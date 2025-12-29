Du kan fornye direkte hos Autodesk gjennom et tilbud, enten med Autodesk-partneren din eller ved å opprette din egen fra din konto for Autodesk Account – fra 90 dager før og opptil 45 dager etter utløpsdatoen for fornyelsen.

Hvis du jobber med et fornyelsestilbud som inneholder endringer i det opprinnelige abonnementet eller på grunn av innkjøpsprosessen, må du sørge for å slå av automatisk fornyelse til tilbudet er fullført og utført, for å unngå at feil fornyelse behandles.

Med en partner eller salgsavdelingen ved Autodesk

For å fornye via et tilbud kan du samarbeide med din eksisterende foretrukne partner, finne en ny partner eller kontakte salgsavdelingen hos Autodesk. Tilbud kan sendes til hvem som helst i selskapet og opptil fire ytterligere kontakter.

Fra konto for Autodesk Account

Du kan opprette tilbud på fornyelse fra Autodesk Account.

Logg inn på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter. Velg menyen Massehandlinger, og velg deretter Forny. Abonnementer som er kvalifiserte for et fornyelsestilbud sammen, grupperes etter CSN, valuta og kjøpsmetode. Velg gruppen og fjern merkingen for eventuelle abonnementer du ikke vil ha med i tilbudet. Velg Opprett et tilbud. Velg den både som alternativknappen og som den svarte knappen under de andre alternativene for fornyelse. Se gjennom abonnementsperioden, antallet og sørg for at kundeopplysningene stemmer. Legg til opptil fire tilbudsmottakere. Velg Send tilbud.

Innkjøpere kan også opprette et fornyelsestilbud for én fornyelse via selvbetjening ved å klikke på et abonnement på siden for Abonnementer og kontrakter.

Kriterier for selvbetjente tilbud

Følgende betingelser må være oppfylte for å be om et selvbetjent tilbud:

Må være et nytt abonnement, samkjøring av datoer for fornyelse eller en fornyelse.

Tilbud på fornyelse kan ikke kombineres med tilbud på nye tilbud eller samkjøring av kjøp på fornyelsesdato.

Må ha samme partnernummer (CSN) hvis en registrert agent er involvert.

Kundenummer (CSN) og valuta må være det samme for alle abonnementer.

Følgende forhold vil medføre at tilbudet ikke er kvalifisert:

Valutaendringer.

Tillegg av flere lisenser til din konto for Autodesk Account.

Suksessplaner eller verdibaserte kjøpsalternativer.

Åpning av en ny kredittlinje.

Fremtidige startdatoer.

Oppdatering av adressen etter at tilbudet er sendt (opprett et nytt tilbud hvis adressen må endres).

Kansellering av tilbud (kontakt Autodesk-partneren din for å få hjelp).

Kampanjer gjenspeiles automatisk i handlekurven i kassen og vises i tilbudet.

Automatisk tilbud

Noen abonnementer, avhengig av avtaleperiode og kvalifisering, mottar automatisk genererte tilbud 30 dager før utløpsdatoen. Disse tilbudene vil bli sendt til kjøperens e-post og kan kjøpes direkte fra e-posten med tilbudet, eller fra din Autodesk-Account.

Godta et tilbud og fornye

Du mottar et e-postvarsel med tilbudet. Det vil inneholde tilbudsnummer, utløpsdato og totalpris inkludert gjeldende rabatter.

Godta tilbudet og velg Kjøp i e-posten for å kjøpe det.

Du kan også se og kjøpe aktive fornyelse tilbud i Kjøp og bestillinger > Tilbud-delen av din Autodesk Account.