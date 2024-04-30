AUTODESK TANDEM FOR AEC 與 BIM COLLABORATE PRO

利用數位分身軟體進行轉換

使用 Tandem for AEC 提升 AEC 專案交付

Tandem for AEC 是什麼？

Autodesk Tandem for AEC 是一款雲端式數位分身軟體，隨附 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權，可讓 AEC 公司：

  • 建置、交付和維護數位分身。

  • 在空間環境中視覺化建築系統。

  • 評量交付後設計決策的成效。

Tandem for AEC 概觀 (影片：3 分 35 秒)

為什麼使用 Autodesk Tandem for AEC?

擴展新機會

提供新服務，例如針對客戶營運建置、交付和維護數位分身。

加強與客戶的關係

透過數位化交付，改善資料交換與可見性並減少瑕疵。

獲得成效見解

收集設計工程過程中所做決策的成效反饋。

主要功能

快速且可重複的分身建置

資產資訊模型

以有意義的方式建構資料。使用業界標準分類系統來指定資產分解結構或定義分類計畫。

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設施樣板

建立可重複的流程來建置數位分身。建構資料並推動一致性。從我們的資源庫中選擇樣板，或自訂您自己的樣板，以便跨多個設施使用。

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參數資源庫

設計您的資料以獲得最大價值。定義數位分身的性質，以確保設施精確呈現並與所需結果一致。使用標準和自訂參數，從既有 Revit 檔案快速匯入所需資料。

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為資產加上標籤

使用 Tandem 數位分身軟體管理資產資料。快速找到或更新您資產的資料和文件，讓日常管理和維護工作變得簡單明瞭。(影片：1 分 44 秒)

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影片：Autodesk Tandem 中資產面板的示範

文件連結

將資產連結至必要文件 (例如作業和維護手冊、保固、產品資料表、雷射掃描等)。(影片：1 分 40 秒)

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影片：Autodesk Tandem 中文件連結的示範

空間

透過房間與樓層專用清單的協助，檢閱和管理與建築空間相關的所有資料。依層級視覺化、展示所有關聯資產，或查看串流資料趨勢，以做出明智的營運決策。(影片：1 分 45 秒)

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影片：Autodesk Tandem 中空間面板的示範

匯入 BIM 資料 

透過與 Tandem for AEC 整合，或手動匯入 IFC 和 Revit 模型，向專案提供 Autodesk Docs 的資料。

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透過環境瞭解建築系統

串流

將 IoT 和 BMS 資料連接至數位分身，透過套用至空間和系統的熱圖以及最多可檢視 14 天資料的時間系列圖表來瞭解建築作業。套用門檻以建立系統成效的快速見解和警示。

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系統

建立可追蹤的建築系統網路。將 3D BIM 模型與自動化技術結合，以鏡射建築的配電系統、視覺化網路及修正中斷。在系統中向上游或下游移動，以查看實際背景中的資產並瞭解所服務的空間。

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系統追蹤

視覺化及瞭解實際背景中的系統。系統追蹤可自動呈現系統中的路徑和元素，以簡化複雜模型導覽。

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快速導覽資料

全域搜尋

在 Tandem 數位分身軟體中，依類型、特定資產、空間、儲存的視圖和管控面板快速尋找文件、資產。(影片：1 分 26 秒)

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影片：Autodesk Tandem 中數位分身搜尋功能的示範

篩選

利用篩選面板，將資料快速隔離到您需要的位置。(影片：3 分鐘)

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影片：Autodesk Tandem 篩選示範

視圖

在幾秒內將大量資料集分解成簡單的視圖。根據資料篩選、著色和儲存分身的 3D 視覺效果。準備專用的資料子集以進行擷取、確認工作流程，並編排視圖以便僅查看相關內容。

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庫存

以熟悉的表格格式，全面檢視您設施的資料。使用批量匯入、輕鬆編輯，以及簡單的搜尋和篩選功能，可快速輕鬆地導覽或重新規劃。(影片：2 分 17 秒)
影片：在 Autodesk Tandem 中性質和庫存的示範

管理分身建置流程

管控面板

在圖表中檢視資產資料的完整性，藉此加快使用管控面板的分身建置流程。(影片：1 分 20 秒)

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影片：Autodesk Tandem 中資料管控面板的示範

歷史

透過完整記錄使用者及各自編輯的內容，持續關注您對數位分身所做的每項變更。(影片：1 分 09 秒)

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影片：Autodesk Tandem 中數位分身歷程的示範

管理團隊和使用情況

管理員可以管理團隊成員和權限層級，並追蹤您在整個組織中對 Tandem 的使用情況。(影片：2 分鐘)

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影片：Autodesk Tandem 管理概觀

設施轉移

數位分身完成後，Autodesk Tandem 可讓您將分身轉移給設施擁有者。

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影片：Windower Construction 如何解決從建構到設施管理的交接間隙

「Tandem 提供絕佳機會，讓我們向本身不是 BIM 專家的擁有者和設施經理提供價值。」

—Windower Construction 創新長 Amr Raafat

探索 Tandem for AEC 的基本工作流程

影片：指定資料需求流程的示範

指定資料需求

建立具有自訂分類和參數以建構 FM 資料的設施樣板。

 

觀賞影片 (3 分 22 秒)
影片：在 Autodesk Tanem 中設定連線

為串流建立連線

在串流中設定連線、指定參數和對映資料，以透過視覺化的方式呈現設施作業。

 

觀看影片 (2 分 14 秒)

常見問題

Tandem for AEC 的用途是什麼？

Tandem for AEC 用於建立、交付和維護數位分身。 

誰適合使用 Tandem for AEC?

Tandem for AEC 為 AEC 公司內的各種專業人士提供服務，包括專案經理、建築師/設計師、工程師、承包商和營造經理、VDC 經理和 BIM 經理。這項產品可在專案生命週期中滿足特定需求與角色。

Tandem for AEC 資料在哪裡託管？

Tandem for AEC 在美國託管。

Tandem for AEC 固定期限的使用授權如何收費？

Tandem for AEC 是以 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權的權利形式提供，您將可以透過 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權來存取 Tandem for AEC。Tandem for AEC 包括無限多個「設施」、「加上標籤的資產」和「串流」，最多可檢視 14 天的「時間系列歷程」。Tandem for AEC 的使用者數目取決於套件內容，根據 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權的數量而定。對於 EBA 客戶而言，這是您可以請求在 Token Flex 合約中提供的單機版內容。