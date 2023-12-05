檢核

瞭解您的授權環境並識別潛在的安全風險。

檢核概觀

概觀

授權法規遵循團隊負責執行 Autodesk 的使用條款，並協助客戶解決任何違規的軟體安裝和使用情況。我們希望協助所有客戶最佳化其軟體並降低合規性風險。因此，您的公司可能會被選中進行檢核，這個程序也稱為「軟體授權審查」。 
 
任何擁有 Autodesk 產品的 Autodesk 客戶皆有可能被選中進行此程序，但這並不表示 Autodesk 懷疑您的公司違規。如果選中您的公司，您將收到一封說明此程序的電子郵件或信函。

檢核過程中偵測到違規

在檢核或軟體授權審查期間，可以識別 4 種主要的違規類型。如果發現違規，您將負責根據 Autodesk 的使用條款解決法規遵循問題。 

無效軟體

無效軟體不是由 Autodesk 製造，或是遭到未經授權的一方竄改或破解。不允許安裝和使用無效軟體，因為它會給您的公司帶來惡意程式碼、病毒、網路釣魚和其他基於軟體的攻擊的風險。

過度使用永久套數

Autodesk 永久套數授權您可在一定數量的裝置上使用產品，該數量即為已購買的永久套數。

過度使用固定期限使用授權套數

具有單 (人) 用戶存取權的 Autodesk 固定期限使用授權可授權單一使用者同時在最多三台裝置上安裝 Autodesk 產品，但該單一使用者一次只能在一台裝置上存取或使用產品。每位使用者應擁有單 (人) 用戶固定期限使用授權套數。所有使用者必須擁有自己的 Autodesk 使用者 ID，並且不得與任何其他使用者共用登入認證。

非商業授權 - 教育版

Autodesk 提供特定授權，僅供合格教育機構的學生和教職員使用，以及在教育機構和學生擁有的硬體上部署。這些教育版授權不得用於商業用途。

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檢核程序的步驟為何？

步驟 1

收到 Autodesk 寄送的信件或電子郵件

 

步驟 2

安裝 AIT 並掃瞄您的環境。

 

步驟 3

將您的盤點報告傳送給 Autodesk。

 

步驟 4

與您的授權法規遵循代表一起解決任何違規事項。

 

使用 Autodesk Inventory Tool

Autodesk Inventory Tool (AIT) 是 Autodesk 核准的工具，用於在進行檢核或軟體授權審查時掃瞄您的裝置。若對於如何使用 AIT 有疑問，請洽詢您的授權法規遵循代表。

常見問題

上載您的盤點報告

提交盤點報告是檢核或軟體授權審查程序的第 3 個步驟。僅當您的授權法規遵循代表指示時，您才可以在此處上載報告。一般情況下，規模較小的企業會使用此入口網站。

上載盤點報告