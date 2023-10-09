Üretici olarak veri ve süreç yönetimi için PLM yazılımı kullanmanız, durmaksızın dönüşüm geçiren dünyamızda gittikçe karmaşıklaşan ürünler, müşteri talepleri, küresel pazar koşulları ve rekabet karşısında çeviklik ve esneklik sağlar. PLM ile kurumsal ölçekte zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak iş fırsatlarını daha hızlı değerlendirmekle kalmayıp daha fazla inovasyon ve esneklik sayesinde karşılaştığınız sorunları daha hızlı aşabilirsiniz.

PLM, kurum çapında iş birliğinin yanı sıra tedarikçiler, satıcılar, yükleniciler ve müşteriler gibi kurum dışı üçüncü taraf paydaşlarla gerçek zamanlı iş birliğini de mümkün kılar. PLM, tüm paydaşları ve departmanları bir araya getirerek ürün tasarımı, mühendislik, üretim ve kalite verilerinin birbirine bağlı kalmasını sağlar. PLM merkezi bir sistem üzerinden insanları, süreçleri ve verileri birbirine bağlayarak kurumların iş birliğini kolaylaştırmasına, ürün geliştirme ve tedarik zinciri çevikliğini artırmasına, katma değer üretmeyen süreçlere daha az vakit harcamasına, ürünlerin kalitesini yükseltmesine ve pazara daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur.