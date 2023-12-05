發生下列一種或多種情況時，會出現軟體盜版：
- 軟體遭到竄改或駭客入侵
- 金鑰或帳戶被複製或售賣
- 使用不符合授權使用條款，例如在更多電腦上對軟體進行複製或使用，其數目超過了授權所允許的數量
軟體盜版行為會讓企業和消費者面臨安全威脅 (例如惡意程式碼)，從而導致組織的效率下降。唯有合法授權的正版 Autodesk 軟體有保證，且受 Autodesk 支援，能夠讓您存取最新功能、安全性更新和先前版本等。
發生下列一種或多種情況時，會出現軟體盜版：
軟體盜版行為會讓企業和消費者面臨安全威脅 (例如惡意程式碼)，從而導致組織的效率下降。唯有合法授權的正版 Autodesk 軟體有保證，且受 Autodesk 支援，能夠讓您存取最新功能、安全性更新和先前版本等。
使用無效軟體時，個人和組織都將面臨風險。無效軟體可能已被竄改和/或包含惡意程式碼，將會導致諸如下列問題：
使用無效軟體也會讓您和您的公司面臨侵權或其他潛在的法律索賠風險，從而導致民事處罰或刑事指控。
正版 Autodesk 軟體產品是直接從 Autodesk 或 Autodesk 授權合作夥伴購買的合法授權軟體產品。正版 Autodesk 軟體會依照產品說明書和 Autodesk 的使用條款來運作，且不會有無效軟體中可能發現的漏洞。
不幸的是，使用者很容易在不知情的情況下購買到無效軟體。未經授權的銷售商通常會假裝是授權經銷售，且在銷售無效軟體時折扣非常大。其他一些銷售商會將無效軟體與電腦硬體搭售。請一律直接從 Autodesk.com.tw 或 Autodesk 授權合作夥伴購買 Autodesk 軟體。
使用無效軟體是一種侵權行為，可能導致民事和刑事處罰。Autodesk 的使用條款要求所有客戶在使用 Autodesk 軟體時須遵守所有適用法律，並進一步禁止任何未經授權的使用、存取或重製行為。
我們提供多個適用於個人和組織的不同選項，用來檢查其軟體的狀態。實作軟體管理實踐時，系統會提供對於使用中授權的見解。此外，Autodesk 可能會向無效軟體的使用者傳送通知，並可能依據 Autodesk 的使用條款執行檢核。
不可以。Autodesk 的教育版和學生版授權不得用於商業、專業、商業訓練或其他營利用途。若您想要將教育版或學生版用於商業用途，請造訪 www.autodesk.com/tw/products，瞭解如何購買適當產品的選項。
我們每年都會聯絡一定數量的 Autodesk 訂購客戶，以確保其遵守 Autodesk 的使用條款。檢核或軟體授權審查也可以協助客戶評估並最大化其 Autodesk 固定期限使用授權的使用率。我們會根據包括固定期限使用授權註冊和啟用資訊在內的一系列準則，來選取要進行檢核或軟體授權審查的客戶。
Autodesk 會聯絡已被選中要進行檢核或軟體授權審查的客戶，客戶將全程參與從初始調查到問題解決的整個過程。
Autodesk Inventory Tool (AIT) 是 Autodesk 授權的工具，可以掃瞄您的裝置，以盤點所有 Autodesk 產品的安裝和使用情況。
執行 AIT 的 Windows 電腦必須安裝 Microsoft .NET Framework 4.5.2 或更高版本，並使用 Microsoft WMI (Windows Management Instrumentation) 與 Windows 裝置進行通訊，以便收集盤點資料。
對於每部將掃瞄的 Windows 裝置，AIT 需要該裝置的網路存取權、進行裝置驗證的相關認證，以及查詢 WMI 所需的足夠權限。Windows 防火牆應規劃為允許 WMI/SMB 通訊。 AIT 也可以規劃為在個別裝置上執行，並透過盤點工具 (如 Microsoft System Center) 自動執行。
AIT 會從 Windows 裝置收集下列資訊：
智慧的軟體管理實踐可以協助您的企業管理複雜的授權，從而避免違規。它還可以透過識別授權是否過度部署或部署不足，來幫您省下大筆費用。軟體管理不僅僅是協助您避免違規，它還可協助保護您的工作，確保生產力，是一種智慧的業務。