Autodesk Fusion Manage

盡量減少耗費時間的活動，例如資料輸入、電子郵件、會議以及搜尋資訊。
運用可規劃的專案樣板、標準化階段式里程碑，以及自動化工作流程，減少延遲，加快上市速度。
自動執行品質工作流程、追蹤和記錄變更，並分析品質指標，以防止發生問題。
建立圖形豐富的個人化管控面板和報告，以監控關鍵指標和趨勢。
擷取構想並採用正式流程來審閱及實施這些構想，推進創新發展。
讓利害關係人能夠即時存取報價、採購和產品開發所需的資料。
取得提交、追蹤和核准變更請求和變更命令所需詳細資料的清晰視圖。
在連接的環境中管理所有需求，確保您的產品滿足市場和客戶的期望。
利用一系列免費的業務流程和預先規劃的工作區，提高生產力，縮短實施時間。
利用整合的變更管理和產品開發追蹤，打造競爭力十足的產品組合。
集中管理和共用 BOM，確保利害關係人使用的是最新資訊。
將 PLM 與 ERP 及 CRM 等其他企業系統整合，提升資料的價值。
用於整合的開放式 API
將 Fusion Manage 與 ERP 及 CRM 等其他企業系統整合，讓您的資料跨部門發揮更大價值。
自訂整合
使用一組功能強大的 API (專門用於透過網路執行可程式化服務) 來程式化自訂解決方案，並使用其他企業應用程式介面來建立連結。
自動修訂控制
在您工作時，快速尋找並重複使用 CAD 檔案、追蹤修訂，並自動擷取完整的變更歷程。
設計協同合作和審閱
根據 3D 設計意圖共用即時資料。透過標記和註解輕鬆收集與請求回饋，而無需指派 CAD 授權。
可自訂的發佈工作流程
自訂所有相關 CAD 資料的工程發佈工作流程。發佈工作流程可簡單，也可複雜，它可讓您的企業遵循組織標準來進行資料建立、審閱和發佈流程。