Laskut lähetetään uusimispäivänä, ja ne on maksettava sovittujen ehtojen mukaisesti.
Automaattinen uusinta
Kun automaattinen uusinta pidetään käytössä, uusimisesta luodaan automaattisesti lasku uusimispäivänä. Lasku on maksettava sen ehtojen mukaisesti, jotta tuotteen käyttöoikeus jatkuu.
- Tee tarvittavat muutokset tilaukseen (kuten käyttäjälisenssien lisäys tai vähennys) tai laskuun (kuten ostotilausnumero) ennen uusimispäivää Autodesk Account -tililläsi. Muutokset voi tehdä omalla tilillä tai kumppanin uuden uusintatarjouksen kautta.
- Jos muutoksia ei ole viimeistelty ennen uusimista, järjestelmä luo automaattisen laskun virheellisesti ja palautus on käsiteltävä palautusajan ja maksuajan kuluessa.
- Poista automaattinen uusinta käytöstä sellaisista tuotteista, jotka on palautettava. Pyydä tai tee sitten uusintatarjous, joka sisältää tarvitsemasi muutokset ja vain tuotteet, jotka haluat pitää.
Manuaalinen uusinta kassalla
- Autodesk Account -tilillä voit uusia tilauksen kassalla ja valita maksutavaksi laskun, jos sinulla on jo olemassa oleva laskulla maksettava tilaus. Lasku lähetetään, ja se on maksettava ehtojen mukaisesti.
Kumppanin tarjouksen kautta
- Voit pyytää kumppanilta uusintatarjouksen 90 päivää ennen uusimispäivää ja enintään 45 päivää sen jälkeen.
- Kun tarjousta tehdään, voit valita Maksa laskulla -vaihtoehdon ja saat laskun, joka on maksettava maksuehtojen mukaisesti.
Itsepalvelutarjouksen kautta
- Maksu laskulla -vaihtoehto on valittavissa itsepalvelutarjouksella uusittaessa vain, jos sinulla on jo toinen tilaus laskulla maksettavana.
Laskun tietojen muokkaaminen tilillä
- Muutokset uusintalaskuun on tehtävä ennen uusimista. Siirry Autodesk Account -tilin osioon Tilaukset ja sopimukset. Katso tilaustiedot valitsemalla tuote. Valitse Maksu-kohdassa Muokkaa laskun tietoja. Voit päivittää ostotilauksen numeron, lisätä huomautuksia tai liittää ostotilausasiakirjoja.