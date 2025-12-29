Grunnleggende om kontoadministrasjon

Når kan jeg fornye abonnementet?

Noen abonnementer kan fornyes opptil 90 dager før utløpsdato og opptil 30 eller 45 dager etter utløpsdato. De 45 dagene etter utløp omtales som kanselleringsprosessen og består av 3 trinn.

 

Trinn: Utløpt

Hvis abonnementet flyttes fra Aktiv til Utløpt på grunn av manglende fornyelse eller manglende betaling, kreves det handling (betaling eller fornyelse) for å forhindre at abonnementet blir suspendert. Fristen varer i 15 dager.

 

Trinn: Suspendert

Hvis du ikke fornyer eller betaler i Utløpt-fasen, flyttes abonnementet til Suspendert, som varer i påfølgende 30 dager for ettårige og treårige abonnementer eller 15 dager for månedsabonnementer. Tilgangen til produktet fjernes, men du kan fortsatt fornye eller aktivere abonnementet på nytt i Suspendert-trinnet og få tilgang til produktet igjen.

 

Trinn: Kansellert

Hvis du ikke handler i enten utløpt eller suspendert fase, blir abonnementet flyttet til Kansellert, og abonnementet kan ikke lenger fornyes eller aktiveres på nytt. Du må kjøpe et nytt abonnement for å få tilgang til produktet. Vær oppmerksom på at hvis abonnementet ditt ble kansellert på grunn av manglende betaling av en kredittlinje, kan det hende du må bruke en annen betalingsmåte for abonnementskjøp og fornyelser, og det kan hende du må forhåndsbetale for fremtidige bestillinger.

Hvordan fornyer jeg prøveversjonen av abonnementet?

Det er ikke mulig fornye eller forlenge prøveprogramvare. For å fortsette å bruke produktet, må du kjøpe et abonnement. Se Konverter en prøveversjon til et abonnement for mer informasjon.

Hvordan fornyer jeg min personlige Fusion-lisens?

Du kan bare fornye en personlig Fusion-lisens hvis den gjeldende lisensen har mindre enn 30 dager til utløpsdato. Gå til Hvordan fornye en personlig lisens eller få tilgang til oppstartsprogrammet for Fusion (engelsk).

Hvordan fornyer jeg utdanningslisensen min?

30 dager før utløpet av den ettårige utdanningspakken din, får du tilsendt en påminnelse på e-post. Gå til Fornye tilgang til utdanningsprogramvare.

Hvordan fornyer jeg hvis jeg har via fra en Autodesk-partner?

Hvis du kjøpte fra en partner og ikke gjorde noen transaksjoner med Autodesk, ta kontakt med vedkommende angående dine alternativer for fornyelse. Partnerinformasjonen din finner du i Autodesk Account. Velg produktet i listen over abonnementer for å finne informasjon om partneren.

Hvordan fornyer jeg hvis jeg har kjøpt fra en Autodesk-selger?

De fleste abonnementer som kjøpes via en Autodesk-selger, vil bli satt til automatisk fornyelse og er kvalifisert for fornyelsesalternativene beskrevet på siden om Automatisk fornyelse. Gå til Abonnement og kontrakter i Autodesk Account for å se alternativene for fornyelse.

Hvor finner jeg datoen for utløp eller fornyelse?

Du finner fornyelses- eller utløpsdatoen i bestillingsbekreftelsen som du får via e-post, og i din Autodesk Account. Hvis automatisk fornyelse er deaktivert, baseres utløpsdatoen på tidssonen der abonnementet ble kjøpt. Hvis automatisk fornyelse er aktivert, er fornyelsesdatoen dagen etter utløpsdatoen. Eksempel: Du kjøper et årsabonnement 10.06.2024. Hvis automatisk fornyelse er slått av, vil utløpsdatoen og -klokkeslettet være 09.06.2025 kl. 23:59:59 CET. Hvis automatisk fornyelse er slått på, vil fornyelsesdatoen være 06.10.2025 00:00:00 CET.

Hvilke endringer kan jeg gjøre i abonnementene mine før eller ved fornyelse?

Du kan endre antall lisenser, periode eller produkt avhengig av kvalifisering. Endringer av lisenser og perioder kan gjøres i din konto for Autodesk Account. Lisensutvidelser trer i kraft umiddelbart, reduksjoner i lisenser og periodeendringer trer i kraft ved fornyelse. Produktendringer ved fornyelse kan gjøres gjennom et tilbud hos Autodesk-partneren din eller Autodesk-salget.

