Autodesk Vault PLM 功能

使用網頁式連結共用 2D 和 3D 可檢視的檔案，收件者無需 CAD 系統即可在其連接雲端的桌面或行動裝置上開啟這些檔案。在 Vault 內直接追蹤反饋 (包括備註和標記)，以進行協同合作審閱。(影片：1:31 分鐘) (英文)