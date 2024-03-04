適用於個人的安裝

下載方法

從您 Autodesk 帳戶的「產品與服務」區段中，選取您的產品興安裝適用的下載方法。 在產品圖標中，您將會看到目前選取的方法以及檢視您對此產品所有可用的方法。對於某些產品和平台，下載是唯一可用的方法。

在產品圖標中，您會看到目前選取的方法，可以檢視適用於此產品的所有方法。就某些產品與平台而言，「下載」是唯一可用的方法。

 

下載方法

  • 安裝：這種方法用於在單一電腦上安裝 Autodesk 產品，可在一個操作下完成下載並安裝。
    依預設，此方法也會安裝最新的產品更新。 
  • 下載：這種方法可用於在單一或多部電腦上安裝任何產品版本。它會在第一步下載，然後在第二步進行安裝，您在下載與安裝之間等待即可。 
    和「安裝」方法一樣，「下載」方法也會安裝最新的產品更新。 
  • 直接下載：此方法提供自動解壓縮執行檔，供離線解壓縮並安裝。存取此選項：
    1. 從「所有產品與服務」頁面，按一下產品。
    2. 在產品詳細資料頁面中，選取「直接下載」方法。
  • 自訂安裝：這種方法是由 Autodesk Account 中「產品與服務」下的「自訂安裝」工具提供，可讓您在單一電腦上使用自訂設定來安裝產品，或者在多部電腦上建立自訂部署。下載之前可在 Autodesk Account 中選取產品並指定安裝設定。如需更多資訊，請參閱從 Autodesk Account 自訂安裝

 

方法摘要

下表概述四種下載方法的特點並指出適合教育用途的方法。 

方法 針對多台
電腦？		 作業
系統		 描述 產品
更新？		 教育用途
安裝 Windows 在一個作業中
下載並安裝		 學生與教師
下載 Linux、
macOS 和
Windows		 - 使用瀏覽器
下載功能

- 使用 Autodesk 建立
大多數
2022 及之後的 Windows 產品
的安裝程式

- 包含最新的更新

 

 學生、教師和教育機構
直接下載

Linux、macOS


Windows

使用瀏覽器下載功能


 

對於大多數產品，下載不包含更新的單一安裝程式

否 - 適用於少數修補程式更新的產品


是 - 適用於將更新作為完整安裝程式的產品

 學生、教師和教育機構
自訂安裝 Windows 為多個產品下載自訂安裝程式 教育機構和學生實驗室安裝

注意事項：請確保使用以下其中一種方法，停用快顯封鎖程式。

另請參閱

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