探索 Autodesk Flow Studio 的功能

AI 運動擷取

直接從您的素材中擷取演員身體、臉部與手部動作 (不需穿戴動作捕捉服或標記點)，並輸出至您常用的 3D 工具進行後續創作。

CG 整合至實景拍攝

自動生成動畫、打光，並將 CG 角色合成至實景拍攝場景中。 

動畫/影片轉 3D 場景

將任何多鏡頭影片轉換為 3D 場景 - AI 會重建空間中的相機、角色與環境。

可編輯的匯出元素

自動產生運動擷取資料、相機追蹤、Alpha 遮罩、乾淨板和角色獨立處理層，這些資料都可以在您選擇的 3D 工具中編輯。

 

順暢 3D 場景匯出

匯出完整的 3D 場景 (包括角色、相機和配置)，可直接於 Maya、Blender、Unreal Engine 或 USD for 3ds Max 中進行精細化調整。
 

自動執行雲端彩現

在雲端輕鬆彩現結果 - 快速、自動化且可擴充，支援一次執行多個專案。 

Autodesk Flow Studio 的更多功能

AI 運動擷取

無標記 AI 運動擷取

擷取詳細身體與手部動作 - 無需穿戴動捕服或標記點。使用 Maya、Blender 或 Unreal Engine 等工具輕鬆編輯角色並製作動畫。 

新增

MetaHuman 動畫支援

將素材中的身體動畫匯出至 Unreal Engine 的 MetaHuman，可調整身體類型，實現更真實自然的動作表現。 

輕鬆指派演員 

將 CG 角色拖放到素材中的演員身上。我們的智慧 ReID 系統可跨鏡頭追蹤相同演員，您只需指派一次即可。 

進階重定目標 

微調 CG 角色的大小、肢體位置和骨盆對齊，與演員精確相符。

進階功能

調整鏡頭類型 (廣角、中景、特寫) 和運動類型 (慢速、中速、快速)，為您的場景獲取優質效果。

可編輯的匯出元素

自動產生運動擷取資料、相機追蹤、Alpha 遮罩、乾淨板和角色獨立處理層，這些資料都可以在您選擇的 3D 工具中編輯。 

3D 場景匯出

匯出完整的 3D 場景 (包括角色、相機和配置)，可直接在 Maya、Blender、Unreal Engine 或 USD for 3ds Max 中使用。 

自動執行雲端彩現

在雲端輕鬆彩現結果 - 快速、自動化且可擴充，支援一次執行多個專案。

實景拍攝

順暢 CG 整合 

自動生成動畫、打光，並將 CG 角色合成至實景拍攝場景中。在簡單模式和進階模式之間進行選擇，獲得更全面的控制。 

動畫/影片轉 3D 場景

影片轉 3D 場景技術 

將任何多鏡頭影片轉換為 3D 場景 - AI 會重建空間中的相機、角色與環境。 

運動預測 

為 CG 角色獲得準確自然的姿勢預測，即使素材中的演員被場景中的物體或其他演員部分或完全遮擋。

可編輯的匯出元素

運動擷取

直接從素材獲取 AI 動作擷取資料，無需特殊動捕服裝或複雜設置 

相機追蹤

自動從素材中擷取 3D 相機追蹤資料，例如運動軌跡與焦距。 

乾淨板

生成乾淨板 (不含演員的背景)，可單場景移除最多四名演員，簡化並加速後製合成流程。

Alpha 遮罩

生成逐畫面遮罩，可隔離演員，加速轉描並提升合成精準度。

角色獨立處理層

使用透明背景匯出 3D 角色的乾淨彩現 - 完全可針對顏色、照明、效果或場景轉換進行編輯。

角色紋理

從我們的內建素材庫下載完整角色紋理貼圖，並可於 Maya 等工具中使用，確保一致的著色與光影效果。

Wonder 工具

可獨立使用相機追蹤與乾淨板等主要功能，無需處理整個專案。

