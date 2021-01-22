Autodesk CFD 試用版可讓您使用內建的自學課程模型來嘗試模擬功能。
如果您想要嘗試您公司的某個模型，可以聯絡 Autodesk CFD 銷售團隊或 Autodesk 經銷商。
Autodesk CFD (計算流體動力學) 軟體可建立計算流體動力學模擬，供工程師和分析師智慧地預測液體和氣體的行為。使用 CFD 軟體，您可以：
利用便於使用的介面自訂設置。
分析熱傳導與流體流動設計。
透過 API 實現腳本功能和自動化。
Autodesk CFD 試用版可讓您使用內建的自學課程模型來嘗試模擬功能。
如果您想要嘗試您公司的某個模型，可以聯絡 Autodesk CFD 銷售團隊或 Autodesk 經銷商。
Autodesk 針對個人和管理員提供下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。尋找您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk 支援。
Autodesk 軟體試用版供您在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果您未被要求輸入付款方式，試用將會自動過期。
如果安裝或下載產品失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (不適用於 macOS)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的疑難排解 Autodesk 產品下載問題 (英文) 指南。
請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購」，或者造訪 Autodesk CFD 產品中心。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解 Autodesk 教育版授權方案 (英文)。
請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購」，或者造訪 Autodesk CFD 產品中心。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權。