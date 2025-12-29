Fakturaer utstedes på fornyelsesdagen og må betales i henhold til de angitte vilkårene.
Forny automatisk
Hvis du fortsetter med automatisk fornyelse, vil faktura for fornyelsen genereres automatisk på fornyelsesdatoen. Denne fakturaen må betales i henhold til vilkårene for å sikre fortsatt produkttilgang.
- Gjør eventuelle nødvendige endringer i abonnementet (f.eks. legg til eller reduser lisenser) eller fakturaen (for eksempel kjøpsordrenummer) før fornyelsesdatoen i Autodesk Account, Endringer kan gjøres i kontoen din eller via et nytt fornyelsestilbud fra partneren.
- Hvis endringer ikke fullføres før fornyelsem vil det føre til at autofakturaen blir generert feil, og en retur må behandles innen returperioden og innen betalingsperioden.
- Slå av automatisk fornyelse for alle produkter du returnerer. Deretter kan du be om eller bruke tilbudet for fornyelse som inkluderer de nødvendige endringene og kun produktene du ønsker å beholde.
Manuell fornyelse via kassen
- I Autodesk Account kan du fornye via kassen og velge å betale med faktura som betalingsmåte hvis du allerede har et eksisterende abonnement med fakturabetaling. Fakturaen vil bli utstedt og må betales i henhold til vilkårene.
Via tilbud fra partner
- Du kan be om et tilbud på fornyelse fra partneren din 90 dager før og opptil 45 dager etter fornyelsesdatoen.
- Når du utfører tilbudet, velger du Betal med faktura. En faktura blir generert, og den må betales i henhold til betalingsbetingelsene.
Via selvbetjent tilbud
- Betaling med faktura er bare tilgjengelig når du fornyer gjennom et selvbetjent tilbud hvis du allerede har et annet abonnement med fakturabetaling.
Endre fakturadetaljer i kontoen
- Endringer på en faktura for fornyelse må gjøres før du fornyer. Gå til Abonnementer og kontrakter i Autodesk Account. Velg et produkt for å se abonnementsdetaljer. Klikk på Rediger fakturadetaljer under Betaling. Du kan oppdatere et innkjøpsordrenummer, legge til notater eller legge ved innkjøpsordredokumenter.