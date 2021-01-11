免費試用 AutoCAD LT 15 天

使用最佳的 2D 設計功能精確快速地製圖

瞭解如何利用 AutoCAD LT 完善的工具集提高生產力

精確製圖與設計

體驗易於使用的工具，以便自動執行工作並提高生產力

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順暢的固定期限使用授權

不用中斷工作流程，即可在試用版訂購固定期限的使用授權

可如何運用 AutoCAD LT

  • 使用精確的 2D 幾何圖形來設計、繪製及記錄

  • 製作時可使用功能全面的編輯、設計與註解工具組合

  • 使用 AutoLISP 來自訂介面並自動執行工作流程，簡化您的工作

已經準備好立即開始使用 AutoCAD LT 免費試用版？

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常見問題 (FAQ)

如何下載 AutoCAD LT 試用版？

若要下載試用版，請按一下「下載試用版」，並按照以下步驟操作。您適用的下載內容會顯示在 Autodesk Account 中。可在我們的試用版交流社群網站上，尋找有關下載試用版、安裝和入門的更多資訊。

AutoCAD LT 免費試用版可試用多久？

AutoCAD LT 免費試用版享有 15 天試用期。試用版軟體將在試用期結束後自動到期。

如何延長 AutoCAD LT 免費試用期？

試用版到期後，無法延長試用期。如果有短期需求，您可以購買月度固定期限的使用授權並關閉自動續展 (將付費固定期限的使用授權長度限制為僅一個月)，或購買 Flex 令牌取得彈性的即用即付方案。

如何疑難排解 AutoCAD LT 下載問題？

您可以在這裡以及我們的試用版交流社群網站上找到疑難排解秘訣。

我可以在哪裡下載適合學生用的免費 AutoCAD LT 軟體？

學生與教師可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版方案 (英文) 使用免費的 AutoCAD 軟體。

如何將我的 AutoCAD LT 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？

您可以從試用版軟體中訂購固定期限的使用授權，或造訪 AutoCAD LT 產品中心

付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。

下載並安裝試用版的系統需求為何？

參閱完整內容

下載學生版 (英文)

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