免費試用 Maya 30 天

製作廣闊場景、複雜角色和令人炫目的特效。

影像由 Framestore 授權使用

什麼是 Maya？

Maya 是一款專業的 3D 軟體，可用於建立擬真的角色和大片水準的特效。

  • 利用接合的動畫工具使逼真的角色栩栩如生。

  • 利用直觀的建模工具為 3D 物件和場景設置造型。

  • 從分解到布料模擬，建立擬真效果。

Maya 概觀 (影片：7:18 分鐘) (英文)

下載學生專用的 Maya

常見問題 (FAQ)

如何下載 Maya？

Autodesk 針對個人管理員提供下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪從何處下載產品和更新

Maya 免費試用版的期限為多久？

透過 Autodesk 軟體試用版，您可以有機會在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果試用開始時未請您輸入付款方式，則該付款方式將會自動過期。

如何延長 Maya 免費試用版？

如果試用到期，您將無法延長試用期。如果有短期需求，您可以購買月度固定期限的使用授權並關閉自動續展 (將付費固定期限的使用授權長度限制為僅一個月)，或購買 Flex 令牌取得彈性的即用即付方案。

如何疑難排解 Maya 下載問題？

如果安裝或下載產品失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (不適用 macOS)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的疑難排解 Autodesk 產品下載問題指南。

在哪裡可以下載學生專用的免費 Maya 軟體？

學生與教師可以獲得 Autodesk 產品和服務的一年免費教育存取權限，只要您仍符合資格，即可續展。如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版授權方案 (英文) 存取免費的 Maya 軟體。

如何將我的 Maya 免費試用版轉為付費固定期限使用授權？

啟動您的試用版軟體，然後在試用畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或造訪 Maya 產品中心。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。

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