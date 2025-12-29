Manuell fornyelse til kassen er vanligvis tilgjengelig opptil 90 dager før fornyelsesdatoen og kan forlenges i en periode på opptil 45 dager etter fornyelses-/utløpsdatoen, avhengig av kvalifisering og gjeldende vilkår Dette alternativet gir deg større kontroll over tidspunktet for betalingen, men endrer ikke fornyelsesdatoen.
Alternativene for fornyelse er synlige i din Autodesk Account, og du får også tilsendt en e-post før datoen for fornyelse.
Noen betalingsmetoder krever at du fornyer abonnementet manuelt, som for eksempel Konbini og minibankoverføring.
Følg instruksjonene i e-posten du har fått om fornyelse.
Fornye et individuelt abonnement manuelt
Slik fornyer du et individuelt abonnement manuelt via kassen i kontoen din:
- Logg deg på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.
- Velg et produkt i listen over abonnementer, og velg Forny.
- Hvis du har muligheten til å fornye tidlig, velger du Forny nå i kassen.
- Fornyelsen legges i en handlekurv, der du kan gå gjennom prisene og fullføre kjøpet.
Fornyelsesdatoen forblir uendret.
Fornye flere abonnementer manuelt
Du kan fornye opptil 100 kvalifiserte abonnementer manuelt i kassen.
For å fornye flere abonnementer manuelt fra kontoen:
- Logg deg på din Autodesk Account - Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.
- Velg menyen Massehandlinger, og velg deretter Forny.
- Abonnementer som kvalifiserer for fornyelse sammen, vil bli gruppert etter kundenummer (CSN), valuta og kjøpsmåte.
- Velg abonnementene du vil fornye, og fullfør transaksjonen.
Du mottar 1 bestillingsbekreftelse per e-post per transaksjon. Datoene for fornyelse forblir uendret.