免費試用 BIM Collaborate Pro

什麼是 BIM Collaborate Pro？

BIM Collaborate Pro 是一種雲端式設計協同合作軟體，可讓團隊執行以下工作：

  • 組織專案資料、讓存取權更加公開，並連結團隊

  • 改善專案可見性，以準時交付專案

  • 針對日益複雜的專案展開協同合作

  • 在 Revit、Civil 3D 或 Plant 3D 中共同製作

BIM Collaborate Pro 概述 (影片：2 分 1 秒) (英文)

常見問題 (FAQ)

如何下載 BIM Collaborate Pro？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

BIM Collaborate Pro 免費試用版可使用多久時間？

透過 Autodesk 軟體試用版，您可以有機會在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。 如果您不需要在試用開始時輸入付款方式，則該付款方式將會自動過期。

如何繼續使用 BIM Collaborate Pro 免費試用版？

如果試用到期，您將無法延長試用期。如為短期需求，您可以購買月度固定期限使用授權並關閉自動續訂功能，以將付費的固定期限使用授權時間限為一個月。

如何疑難排解 BIM Collaborate Pro 下載問題？

如果安裝或產品下載失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (在 macOS 中不可用)。建議您停用快顯封鎖程式並嘗試其他瀏覽器，例如 Chrome 或 Explorer。如需更多解決方案，請查看我們的指南以疑難排解 Autodesk 產品下載問題

如何將我的 BIM Collaborate Pro 免費試用版轉為付費固定期限使用授權？

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購」，或造訪 BIM Collaborate Pro 產品中心。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用改為付費訂購的相關資訊。

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支援與學習

取得 BIM Collaborate Pro 文件、自學課程、下載和支援。