價格 免費 — — — 免費存取 Error 處理中 購買精簡版 購買標準版 購買專業版

每月點數 實景拍攝/動畫影片：每秒消耗 20 點數 AI 運動擷取：每秒消耗 10 點數 Wonder 工具乾淨板與相機追蹤：每秒消耗 7 點數 300 2100 6000 12000

實景拍攝/AI 運動擷取分鐘 15 秒/30 秒 1 分鐘 45 秒/3 分鐘 30 秒 5 分鐘/10 分鐘 10 分鐘/20 分鐘

最大匯出解析度 已處理專案可以匯出的最大影片解析度。 720p 1080p 4k 4k

儲存空間 已上傳影片資產的可用雲端儲存空間。 1GB 5GB 20GB 80GB

影片上傳大小 每個專案可以上傳和處理的最大影片檔案大小。 100MB 250MB 500MB 2,000MB

自訂角色上傳 每月可上傳並成功驗證的自訂角色數上限。 3 6 15 50

每個專案追蹤的演員 單個專案中可以追蹤的演員數上限。 1 2 3 4

浮水印

AI 運動擷取 從我們的無標記 AI 運動擷取系統匯出包含詳細身體和手部追蹤資料的 FBX 或 USD。在您慣用的軟體中編輯動畫資料並驅動角色。獨立的 AI 運動擷取功能消耗的點數更少

簡易實景拍攝 自動生成動畫、打光，並將 CG 角色合成至實景拍攝場景中。

進階實景拍攝 進階實景拍攝專案提供了更多選項，讓您能更好地控制專案的處理方式。

動畫/影片轉 3D 場景 使用運動擷取、相機追蹤和環境資料構建動畫場景，所有元素皆可在 3D 空間中完整編輯，精準對位。

神奇工具 – 相機追蹤 單獨存取相機追蹤工具，無需執行完整的實景拍攝專案。

Wonder 工具 – 乾淨板 單獨存取幹淨板匯出工具，無需執行完整的實景拍攝專案。

匯出相機擷取資料 從我們的無標記 AI 運動擷取系統匯出包含詳細身體和手部追蹤資料的 FBX。在您慣用的軟體中編輯動畫資料並驅動角色。對於人臉追蹤，匯出 Blender 場景。

匯出相機追蹤 自動符合 3D 空間中的相機移動和焦距。匯出即用，無需手動追蹤。

匯出乾淨板 生成無演員背景乾淨板，精細化合成工作流程。每個場景最多可移除 4 名演員。

匯出角色獨立處理層 使用透明背景匯出 3D 角色的乾淨獨立彩現。此處理層可讓您在後製階段擁有完整控制權 - 調整色彩、燈光、效果，或將角色置入完全不同的場景中。

匯出 Alpha 遮罩 PNG 生成遮罩，逐個畫面隔離演員，以實現順暢轉描與合成。

匯出 Maya 場景 將完整的 3D 場景順暢匯出到 Maya，完美擬合您現有的流水線。

匯出 Blender 場景 將完整的 3D 場景順暢匯出到 Blender，完美擬合您現有的流水線。

匯出 Unreal Engine 場景 將完整的 3D 場景順暢匯出到 Unreal Engine，完美擬合您現有的流水線。

匯出 USD 場景 將完整的 3D 場景順暢匯出到 USD，完美擬合您現有的流水線。

匯出 PNG 將彩現的影片匯出為 PNG 影像序列。