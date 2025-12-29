De fleste fornyede og nylig kjøpte abonnementer fornyes automatisk med mindre du slår av automatisk fornyelse i Autodesk Account. Dette alternativet forenkler prosessen med fornyelse og ser til at tilgangen din ikke avbrytes.

Du kan endre innstillingene for automatisk fornyelse, enten individuelt eller samlet, når som helst før fornyelsesdatoen og opptil 30 dager (månedlig) eller 45 dager (årlig og flerårig) etter utløpsdatoen.

Forny et individuelt abonnement automatisk

For å sikre at den automatiske fornyelsen går gjennom på fornyelsesdatoen, må betalingsmåten din være gyldig og automatisk fornyelse være slått på.

Logg inn på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter. Velg et produkt i abonnementslisten for å åpne abonnementsdetaljene og se den registrerte betalingsmåten. Klikk på Slå på under Automatisk fornyelse for å aktivere automatiske fornyelser på fornyelsesdatoen.

Etter dette, mottar du en bekreftelse på e-post.

Forny flere abonnementer automatisk

Du kan slå på automatisk fornyelse for opptil 100 abonnementer samtidig med funksjonen for automatisk fornyelse av flere abonnementer.