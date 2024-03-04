從您 Autodesk 帳戶的「產品與服務」區段中，選取您的產品興安裝適用的下載方法。 在產品圖標中，您將會看到目前選取的方法以及檢視您對此產品所有可用的方法。對於某些產品和平台，下載是唯一可用的方法。
從您 Autodesk 帳戶的「產品與服務」區段中，選取您的產品興安裝適用的下載方法。 在產品圖標中，您將會看到目前選取的方法以及檢視您對此產品所有可用的方法。對於某些產品和平台，下載是唯一可用的方法。
在產品圖標中，您會看到目前選取的方法，可以檢視適用於此產品的所有方法。就某些產品與平台而言，「下載」是唯一可用的方法。
下載方法：
方法摘要
下表概述四種下載方法的特點並指出適合教育用途的方法。
|方法
|針對多台
電腦？
|作業
系統
|描述
|產品
更新？
|教育用途
|安裝
|否
|Windows
|在一個作業中
下載並安裝
|是
|學生與教師
|下載
|是
|Linux、
macOS 和
Windows
|- 使用瀏覽器
下載功能
- 使用 Autodesk 建立
- 包含最新的更新
|是
|學生、教師和教育機構
|直接下載
|是
|
Linux、macOS
Windows
|
使用瀏覽器下載功能
對於大多數產品，下載不包含更新的單一安裝程式
|
否 - 適用於少數修補程式更新的產品
是 - 適用於將更新作為完整安裝程式的產品
|學生、教師和教育機構
|自訂安裝
|是
|Windows
|為多個產品下載自訂安裝程式
|否
|教育機構和學生實驗室安裝
注意事項：請確保使用以下其中一種方法，停用快顯封鎖程式。