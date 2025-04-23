Autodesk Vault PLM 功能

娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Vault PLM 是一個組合產品，將 Vault Professional 產品資料管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 雲端式產品生命週期管理 (PLM) 集於一身。
直接 CAD 整合
提高資料建立、修訂控制以及審閱和發行程序的效率和組織標準。整合 CAD 的 PDM 讓團隊在使用 Autodesk Inventor 和其他 CAD 系統工作時保持協調一致且富有成效。(影片：1:42 分鐘) (英文)
Vault 中的 BOM 管理
建立並維護更精確、更全面的製造 BOM。為具有 BOM 的檔案指派料件時，Vault 為該料件生成一個 BOM，並根據該料件所代表的內容提供不同的 BOM 詳細資料。(影片：2:41 分鐘) (英文)
資料重用和設計自動化
運用 Vault 的智慧搜尋功能，快速找到您需要的檔案。輕鬆複製設計並重複使用、取代或複製元件以節省時間。(影片：1:18 分鐘) (英文)
同步設計
允許團隊成員同時參與專案的設計流程，或從一個集中位置以安全方式組合起來同時存取資料，協助簡化協同合作。(影片：1:47 分鐘) (英文)
標記
透過新增和共用註釋、資訊和協作設計變更建議來標記設計。(影片：1:23 分鐘) (英文)
共用視圖
使用網頁式連結共用 2D 和 3D 可檢視的檔案，收件者無需 CAD 系統即可在其連接雲端的桌面或行動裝置上開啟這些檔案。在 Vault 內直接追蹤反饋 (包括備註和標記)，以進行協同合作審閱。(影片：1:31 分鐘) (英文)
行動裝置應用程式
桌上型電腦不在身邊時，使用手機或數位板與團隊進行協同合作。利用 Vault 行動裝置應用程式，您可以在前往車間、現場或外出與客戶會面時隨身攜帶設計資料。(影片：2:48 分鐘) (英文)