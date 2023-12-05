正版 Autodesk

當您使用無效的 Autodesk 軟體副本時，可能會收到正版 Autodesk 服務的產品內通知。如果您收到其中一則訊息，則需要透過 Autodesk 或 Autodesk 授權合作夥伴購買正版 Autodesk 軟體。若繼續使用無效軟體而未購買正版，可能會導致您的軟體存取權遭到封鎖。

以下是您可能會在 Autodesk 產品中收到的一系列訊息的範例：