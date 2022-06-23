免費試用 Autodesk Docs 30 天

什麼是 Autodesk Docs？

Autodesk® Docs 是 Autodesk Construction Cloud 中的一個雲端式文件管理和共同資料環境。使用 Autodesk Docs，您可以：

  • 減少錯誤和重複工作，改善準確度。

  • 快速簡化審閱與核准工作流程。

  • 最佳化團隊協調性和專案排程。

Autodesk Docs 概觀 (影片：1 分 49 秒)

常見問題 (FAQ)

如何下載 Autodesk Docs？

Autodesk 針對個人管理員提供下載和安裝說明。個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。尋找您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk 支援 (英文)。

Autodesk Docs 免費試用期有多久？

Autodesk 軟體試用版供您在有限的期限 (通常為 30 天) 內探索最新版本的全部功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果系統未要求您輸入付款方式，試用版會自動過期。

如何延長 Autodesk Docs 免費試用版的期限？

如果試用版到期，您無法延長試用期。如果有短期需求，您可以購買月度固定期限的使用授權並關閉自動續展 (將付費固定期限的使用授權長度限制為僅一個月)，或購買 Flex 記號取得彈性的即用即付方案。

如何疑難排解 Autodesk Docs 下載問題？

如果安裝或下載產品失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (不適用 macOS)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的指南以疑難排解 Autodesk 產品下載問題 (英文)。

我可以在哪裡下載適合學生用的免費 Autodesk Docs 軟體？

學生與教師可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版方案 (英文) 存取免費的 Autodesk Docs 軟體。

如何將我的 Autodesk Docs 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或造訪 Autodesk Docs 產品中心。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權

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支援和解決問題 (英文)

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