在安全的中央系統中共用、追蹤及管理所有產品資料，讓全球的團隊成員能夠高效地協同合作，同時降低專案風險。
使用集中式系統，讓所有人在適當的時間存取正確的資料，以便控制設計流程、減少錯誤及提高開發靈活性。
將外部專案協同合作者匯集到一個安全工作區，讓您有效維護存取權限控制、版本管理，進一步追溯紀錄。
減少搜尋時間，將更多精力集中在執行作業。 輕鬆尋找並存取您要取代、重複使用或複製的檔案，將重新作業和重複性工作降至最低。
團隊勢必要採用現代化的建模方法推出設計，才能有效提升靈活度。只要使用參數式 3D 建模，即可輕鬆合併設計變更、充分發揮模型的價值，以及重複使用現有的設計資料。
將 PDM 與設計工具整合，實現設計和工程流程自動化。輕鬆複製設計並重複使用、取代或複製元件，有效節省時間、提高開發靈活性。
建立並維護更精確、更全面的製造材料表。在單一 BOM 自動集中產品資料，確保利害關係人可以即時存取所需資料。
將產品資料管理軟體與您的 CAD 工具搭配使用，快速回應資料見解和利害關係人回饋，協助您降低風險，同時快速追蹤從原型到產品的機器設計的各大階段。
將所有專案資料集中至單一位置，進一步加快產品的上市速度。透過產品資料管理，運用前所未有的效率構思新產品、製作相應原型、進行改良並執行市場測試。
使用直覺式工作流程，輕鬆管理工程變更命令 (ECO)。掌控設計、料件和記錄的修訂進度，為企業上下建立可用資訊與追蹤功能。
關鍵優勢
使用 Autodesk Vault 掌控產品資料。瞭解為什麼工程師、設計師和廣大團隊使用 Vault 來消除協同合作障礙、提高生產力，並加快開發速度週期。
部落格
在 Autodesk 的「Under the Hood」部落格上，隨時掌握 PDM 和 LDM 的所有資訊。請造訪部落格，以瞭解有關學習機會、活動和產品更新的常規功能。
歡迎洽詢銷售代表，瞭解 Autodesk 資料和程序管理解決方案如何協助您簡化工程工作流程並提高效率。
PDM 軟體可以將所有專案資料集中到一個位置，有效減少低價值工作所耗費的時間、提高產品開發的靈活性及促進協同合作，進一步協助公司加快產品上市速度。
PDM 整合了設計和業務工具，可以管理資料並自動化工作流程和工程流程，並全程擷取設計歷程。
產品資料管理可以協助您控制專案資料，進一步達成下列效果：
產品資料管理 (PDM)、產品生命週期管理 (PLM) 和企業資源規劃 (ERP) 系統可以相互搭配使用。 PDM 整合了 CAD 軟體，以便工程師和設計師在作業階段自動追蹤變更、修訂和設計歷程。ERP 著重於庫存、物流和財務等業務執行流程。PLM 主要則提供了從概念、工程到生產的所有產品相關作業，更建立了相應流程，將產品生命週期涉及的所有人員都連接到資訊的中央來源。
PDM 系統可用以管理設計和工程資料，而 PLM 系統用於管理產品生命週期中涉及的業務流程，例如新產品上架、需求管理、供應商協同合作、品質管理等。
PDM 系統有助於確保組織的每個人都使用最新的精確資料，同時讓內外部的利害關係人順暢完成協同合作。此外，更採用了工程流程自動化，減少低價值工作所耗費的時間，加快了產品上市速度。