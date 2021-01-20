Autodesk 針對個人和管理員提供下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪從何處下載產品和更新。
Autodesk 針對個人和管理員提供下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪從何處下載產品和更新。
透過 Autodesk 軟體試用版，您可以有機會在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果試用開始時未請您輸入付款方式，則該付款方式將會自動過期。
如果安裝或下載產品失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (不適用 macOS)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的疑難排解 Autodesk 產品下載問題指南。
學生與教師可以獲得 Autodesk 產品和服務的一年免費教育存取權限，只要您仍符合資格，即可續展。如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版授權方案 (英文) 存取免費的 Maya 軟體。
啟動您的試用版軟體，然後在試用畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或造訪 Maya 產品中心。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。