Grunnleggende om kontoadministrasjon

Oversikt: Fornye et abonnement

Forny abonnementene dine og finn ut mer om alternativer for fornyelse.

 

Her er noen viktige ting du bør vite om fornyelse av et abonnement:

 

Du må være kjøperen av abonnementet for å fornye organisasjonens abonnementer.

 

Innkjøpere regnes som hovedkontaktpunktet for Autodesk, og du er innkjøper hvis du legger inn bestillingen og mottar e-poster med kjøp, fakturering og fornyelse fra Autodesk. Du administrerer også andre selvbetjente funksjoner i kontoen, som å bytte termin og legge til lisenser. Innkjøpere er også hovedadministrator (administrator) for abonnementet, med mindre de tilordner administratorrollen på nytt. Innkjøpere kan tilordne den primære administratorrollen til en annen person i organisasjonen, men beholder innkjøperansvaret. Innkjøperrollen har historisk sett blitt kalt kontraktsansvarlig.

 

Du kan fornye Autodesk-abonnementene automatisk, manuelt i kassen eller gjennom et tilbud, både enkeltvis og samlet, fra inntil 90 dager før fornyelsesdatoen og opptil 30 eller 45 dager etter utløpsdatoen, avhengig av kvalifisering og gjeldende vilkår. For å unngå å miste tilgang til programvaren er det imidlertid best å fornye abonnementet innen dato for fornyelse/utløp. Gå til Autodesk Account.

 

Noen fornyelser av abonnement kan bare administreres manuelt. Hvis du ikke ser noen alternativer for fornyelse i Autodesk-kontoen din, kan du kontakte din Autodesk-partner eller salgsteamet vårt for å fornye.

 

Hvis du vil redusere antall lisenser eller bytte periode for en fornyelse, kan du gjøre endringene i abonnementsdetaljene i din konto for Autodesk Account. Du må enten fornye automatisk eller be om et tilbud med disse endringene fra Autodesk-partneren din eller salgsteamet vårt.

 

Merk: Det er ikke sikkert at alle metodene fornyelse er tilgjengelige for alle abonnementer eller i alle land.

Finn ut mer om fornying via sidene nedenfor:

Automatisk fornyelse

 

Manuell fornyelse i kassen

 

Fornyelse gjennom tilbud

 

Fornyelse med fakturabetaling

 

