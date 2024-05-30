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Geleneksel olarak 3 saatlik bir sinematik oyunu yaratmak 4 yıl sürse de, Gearbox Software’in 12 saatlik son oyunu New Tales from the Borderlands’i yaratmak için yalnızca 2 yılı vardı.
Gearbox, lojistik görevleri otomatikleştirerek geliştirme ve inceleme süresini önemli ölçüde kısalttı, insan hatasını azalttı ve yaratıcı ekip üyelerinin iş-yaşam dengesini artırdı.
Autodesk Maya ve Flow Production Tracking'i kullanan özel tasarım animasyon üretim hattı sayesinde, sanatçılar artık lojistik işler yerine yaratıcı çalışmalara %50 daha fazla zaman ayırabiliyor.
Modern oyun ve sinema arasında çok ince bir çizgi vardır. Etkileyici hikaye anlatımı, gelişmiş grafikler ve son teknoloji 3B animasyon sayesinde, günümüzde video oyunları adeta bir sinema filmi gibi hissettirir. Dahası, bu harika video oyunları, sürükleyiciliğiyle filmlerin asla yapamayacağı bir şeyi oyunculara sunar. Bir film izlerken daima seyirci olarak kalırsınız. Ancak, bir video oyunu oynarken gerçekten hikâyenin içinde gibi hissedebilirsiniz.
Gearbox Software’in geliştirdiği New Tales from the Borderlands oyunu da bunun en güzel örneklerinden biri. 2022'de piyasaya sürülen popüler Borderlands serisinin son bölümü, savaşın alt üst ettiği Meridian City'de hayatlarını yaşamaya çalışan üç karakterin hikayesini anlatıyor. Oyunda her biri umutlarının ve hayallerinin peşinde canavarlar ve suçlularla savaşmak zorunda olan iyi niyetli bilim adamı Anu, dolandırıcı kardeşi Octavio ve zor durumdaki işletme sahibi Fran yer alıyor.
Ancak, New Tales from the Borderlands’i bu kadar çarpıcı kılan şey sadece karakterler veya hikayeleri değil, oyunun nasıl oynandığıdır. Oyuncuların baştan sona önceden belirlenmiş bir olay dizisini takip ettiği geleneksel oyunların aksine, New Tales from the Borderlands oyuncuları, karakterlerin hangi kararları vereceğini ve sonuç olarak kaderlerinin ne olacağını kontrol eder.
Gearbox'a göre, oyuncuların yaptığı her seçim, alt metni olan sürükleyici hikâye sahneleri, mini oyunlar ve serbest yürüyüş dizileriyle hikayenin nasıl şekilleneceğini genellikle beklenmedik şekillerde etkileyebilir. New Tales from the Borderlands, oyunculara oyunun karakterlerini, ortamını ve olaylarını şekillendiren seçimler yapma gücü vererek onları oyunun oluşturucularına dönüştürür.
Peki ya oyunun gerçek yaratıcıları, oyunu hayata geçiren 3B sanatçılar ve animatörler? Onların da böylesine sürükleyici ve etkileşimli bir oyun yaratmak için çok büyük miktarda yüksek kaliteli içerik üretmeleri ve bunu Borderlands serisinden beklenen yeni bölüm talebini karşılamak için de çok hızlı bir şekilde başarmaları gerekiyordu. Gearbox Studio Québec'in baş teknik tasarım animatörü Marion Guignolle'ye göre, 15 animatörden oluşan bir ekibin 12 saatlik sinematik oyunu üretmek için sadece iki yılı vardı.
"Genellikle, üç saatlik bir oyun yapmak üç ila dört yıl sürer" diyen Guignolle, ekibinin bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar çok içerik üretebilmesinin altında yatan sırrı da sözlerine ekliyor: otomasyon.
Medya ve eğlence dünyasında daha fazla, daha iyi ve daha hızlı içerik oluşturma ihtiyacı hiç bitmez. Bu ihtiyacı karşılamak için Gearbox Studio Québec, Autodesk Maya ve Flow Production Tracking'i (eski adıyla ShotGrid) kullanarak sıfırdan otomatik bir sinematik animasyon ürettim hattı oluşturdu.
Üretim hattı şu şekilde çalışır: İlk olarak, yazarlar çizgi roman gibi resimlerle film şeridine çevrilmiş bir anlatı senaryosu oluştururlar. Daha sonra, film şeridi, animasyon bloklarından oluşan bir yerleşim planına aktarılır. Yerleşim planı sayesinde oyuncular, oyunun animasyon karakterleri için iskele oluşturmak üzere hareketlerinin kaydedildiği hareket yakalama çekimi sırasında kendilerini doğru şekilde konumlandırabilirler. Hareket yakalamadan elde edilen veriler, animatörler için sahneler oluşturan ve onlara bir iş yükü atayan Flow Production Tracking'e gönderilir. Animatörler daha sonra Maya'da sahneleri canlandırır ve bunları çıkarıp geliştiricilerin oyun motorunda doğru konuma yerleştiren Flow Production Tracking'e geri aktarır. Flow Production Tracking, bu sürecin her adımında sahne ve varlıkların daha hızlı ve daha kolay şekilde incelenmesini sağlar. Her şey entegre olduğundan, inceleme sürecinde bir sahnede değişiklik yapılırsa, ilgili tüm varlıklar buna göre güncellenir ve bu da zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.
Animatörlerin artık manuel olarak görevleri almak ve dosyaları yönetmek için zaman harcamak zorunda olmadığını söyleyen Guignolle'ye göre, Flow Production Tracking ve Maya'daki otomatik varlık yönetimi (İngilizce) tüm iş akışının kilit noktasını oluşturuyor. Manuel süreçlerin yerine görevler ve dosyalar otomatik olarak doğru kişiye, doğru zamanda ve kendilerine önceden eklenmiş doğru referans varlıklarıyla aktarılıyor. Gearbox'ın yeni üretim hattını kullandığı ilk proje olan New Tales from the Borderlands'de ciddi düzeyde zaman tasarrufu sağlandı.
Guignolle, "Genellikle, animatörlerin sahnelerini oluşturmaları, varlıkları içe aktarmaları ve bunun gibi şeyler yapmaları gerekir" diyor. "Ancak bu örnekte, süreci Flow Production Tracking ile otomatikleştirdiğimiz için gün boyu manuel olarak yaptıkları işten en az 30 dakika ila bir saat tasarruf sağladık."
Üçü konuşmalı role sahip 12 askerin yer aldığı bir sahne düşünün. Geleneksel olarak, animatörlerin her bir askeri manuel olarak adlandırması ve ardından doğru ses ve animasyon parçalarını doğru askerlere ataması gerekirdi. Bu işlem iki saate kadar sürerdi. Şimdi ise Flow Production Tracking bu görevleri birkaç dakika içinde tamamlayabilir.
New Tales from the Borderlands gibi bir projede otomasyonun en belirgin avantajı hızdır. Ancak, karmaşık ve hızlı hareket edilmesini gerektiren projelerde insan hatasını büyük bir endişe kaynağı olarak gösteren Guignolle'ye göre, hızla eşit derecede önemli bir fayda da kalitenin sağlanmasıdır.
"Sonuçta insanız ve bir çok şeyden etkilenebiliriz ve her zaman en iyi işi çıkarmamız beklenemez" diye sözlerine devam ediyor. "Flow Production Tracking ile sahnelerin otomasyonu harcanan zamanı kısaltmanın yanı sıra üretim hattında yerleşik çok sayıda doğrulamamız sayesinde hataları da azalttı."
Gearbox, COVID-19 pandemisi boyunca New Tales from the Borderlands'i hem Québec hem de Vancouver'daki ekiplerle birlikte geliştirdiği için bir başka fayda da iş birliğinin artması oldu. Kullanıcılar ve saat dilimleri arasında iş akışlarını otomatikleştirmek için bulut tabanlı Flow Production Tracking'i kullanmak, uzaktan ekip çalışmasını ve iletişimi iyileştirdi. Uzaktan Flow Production Tracking kurulum aracı, üretim hattının çok sayıda masaüstü ortamında ve kullanıcı için işlevsel hale getirilmesini sağladı.
Ekip üyeleri daha az sürede daha fazla iş başarabildiğinden, animatörler için üretim hattının sağladığı en büyük fayda iş-yaşam dengesi olarak görülebilir. Guignolle, "Günümüzde sektörde yaşam kalitesi, hangi proje üzerinde çalıştığınız veya ne kadar para aldığınız da dahil olmak üzere diğer çoğu şeyden önde geliyor" diyor ve Gearbox'ın sinematik üretim hattının daha fazla ve daha iyi yetenekleri çekmek için şirket kültürünü güçlendirdiğini sözlerine ekliyor. "Çalışanlar Gearbox'ı gerçekten seviyor çünkü ihtiyaç duyduklarında izin istemek için yöneticilerine bunu rahatlıkla bildirebiliyorlar. Stres yapmalarına gerek yok."
Aynı zamanda çalışmaya harcadıkları zaman da daha tatmin edici. Gearbox sinematik iş akışını uygulamadan önce, şirketin dijital sanatçıları proje zamanlarının yaklaşık %60'ını dosya yönetimi gibi lojistik görevlere, yalnızca %30'unu animasyon gibi yaratıcı işlere ve kalan %10'unu da e-posta gibi idari işlere ayırıyordu. Artık Gearbox'taki dijital sanatçılar zamanlarının %60'ını yaratıcı çalışmalara, %30'unu lojistiğe ve %10'unu yönetime harcıyor.
Guignolle, "Önceden sahne varlıklarını yönetmek için harcadıkları zamanı artık sahneyi yaratmak için harcayabilirler" diyor. Otomasyon, oyun geliştirmede sağladığı faydaların aynısını diğer veri merkezli sektörler (İngilizce) için de sağlayabilir. "Veriye dayalı olan her şey bir varlıktır ve varlık niteliğinde olan her şey, geçmesi gereken süreç ne olursa olsun otomasyona ihtiyaç duyar."
New Tales from the Borderlands oyununda olduğu gibi, elde ettiğiniz sonuçlar yaptığınız seçimlere bağlıdır. Guignolle, "Bence otomasyon alakalı ve akıllı olmalı" diyor ve şunu ekliyor: "Otomasyonu sadece otomasyon kullanmak için kullanmayın."