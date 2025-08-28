娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
直接從您的素材中擷取演員身體、臉部與手部動作 (不需穿戴動作捕捉服或標記點)，並輸出至您常用的 3D 工具進行後續創作。
自動生成動畫、打光，並將 CG 角色合成至實景拍攝場景中。
將任何多鏡頭影片轉換為 3D 場景 - AI 會重建空間中的相機、角色與環境。
自動產生運動擷取資料、相機追蹤、Alpha 遮罩、乾淨板和角色獨立處理層，這些資料都可以在您選擇的 3D 工具中編輯。
匯出完整的 3D 場景 (包括角色、相機和配置)，可直接於 Maya、Blender、Unreal Engine 或 USD for 3ds Max 中進行精細化調整。
在雲端輕鬆彩現結果 - 快速、自動化且可擴充，支援一次執行多個專案。
新增
MetaHuman 動畫支援
將素材中的身體動畫匯出至 Unreal Engine 的 MetaHuman，可調整身體類型，實現更真實自然的動作表現。
自動執行雲端彩現
