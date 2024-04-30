AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

發揮設計協同合作的強大力量

協調跨領域專案團隊

使用 Autodesk BIM Collaborate Pro 實現設計協同合作的強大力量

BIM Collaborate Pro 可協助 AEC 公司透過可重複的連接雲端工作流程來強化協同合作。透過 BIM Collaborate Pro，團隊可以：

  • 根據一個集中管理的事實來源，與所有專案團隊協調審閱內容。

  • 共用多個專案的設計資料。

  • 在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中共同製作及協同合作

設計協同合作概觀 (影片：3 分 29 秒) (英文)

為什麼要使用 BIM Collaborate Pro 進行設計協同合作？

透過連接雲端的工作流程調整規模

透過有助於採取行動的無縫資料流，以及將解決方案創造和雲端連結的工作流程，讓整個團隊掌握相同進度。

提高團隊的生產力

安全存取專案資料、盡可能減少工作轉換，並提供專案變更的環境，以提升設計效率。

最佳化設計審閱

利用集中資料、協調模型和加強專案能見度，簡化資料管理和問題解決方案。

主要功能

BIM Collaborate Pro 中設計協同合作

多領域設計協同合作

透過專案式工作流程，在集中管理的事實來源，全方位管理土木工程、建築設計和多領域團隊和資料。使用橋接技術，與內部和外部團隊共用多個專案的詳細資料。檢視不同專案角色的套件狀態，以改善連結關係、溝通效果和透明度。(影片：2 分 42 秒) (英文)

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影片：BIM Collaborate Pro 中的 Design Collaboration 橋接概觀

會議

安排會議、制定日程，並且輕鬆追蹤與會者的參與情形。產生記錄以記下重要決策。將具有到期日的動作項目指派給出席者，提升當責執行力。將參考連結至動作項目，在工作階段中順暢進行存取。組織後續會議，以維持持續進行中專案的動力。

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設計協調

利用自動衝突偵測，有效識別和組織協調問題，以便解決和探索設計選項。獨立於持續進行的工作，在不同資料夾中對共用模型執行衝突分析。

進階變更分析

透過檢視和比較任何 2D 或 3D 模型組合 (甚至包括舊版本)，瞭解跨領域變更如何影響已規劃的工作。建立監視群組以追蹤和設定變更範圍，並取得自動通知。設定變更檢核的核准工作流程。

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集中處理問題

輕鬆識別並指派設計問題，以快速解決。使用增益集，針對封閉迴路工作流程，直接在 Revit 或 Navisworks 中解決從雲端指派給您的問題。

套件

將您團隊的模型、視圖、圖紙集和輔助文件組合在一起，以與其他專案團隊共用。預覽共用套件，以判斷將套件用於設計環境的適當時間或時機。

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「Autodesk BIM Collaborate Pro 可讓我們的工址團隊、其他顧問和分包商之間擁有更緊密的連結。」

—Hayden Co'burn，CplusC Architects + Builder 資深專案建築師與建造者

探索 BIM Collaborate Pro 的基本設計協同合作工作流程

瞭解 BIM Collaborate Pro 如何與其他軟體搭配運作

影片：BIM Collaborate Pro 中模型協調的示範

模型協調

在施工前快速辨識並解決衝突和設計錯誤。

 

觀看影片 (2 分 12 秒) (英文)
影片：BIM Collaborate Pro 中設計協同合作的示範

設計協同合作

在一個環境中使用專案式工作流程，管理多領域團隊和資料。

 

觀看影片 (2 分 14 秒) (英文)
影片：BIM Collaborate Pro 中變更分析工具的示範

變更分析

輕鬆比較模型版本，並建構觀察群組，以便即時更新特定項目。

 

觀看影片 (2 分 12 秒) (英文)