Como parte dos Benefícios de Sucesso, a Autodesk pode fornecer a Você conselhos e orientações gerais, informações, recomendações, ideias, estimativas, projeções e opiniões relacionadas às Suas Ofertas Elegíveis e/ou ao Seu envolvimento com a Autodesk. Essas orientações e informações são fornecidas “no estado em que se encontram”, sem garantia de qualquer tipo, e somente para finalidades informativas e de discussão geral; elas não constituirão aconselhamento específico, nem garantia de quaisquer resultados comerciais, financeiros ou outros, nem a criação de um acordo vinculativo com a Autodesk. Você deve realizar sua própria análise e avaliação independentes antes de agir de acordo com qualquer orientação ou informação fornecida.