新推出
Content Catalog
此雲端式數位資產管理解決方案集中提供 BIM 模型的已核准數位資產，可提升設計團隊的效率與生產力 (影片：2 分 16 秒) (英文)。
匯入 AutoCAD 標記
使用「匯入標記」功能，直接從 Autodesk Docs 匯入 PDF 標記檔案到 AutoCAD 並同步。
3D 問題標記
在檢閱 3D 模型和模型彙總時，輕鬆傳達已識別的問題 (影片：53 秒) (英文)。
設計到營造之間的連結
透過 Autodesk Construction Cloud 平台將團隊串聯起來，輕鬆傳輸設計、營造等各種資訊。
文件控制
使用結構分明的資料夾和強大的權限工具，將正確的資訊交給正確的對象。
瞭解更多
文件核准
減少手動作業，在發佈和共用圖面、模型和文件前，先自動執行審閱程序。
完整的標記工具
運用完整的標記工具組合，與專案團隊溝通和協同合作。
集中追蹤問題
透過單一集中清單，追蹤和解決問題，並加強當責執行力。
建立和追蹤傳輸作業
輕鬆建立傳輸作業，與專案團隊分享，並運用完整的稽核紀錄進行追蹤。
Desktop Connector
使用 Desktop Connector，直接從桌面開啟、儲存、移動、更名和刪除檔案。
與 AutoCAD、Revit 和 Civil 3D 整合
整合 AutoCAD、Revit 和 Civil 3D Autodesk 工具，為您簡化工作流程，並減少複製情形。
支援 2D 和 3D
可順暢上傳和檢視 2D 圖面與 3D 模型，讓團隊掌握正確資訊。
增強功能
橋接
在不同客戶 (例如從總承包商到分包商) 之間共用資料。加強跨團隊協同合作、減少重複工作，並改善專案資訊的控制和所有權。
共同管理體驗
從集中位置管理使用者、權限控制、樣板和其他專案設定工具。
現場行動存取
透過存取 Autodesk Build PlanGrid 行動應用程式，讓辦公室和現場保持聯繫。
與 BuildingConnected 整合
透過雙向同步檔案，在 BuildingConnected 與 Autodesk Docs 之間維護一個集中管理的事實來源。
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