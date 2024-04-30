BIM Collaborate Pro 可協助 AEC 公司透過可重複的連接雲端工作流程來強化協同合作。透過 BIM Collaborate Pro，團隊可以：
透過有助於採取行動的無縫資料流，以及將解決方案創造和雲端連結的工作流程，讓整個團隊掌握相同進度。
安全存取專案資料、盡可能減少工作轉換，並提供專案變更的環境，以提升設計效率。
利用集中資料、協調模型和加強專案能見度，簡化資料管理和問題解決方案。
多領域設計協同合作
透過專案式工作流程，在集中管理的事實來源，全方位管理土木工程、建築設計和多領域團隊和資料。使用橋接技術，與內部和外部團隊共用多個專案的詳細資料。檢視不同專案角色的套件狀態，以改善連結關係、溝通效果和透明度。(影片：2 分 42 秒) (英文)
會議
安排會議、制定日程，並且輕鬆追蹤與會者的參與情形。產生記錄以記下重要決策。將具有到期日的動作項目指派給出席者，提升當責執行力。將參考連結至動作項目，在工作階段中順暢進行存取。組織後續會議，以維持持續進行中專案的動力。
設計協調
利用自動衝突偵測，有效識別和組織協調問題，以便解決和探索設計選項。獨立於持續進行的工作，在不同資料夾中對共用模型執行衝突分析。
進階變更分析
透過檢視和比較任何 2D 或 3D 模型組合 (甚至包括舊版本)，瞭解跨領域變更如何影響已規劃的工作。建立監視群組以追蹤和設定變更範圍，並取得自動通知。設定變更檢核的核准工作流程。
集中處理問題
輕鬆識別並指派設計問題，以快速解決。使用增益集，針對封閉迴路工作流程，直接在 Revit 或 Navisworks 中解決從雲端指派給您的問題。
—Hayden Co'burn，CplusC Architects + Builder 資深專案建築師與建造者
瞭解 BIM Collaborate Pro 如何與其他軟體搭配運作