Når kan jeg fornye abonnementet?

Noen abonnementer kan fornyes opptil 90 dager før utløpsdato og opptil 30 eller 45 dager etter utløpsdato. De 45 dagene etter utløp omtales som kanselleringsprosessen og består av 3 trinn.

Trinn: Utløpt

Hvis abonnementet flyttes fra Aktiv til Utløpt på grunn av manglende fornyelse eller manglende betaling, kreves det handling (betaling eller fornyelse) for å forhindre at abonnementet blir suspendert. Fristen varer i 15 dager.

Trinn: Suspendert

Hvis du ikke fornyer eller betaler i Utløpt-fasen, flyttes abonnementet til Suspendert, som varer i påfølgende 30 dager for ettårige og treårige abonnementer eller 15 dager for månedsabonnementer. Tilgangen til produktet fjernes, men du kan fortsatt fornye eller aktivere abonnementet på nytt i Suspendert-trinnet og få tilgang til produktet igjen.

Trinn: Kansellert

Hvis du ikke handler i enten utløpt eller suspendert fase, blir abonnementet flyttet til Kansellert, og abonnementet kan ikke lenger fornyes eller aktiveres på nytt. Du må kjøpe et nytt abonnement for å få tilgang til produktet. Vær oppmerksom på at hvis abonnementet ditt ble kansellert på grunn av manglende betaling av en kredittlinje, kan det hende du må bruke en annen betalingsmåte for abonnementskjøp og fornyelser, og det kan hende du må forhåndsbetale for fremtidige bestillinger.