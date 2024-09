Tandem for AEC 是以 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權的權利形式提供,您將可以透過 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權來存取 Tandem for AEC。Tandem for AEC 包括無限多個「設施」、「加上標籤的資產」和「串流」,最多可檢視 14 天的「時間系列歷程」。Tandem for AEC 的使用者數目取決於套件內容,根據 BIM Collaborate Pro 固定期限使用授權的數量而定。對於 EBA 客戶而言,這是您可以請求在 Token Flex 合約中提供的單機版內容。