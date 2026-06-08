Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Fusion permite fazer uma fácil movimentação entre ambientes de projeto 3D, fabricação, simulação, eletrônica, desenhos e renderização fotorrealista para levar os produtos ao mercado mais rapidamente.
Capacite sua equipe para criar produtos de consumo inovadores, sustentáveis e de alta qualidade que os clientes desejam, usando:
Coloque os produtos no mercado mais rapidamente, reduzindo iterações, minimizando protótipos e fazendo uma transição perfeita para a produção com:
Simplifique as operações para aumentar a eficiência e a lucratividade conectando suas equipes em uma plataforma unificada de desenvolvimento de produtos por meio de:
— Mario Tousek, Diretor executivo, Tousek
A Moose Toys entregou o premiado brinquedo Magic Mixies, indo do conceito à produção em apenas 18 meses.
A Velavu lançou um portfólio abrangente de soluções de rastreamento de recursos em tempo recorde, ganhando o cobiçado prêmio de inovação na CES.
A Guinn Partners oferece serviços abrangentes de desenvolvimento de produtos de consumo e lançou recentemente um produto que ultrapassou US$ 75 milhões em vendas.
Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
Assinatura de um ano: combina recursos essenciais do Autodesk Fusion com ferramentas de nível profissional nas extensões de projeto, simulação e gerenciamento para aprimorar o processo de projeto.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento de produtos de sua empresa.
As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.
Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.
O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.
Com foco em seu negócio
Vamos dedicar nosso tempo a entender suas necessidades.
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Garantiremos que você receba a atenção merecida.
Preços iniciais
Mostraremos qual é a melhor solução para suas necessidades.
O Autodesk Fusion é uma ferramenta versátil para o projeto de produtos de consumo. Ele combina o projeto industrial e mecânico, a simulação, a colaboração e a usinagem em um único pacote. A plataforma na nuvem permite que os projetistas façam iterações rapidamente em ideias de projeto e colaborem com as partes interessadas.
O Autodesk Fusion oferece poderosas ferramentas de prototipagem 3D que permitem aos projetistas visualizar e testar seus projetos. Isso ajuda a identificar possíveis falhas de projeto no início do processo e reduz o tempo e o custo da prototipagem física.
Sim, o Autodesk Fusion oferece uma plataforma unificada que facilita a colaboração entre projetistas, engenheiros e outras partes interessadas. Ele permite que as equipes trabalhem juntas em tempo real, facilitando o compartilhamento de ideias, a coleta de feedback e a tomada de decisões de projeto.
Descobrir recursos para colaboração e desenvolvimento de produtos ágil
O Autodesk Fusion integra CAD, CAM e CAE, permitindo que os projetistas preparem seus projetos para fabricação na mesma plataforma. Ele oferece suporte a uma ampla gama de processos de fabricação, incluindo usinagem, moldagem, fundição e fabricação aditiva.
A Autodesk oferece uma variedade de recursos para aprender a usar o Autodesk Fusion, incluindo cursos individualizados, webinars, fóruns da comunidade e um canal dedicado no YouTube. Esses recursos abrangem uma ampla gama de tópicos, facilitando o aprendizado dos projetistas em seu próprio ritmo e nível de especialização.
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