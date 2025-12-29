Du kan fornye direkte hos Autodesk gjennom et tilbud, enten med Autodesk-partneren din eller ved å opprette din egen fra din konto for Autodesk Account – fra 90 dager før og opptil 45 dager etter utløpsdatoen for fornyelsen.
Hvis du jobber med et fornyelsestilbud som inneholder endringer i det opprinnelige abonnementet eller på grunn av innkjøpsprosessen, må du sørge for å slå av automatisk fornyelse til tilbudet er fullført og utført, for å unngå at feil fornyelse behandles.
Med en partner eller salgsavdelingen ved Autodesk
- For å fornye via et tilbud kan du samarbeide med din eksisterende foretrukne partner, finne en ny partner eller kontakte salgsavdelingen hos Autodesk.
- Tilbud kan sendes til hvem som helst i selskapet og opptil fire ytterligere kontakter.
Fra konto for Autodesk Account
Du kan opprette tilbud på fornyelse fra Autodesk Account.
- Logg inn på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.
- Velg menyen Massehandlinger, og velg deretter Forny.
- Abonnementer som er kvalifiserte for et fornyelsestilbud sammen, grupperes etter CSN, valuta og kjøpsmetode.
- Velg gruppen og fjern merkingen for eventuelle abonnementer du ikke vil ha med i tilbudet.
- Velg Opprett et tilbud. Velg den både som alternativknappen og som den svarte knappen under de andre alternativene for fornyelse.
- Se gjennom abonnementsperioden, antallet og sørg for at kundeopplysningene stemmer.
- Legg til opptil fire tilbudsmottakere.
- Velg Send tilbud.
Innkjøpere kan også opprette et fornyelsestilbud for én fornyelse via selvbetjening ved å klikke på et abonnement på siden for Abonnementer og kontrakter.
Kriterier for selvbetjente tilbud
Følgende betingelser må være oppfylte for å be om et selvbetjent tilbud:
- Må være et nytt abonnement, samkjøring av datoer for fornyelse eller en fornyelse.
- Tilbud på fornyelse kan ikke kombineres med tilbud på nye tilbud eller samkjøring av kjøp på fornyelsesdato.
- Må ha samme partnernummer (CSN) hvis en registrert agent er involvert.
- Kundenummer (CSN) og valuta må være det samme for alle abonnementer.
Følgende forhold vil medføre at tilbudet ikke er kvalifisert:
- Valutaendringer.
- Tillegg av flere lisenser til din konto for Autodesk Account.
- Suksessplaner eller verdibaserte kjøpsalternativer.
- Åpning av en ny kredittlinje.
- Fremtidige startdatoer.
- Oppdatering av adressen etter at tilbudet er sendt (opprett et nytt tilbud hvis adressen må endres).
- Kansellering av tilbud (kontakt Autodesk-partneren din for å få hjelp).
Kampanjer gjenspeiles automatisk i handlekurven i kassen og vises i tilbudet.
Automatisk tilbud
Noen abonnementer, avhengig av avtaleperiode og kvalifisering, mottar automatisk genererte tilbud 30 dager før utløpsdatoen. Disse tilbudene vil bli sendt til kjøperens e-post og kan kjøpes direkte fra e-posten med tilbudet, eller fra din Autodesk-Account.
Godta et tilbud og fornye
Du mottar et e-postvarsel med tilbudet. Det vil inneholde tilbudsnummer, utløpsdato og totalpris inkludert gjeldende rabatter.
Godta tilbudet og velg Kjøp i e-posten for å kjøpe det.
Du kan også se og kjøpe aktive fornyelse tilbud i Kjøp og bestillinger > Tilbud-delen av din Autodesk Account.
- Se til at tilbudet har riktig kontaktinformasjon for å unngå fakturaproblemer. Hvis du må endre noen av detaljene i tilbudet, kan du be partneren din om å gjøre endringene eller opprette et nytt tilbud.
- Det er flere måter å betale for et tilbud på, inkludert betaling med faktura. Tilbud over 25 000 USD kan ikke betales med kredittkort eller PayPal. Se avsnittet Betalinger for mer informasjon.
- Du må kanskje konfigurere Autodesk som leverandør for å benytte deg av denne måten å kjøpe på. Sjekk dette ved å ta kontakt med innkjøpsavdelingen.