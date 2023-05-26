您存取及使用任何 Autodesk 產品 (包括軟體、雲服務及權益)的前提是您遵守本《可接受的使用政策》中規定的規則，Autodesk 可能會不定時更新該規則。下文未另行定義的術語將具有以一般條款 中所定義之涵義。
您同意您不會：
- 上傳、發佈或以其他方式傳輸包括或可能包括下列情況的任何資訊或材料：
- 虛假、誹謗、妨害名譽、詐欺性質的或以其他方式非法或侵權的；
- 威脅、侮辱、騷擾、詆毀、憎恨或恐嚇性質的，或以其他方式不尊重他人權利及尊嚴的；
- 淫穢、下流、色情性質的或以其他方式使人反感的；
- 與未成年人有關或以任何方式對未成年人有害的；
- 受著作權、商標權、設計權、營業秘密權、公開或隱私權，或任何其他專有權利保護，且未經相關所有人事前書面同意的；
- 國家或州機密、機密資訊、受控之非機密資訊、出口受控資訊或任何其他受官方保密處理之資訊或材料 (包括任何照片、圖紙、計劃或模型)；
- 秘密代碼、會簽、加密貨幣、密碼或其他類似資訊；
- 廣告、垃圾郵件、販售或購買任何商品或服務之要約、「連鎖信」或任何其他形式之招攬；或
- 任何惡意軟體 (例如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、復活節彩蛋、定時炸彈或間諜軟體) 或其他具有或可能具有傷害性或侵入性，或意圖損壞或劫持任何硬體、軟體或設備之運作、限制其使用或監控其使用之電腦程式碼、檔案或程式；
- 自任何產品、文件或相關材料中移除任何著作權、商標、保密性其他專有權利之聲明；
- 移除、停用或以其他方式限制任何技術保護措施的有效性，包括 Autodesk 為了以下目的所使用的技術保護措施：(i) 管理、監控、控制或分析任何產品之安裝、存取或使用，或 (ii) 保護 Autodesk 智慧財產權；
- 以任何詐欺、非法或侵權之方式，或以具有詐欺、非法或侵權之目的或效果之任何方式使用任何產品；
- 在使用任何產品時冒充任何人或實體，或虛假陳述或以其他方式歪曲您 (或您的公司) 與任何人或實體間之關聯關係；
- 使用任何產品宣傳或提供有關非法活動之指導資訊，促進對任何團體或個人之人身傷害或損害，或促進任何殘忍行為；
- 將任何產品用於任何本質上危險之應用，包括任何可能導致死亡、人身傷害、災難性損害或大規模毀壞之任何產品、零組件、服務或其他應用；
- 使用任何產品或相關輸出，用於訓練任何機器學習或人工智慧演算法、軟體或系統；
- 試圖探測、掃描或測試任何產品之漏洞，或違反或規避任何產品所使用之任何安全性或身份驗證措施；
- 干擾或破壞任何產品的運作，或干擾或破壞用於提供任何產品之伺服器或網路的運作，包括通過駭入或損壞產品之任何部分；
- 使用任何產品作為「遠端載入」之儲存空間，或作為其他網頁或網際網路資源之「門戶」或「路標」(無論是在提供產品的網站內部還是外部)；
- 透過自動化方式，例如使用任何機器人、網路爬蟲、網站搜尋/擷取應用程式，或其他用於擷取、建立索引、「抓取」或「資料探勘」之設備，自產品或使用產品收集內容或資訊；
- 在沒有必要權限的情況下，自產品或使用產品收集或儲存有關任何個人或實體之個人數據；
- 將任何產品之組成部分進行拆分，以便彼此分開使用或在不同電子設備上使用 (除非經 Autodesk 書面明示同意)；
- 在適用雲服務之外使用或存取作為該等雲服務之一部分所提供的軟體 (除非經 Autodesk 書面明示同意)；
- 故意或過失地違反任何適用之地方、州、國家或國際法律，包括但不限於所有適用之出口管制法律及法規；或
- 違反一般條款或任何適用訂單表格或終端使用者授權合約。.