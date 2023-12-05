無效 Autodesk 軟體不是由 Autodesk 製造，或是遭到破解。使用無效軟體可能會讓您的企業面臨更多暴露給惡意程式碼和病毒的風險，導致必須花費巨資來解決這些問題。此外，使用無法正常運作或完全失效的軟體，會損害您的個人資料並帶來風險。
正版 Autodesk 軟體是由 Autodesk 所開發，然後由 Autodesk 或我們的授權合作夥伴銷售的產品。
正版軟體未經竄改，不含可能需要公司花費數百萬美元來解決的有害惡意程式碼。
使用正版 Autodesk 軟體，您可以完整存取所有最新功能，從而提高了生產力。
使用正版軟體，您可以隨時與我們的軟體專家團隊聯絡，協助您順利完成專案。
大多數正版 Autodesk 產品支援雲端技術，方便您更高效管理套數。
當您使用無效的 Autodesk 軟體副本時，可能會收到正版 Autodesk 服務的產品內通知。如果您收到其中一則訊息，則需要透過 Autodesk 或 Autodesk 授權合作夥伴購買正版 Autodesk 軟體。若繼續使用無效軟體而未購買正版，可能會導致您的軟體存取權遭到封鎖。
以下是您可能會在 Autodesk 產品中收到的一系列訊息的範例：
通知您正在使用無效軟體。
提醒您，您可能失去產品的存取權。
如果您繼續使用無效軟體，存取權將受到限制。