Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
BIM Collaborate Pro 是一種雲端式設計協同合作軟體，可讓團隊執行以下工作：
組織專案資料、讓存取權更加公開，並連結團隊
改善專案可見性，以準時交付專案
針對日益複雜的專案展開協同合作
在 Revit、Civil 3D 或 Plant 3D 中共同製作
Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
透過 Autodesk 軟體試用版，您可以有機會在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。 如果您不需要在試用開始時輸入付款方式，則該付款方式將會自動過期。
如果安裝或產品下載失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (在 macOS 中不可用)。建議您停用快顯封鎖程式並嘗試其他瀏覽器，例如 Chrome 或 Explorer。如需更多解決方案，請查看我們的指南以疑難排解 Autodesk 產品下載問題。
請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購」，或造訪 BIM Collaborate Pro 產品中心。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用改為付費訂購的相關資訊。