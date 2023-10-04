產品資料管理 (PDM)

掌控資料以釋放工程潛力

運用整合 CAD 的產品資料管理，消除協同合作障礙、限制非加值工作所消耗的時間，並提高產品開發的靈活性。

工程師

讓工程師擺脫低價值工作的重擔

產品資料管理 (PDM) 是一個集中了產品相關資料與流程的系統。工程師可使用 PDM 軟體追蹤修訂、管理變更命令、產生材料表 (BOM) 等。

利用 PDM 開發強大的工程生態系統

安心推出設計

在安全的中央系統中共用、追蹤及管理所有產品資料，讓全球的團隊成員能夠高效地協同合作，同時降低專案風險。

行動敏捷

使用集中式系統，讓所有人在適當的時間存取正確的資料，以便控制設計流程、減少錯誤及提高開發靈活性。

 

連接所有人員

將外部專案協同合作者匯集到一個安全工作區，讓您有效維護存取權限控制、版本管理，進一步追溯紀錄。

 

大幅提高生產力

減少搜尋時間，將更多精力集中在執行作業。 輕鬆尋找並存取您要取代、重複使用或複製的檔案，將重新作業和重複性工作降至最低。

產業領導者如何透過產品資料管理提高靈活性

將工程流程與 PDM 整合

參數式建模

團隊勢必要採用現代化的建模方法推出設計，才能有效提升靈活度。只要使用參數式 3D 建模，即可輕鬆合併設計變更、充分發揮模型的價值，以及重複使用現有的設計資料。

探索參數式建模（英文）

設計自動化

將 PDM 與設計工具整合，實現設計和工程流程自動化。輕鬆複製設計並重複使用、取代或複製元件，有效節省時間、提高開發靈活性。

探索設計自動化（英文）

材料表 (BOM) 管理

建立並維護更精確、更全面的製造材料表。在單一 BOM 自動集中產品資料，確保利害關係人可以即時存取所需資料。

探索 BOM 管理

機器設計

將產品資料管理軟體與您的 CAD 工具搭配使用，快速回應資料見解和利害關係人回饋，協助您降低風險，同時快速追蹤從原型到產品的機器設計的各大階段。

探索機器設計

產品設計

將所有專案資料集中至單一位置，進一步加快產品的上市速度。透過產品資料管理，運用前所未有的效率構思新產品、製作相應原型、進行改良並執行市場測試。

探索產品設計 (英文)

變更管理

使用直覺式工作流程，輕鬆管理工程變更命令 (ECO)。掌控設計、料件和記錄的修訂進度，為企業上下建立可用資訊與追蹤功能。

3D 設計和產品資料管理軟體

Vault

產品資料管理軟體 — 提供 Vault Basic、Vault Professional、Vault Office 等產品

產品詳細資料
Product Design & Manufacturing Collection

取得 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 及其他更多軟體 — 用於產品開發和製造規劃的專業級工具。

產品詳細資料

隨時瞭解產品資料管理最佳實踐

替代文字

關鍵優勢

集中各項資料，推動協同合作

使用 Autodesk Vault 掌控產品資料。瞭解為什麼工程師、設計師和廣大團隊使用 Vault 來消除協同合作障礙、提高生產力，並加快開發速度週期。

檢視 PDF
替代文字

線上研討會

改善開發流程

向 Autodesk 專家學習 PDM 秘訣、技巧和最佳實踐。深入研習我們豐富的線上研討會資源庫，以瞭解您如何使用產品資料管理軟體簡化工作流程。

觀看線上研討會（英文）
替代文字

部落格

隨時掌握最新動態

在 Autodesk 的「Under the Hood」部落格上，隨時掌握 PDM 和 LDM 的所有資訊。請造訪部落格，以瞭解有關學習機會、活動和產品更新的常規功能。

瀏覽部落格（英文）

使用 Autodesk PDM 掌控資料

歡迎洽詢銷售代表，瞭解 Autodesk 資料和程序管理解決方案如何協助您簡化工程工作流程並提高效率。

產品資料管理 (PDM) 的常見問題 (FAQ)

什麼是產品資料管理 (PDM)？

產品資料管理 (簡稱為 PDM) 是一套集中了產品相關資料與流程的系統。工程師可使用 PDM 軟體追蹤修訂、管理變更命令、產生材料表 (BOM) 等。

PDM 的功能是什麼？

PDM 軟體可以將所有專案資料集中到一個位置，有效減少低價值工作所耗費的時間、提高產品開發的靈活性及促進協同合作，進一步協助公司加快產品上市速度。

PDM 如何運作？

PDM 整合了設計和業務工具，可以管理資料並自動化工作流程和工程流程，並全程擷取設計歷程。

PDM 提供了哪些功效？

產品資料管理可以協助您控制專案資料，進一步達成下列效果：

  • 提高產品開發靈活性：透過多重 CAD 整合，從任何位置即時存取資料。只要有了 PDM，即可確保設計工作流程滿足您的業務需求。
  • 改善內外部協同合作：與他人分享作品的 2D 或 3D 視圖，直接在 PDM 軟體內取得意見和回饋。即便是公司防火牆之外的人員，也能順暢完成協作。
  • 減少繁瑣的流程：輕鬆尋找並存取您要取代、重複使用或複製檔案，直接套用在全新設計上。利用既有設計資料，減少搜尋時間，將更多精力集中在執行工作上。
  • 減少錯誤並提升產品品質：自動執行工程變更命令、修訂控制、材料表管理等。使用 PDM 軟體，完全控制工程流程。

PDM、PLM 和 ERP 之間有何差異？

產品資料管理 (PDM)、產品生命週期管理 (PLM) 和企業資源規劃 (ERP) 系統可以相互搭配使用。 PDM 整合了 CAD 軟體，以便工程師和設計師在作業階段自動追蹤變更、修訂和設計歷程。ERP 著重於庫存、物流和財務等業務執行流程。PLM 主要則提供了從概念、工程到生產的所有產品相關作業，更建立了相應流程，將產品生命週期涉及的所有人員都連接到資訊的中央來源。

什麼是 PDM 與 PLM?

PDM 系統可用以管理設計和工程資料，而 PLM 系統用於管理產品生命週期中涉及的業務流程，例如新產品上架、需求管理、供應商協同合作、品質管理等。

PDM 系統的功能是什麼？

PDM 是一套產品資料管理系統，不僅集中管理與產品的相關資料，更實行了工程流程自動化。工程師可以使用 PDM 系統來追蹤修訂、管理變更命令，以及產生材料表 (BOM)

產品資料管理發揮了什麼成效？

PDM 系統有助於確保組織的每個人都使用最新的精確資料，同時讓內外部的利害關係人順暢完成協同合作。此外，更採用了工程流程自動化，減少低價值工作所耗費的時間，加快了產品上市速度。

See more FAQ