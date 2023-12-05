無效軟體不是由 Autodesk 製造，或是遭到未經授權的一方竄改或破解。不允許安裝和使用無效軟體，因為它會給您的公司帶來惡意程式碼、病毒、網路釣魚和其他基於軟體的攻擊的風險。
授權法規遵循團隊負責執行 Autodesk 的使用條款，並協助客戶解決任何違規的軟體安裝和使用情況。我們希望協助所有客戶最佳化其軟體並降低合規性風險。因此，您的公司可能會被選中進行檢核，這個程序也稱為「軟體授權審查」。
任何擁有 Autodesk 產品的 Autodesk 客戶皆有可能被選中進行此程序，但這並不表示 Autodesk 懷疑您的公司違規。如果選中您的公司，您將收到一封說明此程序的電子郵件或信函。
在檢核或軟體授權審查期間，可以識別 4 種主要的違規類型。如果發現違規，您將負責根據 Autodesk 的使用條款解決法規遵循問題。
無效軟體不是由 Autodesk 製造，或是遭到未經授權的一方竄改或破解。不允許安裝和使用無效軟體，因為它會給您的公司帶來惡意程式碼、病毒、網路釣魚和其他基於軟體的攻擊的風險。
Autodesk 永久套數授權您可在一定數量的裝置上使用產品，該數量即為已購買的永久套數。
具有單 (人) 用戶存取權的 Autodesk 固定期限使用授權可授權單一使用者同時在最多三台裝置上安裝 Autodesk 產品，但該單一使用者一次只能在一台裝置上存取或使用產品。每位使用者應擁有單 (人) 用戶固定期限使用授權套數。所有使用者必須擁有自己的 Autodesk 使用者 ID，並且不得與任何其他使用者共用登入認證。
Autodesk 提供特定授權，僅供合格教育機構的學生和教職員使用，以及在教育機構和學生擁有的硬體上部署。這些教育版授權不得用於商業用途。
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將您的盤點報告傳送給 Autodesk。
與您的授權法規遵循代表一起解決任何違規事項。