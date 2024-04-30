Tandem for AEC 用於建立、交付和維護數位分身。
Autodesk Tandem for AEC 是一款雲端式數位分身軟體，隨附 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權，可讓 AEC 公司：
建置、交付和維護數位分身。
在空間環境中視覺化建築系統。
評量交付後設計決策的成效。
提供新服務，例如針對客戶營運建置、交付和維護數位分身。
透過數位化交付，改善資料交換與可見性並減少瑕疵。
收集設計工程過程中所做決策的成效反饋。
Tandem for AEC 用於建立、交付和維護數位分身。
Tandem for AEC 為 AEC 公司內的各種專業人士提供服務，包括專案經理、建築師/設計師、工程師、承包商和營造經理、VDC 經理和 BIM 經理。這項產品可在專案生命週期中滿足特定需求與角色。
Tandem for AEC 在美國託管。
Tandem for AEC 是以 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權的權利形式提供，您將可以透過 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權來存取 Tandem for AEC。Tandem for AEC 包括無限多個「設施」、「加上標籤的資產」和「串流」，最多可檢視 14 天的「時間系列歷程」。Tandem for AEC 的使用者數目取決於套件內容，根據 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權的數量而定。對於 EBA 客戶而言，這是您可以請求在 Token Flex 合約中提供的單機版內容。