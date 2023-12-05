授權法規遵循團隊負責執行 Autodesk 的使用條款，並協助客戶解決任何違規的軟體安裝和使用情況。我們希望協助所有客戶最佳化其軟體並降低合規性風險。因此，您的公司可能會被選中進行檢核，這個程序也稱為「軟體授權審查」。



任何擁有 Autodesk 產品的 Autodesk 客戶皆有可能被選中進行此程序，但這並不表示 Autodesk 懷疑您的公司違規。如果選中您的公司，您將收到一封說明此程序的電子郵件或信函。