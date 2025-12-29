Manuell fornyelse til kassen er vanligvis tilgjengelig opptil 90 dager før fornyelsesdatoen og kan forlenges i en periode på opptil 45 dager etter fornyelses-/utløpsdatoen, avhengig av kvalifisering og gjeldende vilkår Dette alternativet gir deg større kontroll over tidspunktet for betalingen, men endrer ikke fornyelsesdatoen.

Alternativene for fornyelse er synlige i din Autodesk Account, og du får også tilsendt en e-post før datoen for fornyelse.

Noen betalingsmetoder krever at du fornyer abonnementet manuelt, som for eksempel Konbini og minibankoverføring.

Følg instruksjonene i e-posten du har fått om fornyelse.

Fornye et individuelt abonnement manuelt

Slik fornyer du et individuelt abonnement manuelt via kassen i kontoen din:

Logg deg på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter. Velg et produkt i listen over abonnementer, og velg Forny. Hvis du har muligheten til å fornye tidlig, velger du Forny nå i kassen. Fornyelsen legges i en handlekurv, der du kan gå gjennom prisene og fullføre kjøpet.

Fornyelsesdatoen forblir uendret.

Fornye flere abonnementer manuelt

Du kan fornye opptil 100 kvalifiserte abonnementer manuelt i kassen.

For å fornye flere abonnementer manuelt fra kontoen:

Logg deg på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter. Velg menyen Massehandlinger, og velg deretter Forny. Abonnementer som kvalifiserer for fornyelse sammen, vil bli gruppert etter kundenummer (CSN), valuta og kjøpsmåte. Velg abonnementene du vil fornye, og fullfør transaksjonen.

Du mottar 1 bestillingsbekreftelse per e-post per transaksjon. Datoene for fornyelse forblir uendret.