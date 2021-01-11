體驗易於使用的工具，以便自動執行工作並提高生產力
存取產品專家建立的學習資源
請教專家並與同儕交流
不用中斷工作流程，即可在試用版訂購固定期限的使用授權
- Red Bean Interior Design 負責人 Amanda McLennan
影像由 Kelly Tomlinon Photography 授權使用
- Nature's Designs 負責人 Rose Remillard
影像由 Rose Remillard 授權使用
使用精確的 2D 幾何圖形來設計、繪製及記錄
製作時可使用功能全面的編輯、設計與註解工具組合
使用 AutoLISP 來自訂介面並自動執行工作流程，簡化您的工作
AutoCAD LT 免費試用版享有 15 天試用期。試用版軟體將在試用期結束後自動到期。
學生與教師可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版方案 (英文) 使用免費的 AutoCAD 軟體。
您可以從試用版軟體中訂購固定期限的使用授權，或造訪 AutoCAD LT 產品中心。
付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。