minimizando protótipos e fazendo uma transição perfeita para a produção com:

  • CAD/CAM integrado
  • Projeto unificado de PCB
  • Colaboração simultânea

 

Maior lucratividade

Simplifique as operações para aumentar a eficiência e a lucratividade conectando suas equipes em uma plataforma unificada de desenvolvimento de produtos por meio de:

  • Gerenciamento de dados simplificado
  • Acesso via navegador da Web
  • Processos de pedido de alteração

 

O Fusion oferece resultados impactantes para empresas de produtos de consumo

Mais de US$ 1 bilhão em vendas

A Moose Toys entregou o premiado brinquedo Magic Mixies, indo do conceito à produção em apenas 18 meses.

 

Saiba mais (inglês)

Produtos premiados

A Velavu lançou um portfólio abrangente de soluções de rastreamento de recursos em tempo recorde, ganhando o cobiçado prêmio de inovação na CES.

 

Saiba mais (inglês)

Mais de 50 lançamentos de novos produtos

A Guinn Partners oferece serviços abrangentes de desenvolvimento de produtos de consumo e lançou recentemente um produto que ultrapassou US$ 75 milhões em vendas.

 

Saiba mais (inglês)

Planos e preços do Autodesk Fusion para desenvolvimento de produtos de consumo

Autodesk Fusion

Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
 

Saiba mais

 

/ano

Adicionar ao carrinho

Autodesk Fusion for Design

Assinatura de um ano: combina recursos essenciais do Autodesk Fusion com ferramentas de nível profissional nas extensões de projeto, simulação e gerenciamento para aprimorar o processo de projeto.
 

Saiba mais

 

 /ano

Adicionar ao carrinho

Falar com um especialista

Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento de produtos de sua empresa.

Solicite que um representante do Fusion entre em contato com você.

Extensões do Autodesk Fusion

As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.

Ver todas as extensões

Deseja experimentar o Autodesk Fusion? Baixar uma versão gratuita de avaliação de 30 dias

Aumente a produtividade de sua equipe com gerenciamento de dados e colaboração sem esforço

Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.

O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.

Obtenha uma demonstração personalizada


Com foco em seu negócio
Vamos dedicar nosso tempo a entender suas necessidades.

 

Todas as ligações são importantes
Garantiremos que você receba a atenção merecida.


Preços iniciais
Mostraremos qual é a melhor solução para suas necessidades.

Perguntas frequentes

Como o Autodesk Fusion pode ser usado no projeto de produtos de consumo?

O Autodesk Fusion é uma ferramenta versátil para o projeto de produtos de consumo. Ele combina o projeto industrial e mecânico, a simulação, a colaboração e a usinagem em um único pacote. A plataforma na nuvem permite que os projetistas façam iterações rapidamente em ideias de projeto e colaborem com as partes interessadas.

Saiba mais

Como o Autodesk Fusion oferece suporte ao processo de prototipagem em projetos de produtos de consumo?

O Autodesk Fusion oferece poderosas ferramentas de prototipagem 3D que permitem aos projetistas visualizar e testar seus projetos. Isso ajuda a identificar possíveis falhas de projeto no início do processo e reduz o tempo e o custo da prototipagem física.

Explorar os recursos de prototipagem

O Autodesk Fusion pode ser usado para projeto colaborativo de produtos de consumo ou desenvolvimento de produtos ágil?

Sim, o Autodesk Fusion oferece uma plataforma unificada que facilita a colaboração entre projetistas, engenheiros e outras partes interessadas. Ele permite que as equipes trabalhem juntas em tempo real, facilitando o compartilhamento de ideias, a coleta de feedback e a tomada de decisões de projeto.

Descobrir recursos para colaboração e desenvolvimento de produtos ágil

Como o Autodesk Fusion ajuda no processo de fabricação de produtos de consumo?

O Autodesk Fusion integra CAD, CAM e CAE, permitindo que os projetistas preparem seus projetos para fabricação na mesma plataforma. Ele oferece suporte a uma ampla gama de processos de fabricação, incluindo usinagem, moldagem, fundição e fabricação aditiva.

Saiba mais sobre a fabricação com o Autodesk Fusion

Que recursos a Autodesk fornece para aprender a usar o Fusion 360 para projetos de produtos de consumo?

A Autodesk oferece uma variedade de recursos para aprender a usar o Autodesk Fusion, incluindo cursos individualizados, webinars, fóruns da comunidade e um canal dedicado no YouTube. Esses recursos abrangem uma ampla gama de tópicos, facilitando o aprendizado dos projetistas em seu próprio ritmo e nível de especialização.

Acessar recursos de aprendizagem (inglês)

Ver mais Perguntas frequentes