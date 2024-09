Ancak, New Tales from the Borderlands’i bu kadar çarpıcı kılan şey sadece karakterler veya hikayeleri değil, oyunun nasıl oynandığıdır. Oyuncuların baştan sona önceden belirlenmiş bir olay dizisini takip ettiği geleneksel oyunların aksine, New Tales from the Borderlands oyuncuları, karakterlerin hangi kararları vereceğini ve sonuç olarak kaderlerinin ne olacağını kontrol eder.

Gearbox'a göre, oyuncuların yaptığı her seçim, alt metni olan sürükleyici hikâye sahneleri, mini oyunlar ve serbest yürüyüş dizileriyle hikayenin nasıl şekilleneceğini genellikle beklenmedik şekillerde etkileyebilir. New Tales from the Borderlands, oyunculara oyunun karakterlerini, ortamını ve olaylarını şekillendiren seçimler yapma gücü vererek onları oyunun oluşturucularına dönüştürür.

Peki ya oyunun gerçek yaratıcıları, oyunu hayata geçiren 3B sanatçılar ve animatörler? Onların da böylesine sürükleyici ve etkileşimli bir oyun yaratmak için çok büyük miktarda yüksek kaliteli içerik üretmeleri ve bunu Borderlands serisinden beklenen yeni bölüm talebini karşılamak için de çok hızlı bir şekilde başarmaları gerekiyordu. Gearbox Studio Québec'in baş teknik tasarım animatörü Marion Guignolle'ye göre, 15 animatörden oluşan bir ekibin 12 saatlik sinematik oyunu üretmek için sadece iki yılı vardı.

"Genellikle, üç saatlik bir oyun yapmak üç ila dört yıl sürer" diyen Guignolle, ekibinin bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar çok içerik üretebilmesinin altında yatan sırrı da sözlerine ekliyor: otomasyon.