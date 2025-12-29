Fakturaer utstedes på fornyelsesdagen og må betales i henhold til de angitte vilkårene.

Forny automatisk

Hvis du fortsetter med automatisk fornyelse, vil faktura for fornyelsen genereres automatisk på fornyelsesdatoen. Denne fakturaen må betales i henhold til vilkårene for å sikre fortsatt produkttilgang.

Gjør eventuelle nødvendige endringer i abonnementet (f.eks. legg til eller reduser lisenser) eller fakturaen (for eksempel kjøpsordrenummer) før fornyelsesdatoen i Autodesk Account, Endringer kan gjøres i kontoen din eller via et nytt fornyelsestilbud fra partneren.

Hvis endringer ikke fullføres før fornyelsem vil det føre til at autofakturaen blir generert feil, og en retur må behandles innen returperioden og innen betalingsperioden.

Slå av automatisk fornyelse for alle produkter du returnerer. Deretter kan du be om eller bruke tilbudet for fornyelse som inkluderer de nødvendige endringene og kun produktene du ønsker å beholde.

Manuell fornyelse via kassen

I Autodesk Account kan du fornye via kassen og velge å betale med faktura som betalingsmåte hvis du allerede har et eksisterende abonnement med fakturabetaling. Fakturaen vil bli utstedt og må betales i henhold til vilkårene.

Via tilbud fra partner

Du kan be om et tilbud på fornyelse fra partneren din 90 dager før og opptil 45 dager etter fornyelsesdatoen.

Når du utfører tilbudet, velger du Betal med faktura. En faktura blir generert, og den må betales i henhold til betalingsbetingelsene.

Via selvbetjent tilbud

Betaling med faktura er bare tilgjengelig når du fornyer gjennom et selvbetjent tilbud hvis du allerede har et annet abonnement med fakturabetaling.

Endre fakturadetaljer i kontoen