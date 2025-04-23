Autodesk Vault PLM 功能

Vault PLM 是一個組合產品，將 Vault Professional 產品資料管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 雲端式產品生命週期管理 (PLM) 集於一身。

PDM 主要功能

直接 CAD 整合

提高資料建立、修訂控制以及審閱和發行程序的效率和組織標準。整合 CAD 的 PDM 讓團隊在使用 Autodesk Inventor 和其他 CAD 系統工作時保持協調一致且富有成效。(影片：1:42 分鐘) (英文)

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影片：觀看 Vault PDM 如何與 CAD 軟體整合，以及如何標準化資料和程序。

Vault 中的 BOM 管理

建立並維護更精確、更全面的製造 BOM。為具有 BOM 的檔案指派料件時，Vault 為該料件生成一個 BOM，並根據該料件所代表的內容提供不同的 BOM 詳細資料。(影片：2:41 分鐘) (英文)

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影片：在 Autodesk Vault 中更有效地管理材料、數量和其他設計性質。

資料重用和設計自動化

運用 Vault 的智慧搜尋功能，快速找到您需要的檔案。輕鬆複製設計並重複使用、取代或複製元件以節省時間。(影片：1:18 分鐘) (英文)
影片：瞭解如何重複使用部分或全部既有設計來更新設計。

同步設計

允許團隊成員同時參與專案的設計流程，或從一個集中位置以安全方式組合起來同時存取資料，協助簡化協同合作。(影片：1:47 分鐘) (英文)
影片：使用 Vault PDM 改善設計協同合作，而不會覆寫檔案。

標記

透過新增和共用註釋、資訊和協作設計變更建議來標記設計。(影片：1:23 分鐘) (英文)
影片：使用 Vault 協同處理設計標記。

共用視圖

使用網頁式連結共用 2D 和 3D 可檢視的檔案，收件者無需 CAD 系統即可在其連接雲端的桌面或行動裝置上開啟這些檔案。在 Vault 內直接追蹤反饋 (包括備註和標記)，以進行協同合作審閱。(影片：1:31 分鐘) (英文)
影片：透過任何連接雲端的瀏覽器或手持裝置進行協同合作、審閱、標記和備註。

精簡型用戶端

在網頁瀏覽器內，使用您的 Vault 認證完成讀取存取工作，並檢視設計資料、BOM 和變更命令。(影片：2:30 分鐘) (英文)

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影片：使用網頁瀏覽器存取 Vault。

行動裝置應用程式

桌上型電腦不在身邊時，使用手機或數位板與團隊進行協同合作。利用 Vault 行動裝置應用程式，您可以在前往車間、現場或外出與客戶會面時隨身攜帶設計資料。(影片：2:48 分鐘)  (英文)
影片：使用 Autodesk Vault 行動應用程式，隨時隨地處理您的設計與工程資料。

文件控制

在設計發行程序中，自動從 CAD 檔案建立和發佈 DXF、PDF 和 STEP (STP) 檔案。

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重複項搜尋

使用性質篩選和幾何搜尋功能輕鬆查找重複項。透過減少重複項，減少尋找檔案的時間，提高資料品質。

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Job Processor

使用 Job Processor 公用程式處理檔案，以減輕 CAD 使用者工作站的負擔。

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企業可擴充性

免去對物件擁有權的需求並簡化您的複製環境。使用者使用 Vault 複製程序為多個不同位置設定 Vault 環境，可以高效地共用檔案和協同合作。

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PLM 主要功能

管控面板和 KPI

使用圖形豐富的管控面板即時監控產品開發進度，協助您提前發現問題並防止延遲。只需按一下即可快速匯出狀態報告，實現順暢無礙的狀態更新。

新產品介紹

管理各個部門的利害關係人，使產品開發專案井然有序。與定義、開發及推出新產品所需的工作和交付內容保持一致。可規劃的專案樣板、標準化階段式里程碑，以及自動化工作流程，有助於減少延遲，從而加快上市速度。

變更管理

利用自動化流程高效管理變更，包括變更請求、變更命令、變更工作、電子核准和問題報告。獲取所有活動的完整可追溯性，以便進行即時 KPI 分析，擷取變更的根本原因，並提供變更文件以供檢核。

材料表

在集中式系統中規劃及管理料件和結構化 BOM。修訂控制可確保每個人使用的都是最新資訊。維護完整的 BOM，其中包含採購、組裝、生產規劃、製造等資訊。

品質管理

利用自動化流程來管理不合格產品、退貨商品授權 (RMA)、更正/預防措施 (CAPA)、故障模式和影響分析 (FMEA)，以及供應商品質措施報告 (SCAR)，提高產品品質和可追溯性。品質與工程部門有一個雙向溝通的變更流程，可以改進產品設計、發現供應商問題並進行修正。

供應商協同合作

您的廣大利害關係人能夠隨時隨地存取報價、採購和產品開發流程所需的資訊，與供應鏈保持緊密聯繫。直接在 Fusion Manage 中請求或共用資訊，而不是傳送可能會在電子郵件中遺失的文件。透過動態工作流程，能夠安全地協同合作，並存取即時資料。

產品組合管理

利用整合的變更管理和產品開發追蹤，打造競爭力十足的產品組合。憑藉利害關係人的即時可存取性，擷取完整的產品規格。管理產品的整個生命週期：從創意到開發，再到上市和退市。

構想管理

擷取構想並採用正式流程來審閱及實施這些構想，推進創新發展。這種標準化、流暢且靈活的業務流程，有助於推動線上協同合作、資訊共用、決策制定和成果記錄。

需求管理

在連接的環境中管理所有需求，確保您的產品滿足市場和客戶的期望。將需求排定優先順序，以專注於相關且可行的請求。自動化工作流程可管理核准簽署、修訂控制和追蹤變更。

完整的流程樣板資源庫

使用 Fusion Manage 樣板資源庫提高生產力，這是一組免費、可立即實施的業務流程，其中提供預先規劃的工作區，可以縮短實施時間。輕鬆自訂和調整每個業務流程，以滿足您組織的需求。

視覺工作流程規劃編輯器

使用規劃編輯器簡化定製的工作流程，而無需自訂編碼。

行動存取

審閱設計、檢視 BOM 料件、變更生命週期狀態，以及建立和參與變更命令，所有這些都依賴數位板上的產品資料。