Autodesk Fusion Manage

Fusion Manage 中的雲端 PLM 管控面板和 KPI

集中式 PLM 流程和資料

盡量減少耗費時間的活動，例如資料輸入、電子郵件、會議以及搜尋資訊。

新產品介紹

運用可規劃的專案樣板、標準化階段式里程碑，以及自動化工作流程，減少延遲，加快上市速度。

品質管理

自動執行品質工作流程、追蹤和記錄變更，並分析品質指標，以防止發生問題。

管控面板和 KPI

建立圖形豐富的個人化管控面板和報告，以監控關鍵指標和趨勢。

構想管理

擷取構想並採用正式流程來審閱及實施這些構想，推進創新發展。

供應商協同合作

讓利害關係人能夠即時存取報價、採購和產品開發所需的資料。

變更管理

取得提交、追蹤和核准變更請求和變更命令所需詳細資料的清晰視圖。

需求管理

在連接的環境中管理所有需求，確保您的產品滿足市場和客戶的期望。

完整的流程樣板資源庫

利用一系列免費的業務流程和預先規劃的工作區，提高生產力，縮短實施時間。

產品組合管理

利用整合的變更管理和產品開發追蹤，打造競爭力十足的產品組合。

材料表 (BOM)

集中管理和共用 BOM，確保利害關係人使用的是最新資訊。

用於整合的開放式 API

將 PLM 與 ERP 及 CRM 等其他企業系統整合，提升資料的價值。

Autodesk Fusion Manage 的更多功能

流程管理

產品組合管理

利用整合的變更管理和產品開發追蹤，打造競爭力十足的產品組合。擷取完整的產品規格，並讓所有利害關係人能夠即時存取。管理產品的整個生命週期：從創意到開發，再到上市和退市。

構想管理

擷取構想並採用正式流程來審閱及實施這些構想，推進創新發展。這種標準化、流暢且靈活的業務流程，有助於推動線上協同合作、資訊共用、決策制定和成果記錄。

需求管理

在連接的環境中管理所有需求，確保您的產品滿足市場和客戶的期望。將需求排定優先順序，以專注於相關且可行的請求。自動化工作流程可管理核准簽署、修訂控制和追蹤變更。

新產品介紹

管理各個部門的利害關係人，使產品開發專案井然有序。與定義、開發及推出新產品所需的工作和交付內容保持一致。可規劃的專案樣板、標準化階段式里程碑，以及自動化工作流程，有助於減少延遲，從而加快上市速度。

品質管理

利用自動化流程來管理不合格產品、退貨商品授權 (RMA)、更正/預防措施 (CAPA)、故障模式和影響分析 (FMEA)，以及供應商品質措施報告 (SCAR)，提高產品品質和可追溯性。品質與工程部門有一個雙向溝通的變更流程，可以改進產品設計、發現供應商問題並進行修正。

材料表

在集中式系統中規劃及管理料件和結構化 BOM。修訂控制可確保每個人使用的都是最新資訊。維護完整的 BOM，其中包含採購、組裝、生產規劃、製造等資訊。

變更管理

利用自動化流程高效管理變更，包括變更請求、變更命令、變更工作、電子核准和問題報告。獲取所有活動的完整可追溯性，以便進行即時 KPI 分析，擷取變更的根本原因，並提供變更文件以供檢核。

供應商協同合作

您的廣大利害關係人能夠隨時隨地存取報價、採購和產品開發流程所需的資訊，與供應鏈保持緊密聯繫。直接在 Fusion Manage 中請求或共用資訊，而不是傳送可能會在電子郵件中遺失的文件。透過動態工作流程，能夠安全地協同合作，並存取即時資料。

全面流程

樣板資源庫

使用 Fusion Manage 樣板資源庫提高生產力，這是一組免費、可立即實施的業務流程，其中提供預先規劃的工作區，可以縮短實施時間。輕鬆自訂和調整每個業務流程，以滿足您組織的需求。

生產力

視覺工作流程規劃編輯器

易於使用的規劃編輯器提供量身訂製的工作流程，讓您快速上手，無需自訂編碼。

管控面板和 KPI

使用圖形豐富的管控面板即時監控產品開發進度，協助您提前發現問題並防止延遲。只需按一下即可快速匯出狀態報告，實現順暢無礙的狀態更新。

行動存取

在數位板上使用產品資料來審閱設計、查看材料表料件、變更生命週期狀態，以及建立和參與變更命令。

整合

用於整合的開放式 API

將 Fusion Manage 與 ERP 及 CRM 等其他企業系統整合，讓您的資料跨部門發揮更大價值。

自訂整合

使用一組功能強大的 API (專門用於透過網路執行可程式化服務) 來程式化自訂解決方案，並使用其他企業應用程式介面來建立連結。

使用 Upchain 實現雲端資料管理

多 CAD 整合

使用整合式 CAD 外掛程式 (可讓團隊繼續運用他們已熟能生巧的 CAD 工具) 工作、共用及管理資料，不論 CAD 檔案類型為何。

材料表

從 CAD 資料自動建立 BOM，使用非 CAD 料件增強 BOM，或是建立完全非 CAD 的 BOM。匯出 BOM 用於下游產品開發流程。

集中管理資料

在一個井然有序的系統中管理所有檔案類型以及與產品相關的任何資訊，包括文件、工作表、影像、PDF、工程資料和關聯的詮釋資料。

自動零件編號

使用可規劃的零件識別碼系統自動對料件進行編號，以符合您的業務需求。

自動修訂控制

在您工作時，快速尋找並重複使用 CAD 檔案、追蹤修訂，並自動擷取完整的變更歷程。

設計協同合作和審閱

根據 3D 設計意圖共用即時資料。透過標記和註解輕鬆收集與請求回饋，而無需指派 CAD 授權。

可自訂的發佈工作流程

自訂所有相關 CAD 資料的工程發佈工作流程。發佈工作流程可簡單，也可複雜，它可讓您的企業遵循組織標準來進行資料建立、審閱和發佈流程。