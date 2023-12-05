正版 Autodesk

深得您信任的軟體。請選擇正版 Autodesk 軟體。

您是否已收到 Autodesk 的檢核或軟體授權審查通知？
請造訪檢核以開始進行該程序。

使用無效軟體的風險 (影片：1:31 分鐘)

使用無效軟體產品將會有哪些風險？

無效 Autodesk 軟體不是由 Autodesk 製造，或是遭到破解。使用無效軟體可能會讓您的企業面臨更多暴露給惡意程式碼和病毒的風險，導致必須花費巨資來解決這些問題。此外，使用無法正常運作或完全失效的軟體，會損害您的個人資料並帶來風險。

為何應使用正版 Autodesk 軟體？

正版 Autodesk 軟體是由 Autodesk 所開發，然後由 Autodesk 或我們的授權合作夥伴銷售的產品。

安全

正版軟體未經竄改，不含可能需要公司花費數百萬美元來解決的有害惡意程式碼。

新功能

使用正版 Autodesk 軟體，您可以完整存取所有最新功能，從而提高了生產力。

客戶支援

使用正版軟體，您可以隨時與我們的軟體專家團隊聯絡，協助您順利完成專案。

雲端授權管理

大多數正版 Autodesk 產品支援雲端技術，方便您更高效管理套數。

您是否看到這些產品內警告訊息？

當您使用無效的 Autodesk 軟體副本時，可能會收到正版 Autodesk 服務的產品內通知。如果您收到其中一則訊息，則需要透過 AutodeskAutodesk 授權合作夥伴購買正版 Autodesk 軟體。若繼續使用無效軟體而未購買正版，可能會導致您的軟體存取權遭到封鎖。

 

以下是您可能會在 Autodesk 產品中收到的一系列訊息的範例：

訊息 1

通知您正在使用無效軟體。

 

訊息 2

提醒您，您可能失去產品的存取權。

 

訊息 3

如果您繼續使用無效軟體，存取權將受到限制。

 

協助預防盜版和違規

使用者很容易在不知情的情況下購買或使用無效軟體。未經授權的銷售商可能會在拍賣網站上以較大折扣來售賣無效軟體，或者與電腦硬體搭售。

透過進一步瞭解此重要問題，並檢舉懷疑可能售賣或散佈未經授權的 Autodesk 產品的違規行為和網站，可保護您自己和其他人。

 

瞭解更多

常見問題

取得有關我們的方案、如何防範無效軟體、檢核等各種常見問題的解答。

 

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