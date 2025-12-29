Milloin voin uusia tilaukseni?

Jotkin tilaukset voidaan uusia jopa 90 päivää ennen vanhentumista ja jopa 30 tai 45 päivää vanhentumisen jälkeen. Vanhentumisen jälkeistä 45 päivän jaksoa kutsutaan peruutusprosessiksi, ja se koostuu kolmesta vaiheesta.

Vaihe: Vanhentunut

Jos tilauksesi muuttuu aktiivisesta vanhentuneeksi uusimatta jättämisen tai maksamatta jättämisen vuoksi, toimenpiteitä (maksu tai uusinta) on tehtävä, jotta estetään tilauksen keskeytyminen. Vanhentunut-vaihe kestää 15 päivää.

Vaihe: Keskeytetty

Jos et uusi tai suorita maksua Vanhentunut-vaiheessa, tilauksesi siirtyy Keskeytetty-vaiheeseen, joka kestää seuraavat 30 päivää 1 tai 3 vuoden tilausten osalta tai 15 päivää kuukausitilausten osalta. Tuotteen käyttöoikeus poistetaan, mutta voit edelleen uusia tai suorittaa maksun aktivoidaksesi tilauksesi uudelleen Keskeytetty-vaiheessa ja saadaksesi tuotteen käyttöoikeuden takaisin.

Vaihe: Peruutettu

Jos et tee toimenpiteitä Vanhentunut- tai Keskeytetty-vaiheessa, tilauksesi siirretään Peruutettu-tilaan, eikä tilausta voi enää uusia tai aktivoida uudelleen. Sinun on ostettava uusi tilaus, jotta voit käyttää tuotetta. Jos tilauksesi peruttiin, koska luottorajaa ei ole maksettu, sinun on ehkä käytettävä toista maksutapaa tilauksen ostamiseen ja uusimiseen. Sinulta saatetaan vaatia ennakkomaksua tulevissa tilauksissa.