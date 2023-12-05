使用無效軟體時，個人和組織都將面臨風險。無效軟體可能已被竄改和/或包含惡意程式碼，將會導致諸如下列問題：

增加了暴露給惡意程式碼的風險，這些惡意程式碼可能會損毀或入侵您的資料 (包括您的工作)。

增加了軟體無法正確運作或完全無法執行的機率，這樣會引發設計、製程、產品或結構的安全、品質或完整性問題

在取得客戶支援、升級或技術說明書等方面受到限制

使用無效軟體也會讓您和您的公司面臨侵權或其他潛在的法律索賠風險，從而導致民事處罰或刑事指控。