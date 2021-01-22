30 天免費試用 Autodesk CFD

利用一系列自學課程模型探索 Autodesk CFD 內的功能。

什麼是 Autodesk CFD？

Autodesk CFD (計算流體動力學) 軟體可建立計算流體動力學模擬，供工程師和分析師智慧地預測液體和氣體的行為。使用 CFD 軟體，您可以：

  • 利用便於使用的介面自訂設置。

  • 分析熱傳導與流體流動設計。

  • 透過 API 實現腳本功能和自動化。

Autodesk CFD 概述 (影片：3:22 分鐘)

下載學生專用的 Autodesk CFD

常見問題 (FAQ)

使用 Autodesk CFD 試用版時，我可以模擬哪些模型？

Autodesk CFD 試用版可讓您使用內建的自學課程模型來嘗試模擬功能。

 

如果您想要嘗試您公司的某個模型，可以聯絡 Autodesk CFD 銷售團隊或 Autodesk 經銷商。

如何下載 Autodesk CFD？

Autodesk 針對個人管理員提供下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。尋找您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk 支援

Autodesk CFD 免費試用版的期限為多久？

Autodesk 軟體試用版供您在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果您未被要求輸入付款方式，試用將會自動過期。

如何延長 Autodesk CFD 免費試用期？

如果試用版到期，您無法延長試用期。如果有短期需求，您可以購買月度固定期限的使用授權並關閉自動續展 (將付費固定期限的使用授權長度限制為僅一個月)，或購買 Flex 令牌以採用彈性的即付即用方案。

如何疑難排解 Autodesk CFD 下載問題？

如果安裝或下載產品失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (不適用於 macOS)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的疑難排解 Autodesk 產品下載問題 (英文) 指南。

哪裡可以下載學生專用的免費 Autodesk CFD 軟體？

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購」，或者造訪 Autodesk CFD 產品中心。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解 Autodesk 教育版授權方案 (英文)。

我如何將 Autodesk CFD 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購」，或者造訪 Autodesk CFD 產品中心。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權

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