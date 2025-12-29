Tilien hallinnan perusteet

Milloin voin uusia tilaukseni?

Jotkin tilaukset voidaan uusia jopa 90 päivää ennen vanhentumista ja jopa 30 tai 45 päivää vanhentumisen jälkeen. Vanhentumisen jälkeistä 45 päivän jaksoa kutsutaan peruutusprosessiksi, ja se koostuu kolmesta vaiheesta.

 

Vaihe: Vanhentunut

Jos tilauksesi muuttuu aktiivisesta vanhentuneeksi uusimatta jättämisen tai maksamatta jättämisen vuoksi, toimenpiteitä (maksu tai uusinta) on tehtävä, jotta estetään tilauksen keskeytyminen. Vanhentunut-vaihe kestää 15 päivää.

 

Vaihe: Keskeytetty

Jos et uusi tai suorita maksua Vanhentunut-vaiheessa, tilauksesi siirtyy Keskeytetty-vaiheeseen, joka kestää seuraavat 30 päivää 1 tai 3 vuoden tilausten osalta tai 15 päivää kuukausitilausten osalta. Tuotteen käyttöoikeus poistetaan, mutta voit edelleen uusia tai suorittaa maksun aktivoidaksesi tilauksesi uudelleen Keskeytetty-vaiheessa ja saadaksesi tuotteen käyttöoikeuden takaisin.

 

Vaihe: Peruutettu

Jos et tee toimenpiteitä Vanhentunut- tai Keskeytetty-vaiheessa, tilauksesi siirretään Peruutettu-tilaan, eikä tilausta voi enää uusia tai aktivoida uudelleen. Sinun on ostettava uusi tilaus, jotta voit käyttää tuotetta. Jos tilauksesi peruttiin, koska luottorajaa ei ole maksettu, sinun on ehkä käytettävä toista maksutapaa tilauksen ostamiseen ja uusimiseen. Sinulta saatetaan vaatia ennakkomaksua tulevissa tilauksissa.

Miten voin uusia kokeilutilaukseni?

Ohjelmiston kokeilujaksoa ei voi uusia tai pidentää. Jos haluat jatkaa tuotteen käyttöä, sinun on ostettava tilaus. Katso lisätietoja kohdasta Muunna kokeiluversio tilaukseksi.

Kuinka voin uusia henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun Fusion-lisenssini?

Voit uusia henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun Fusion-lisenssin vain, jos nykyisen lisenssin vanhentumiseen on alle 30 päivää. Katso Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun lisenssin uusiminen tai Fusion-startup-ohjelman aloittaminen (englanniksi).

Miten voin uusia Education-lisenssini?

Saat sähköpostimuistutuksen 30 päivää ennen yksivuotisen koulutuspalvelupaketin vanhenemista. Katso Koulutusohjelmiston käyttöoikeuden uusiminen.

Miten voin uusia tilaukseni, jos ostin Autodesk-kumppanilta?

Jos ostit kumppanilta etkä asioinut Autodeskin kanssa, kysy uusimisvaihtoehdoista kumppanilta. Kumppanin tiedot ovat nähtävissä Autodesk Account -tililläsi. Valitse tuote tilausluettelostasi nähdäksesi kumppanin tiedot.

Miten voin uusia tilaukseni, jos ostin Autodeskin myyntiedustajalta?

Useimmat Autodeskin myyntiedustajalta ostetut tilaukset uusitaan automaattisesti, ja niihin pätevät sivulla Automaattinen uusinta kuvatut uusimisvaihtoehdot. Siirry Autodesk Account -tilisi kohtaan Tilaukset ja sopimukset nähdäksesi uusimisvaihtoehdot.

Mistä tiedän vanhentumis-/uusimispäiväni?

Näet uusimis- tai vanhenemispäivän tilauksen vahvistussähköpostista ja Autodesk Account -tililtäsi. Jos automaattinen uusinta on poissa käytöstä, vanhenemispäivä perustuu aikavyöhykkeeseen, jolta tilaus ostettiin. Jos automaattinen uusinta on käytössä, uusimispäivä on vanhentumispäivää seuraava päivä. Esimerkki: Ostat vuosittaisen tilauksen 10. kesäkuuta 2024. Jos automaattinen uusinta on poissa käytöstä, vanhentumispäivä ja -aika on 9. kesäkuuta 2025 klo 23.59.59 CET. Jos automaattinen uusinta on käytössä, uusimispäivä on 10. kesäkuuta 2025 klo 00.00.00 CET.

Mitä muutoksia voin tehdä tilauksiini ennen uusimista tai uusimisen yhteydessä?

Voit muuttaa käyttäjälisenssien määrää, sopimuskautta tai tuotetta kelpoisuuden mukaan. Käyttäjälisenssien ja sopimuskauden muutokset voi tehdä Autodesk Account -tilillä. Käyttäjälisenssien lisäykset tapahtuvat välittömästi, mutta käyttäjälisenssien vähennykset ja sopimuskauden muutokset tapahtuvat uusimisen yhteydessä. Uusimisen yhteydessä tapahtuvat tuotemuutokset voidaan tehdä tarjouksen kautta Autodesk-kumppanin tai Autodeskin myynnin kanssa.

