Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。您可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account 或教育網站中。尋找您的產品，選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
Civil 3D® 設計軟體可讓土木工程師在現今實現未來的基礎建設。
使用以模型為基礎的環境，以獲得更好的設計決策和專案品質
以設計導向的方式製作計畫，簡化文件製作流程
利用 BIM (建築資訊模型) 的強大功能，實現更有效的設計協調和專案協同合作
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透過 Autodesk 軟體試用版，您可以有機會在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果您不需要在試用開始時輸入付款方式，則該付款方式將會自動過期。
如果安裝或產品下載失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (不適用 macOS)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的指南以疑難排解 Autodesk 產品下載問題。
學生與教師可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。 如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版方案 (英文) 存取免費的 Civil 3D 軟體。
啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或造訪 Civil 3D 產品中心。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費固定期限使用授權的相關資訊。