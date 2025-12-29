Useimmat uusitut ja vasta ostetut tilaukset uusitaan automaattisesti, ellet poista automaattista uusimista käytöstä Autodesk Account -tililläsi. Tämä vaihtoehto yksinkertaistaa uusimista ja takaa sen, ettei käyttöoikeutesi keskeydy.

Voit muuttaa automaattisen uusimisen asetuksia joko yksitellen tai joukkona milloin tahansa ennen uusimispäivää ja enintään 30 päivää (kuukausitilauksissa) tai 45 päivää (vuositilauksissa ja monivuotisissa tilauksissa) vanhentumispäivän jälkeen.

Yksittäisen tilauksen uusiminen automaattisesti

Varmistaaksesi, että automaattinen uusiminen onnistuu uusimispäivänä, toistuvan maksutavan on oltava kelvollinen ja automaattisen uusimisen on oltava käytössä.

Kirjaudu sisään Autodesk Account -tilillesi ja valitse Laskutus ja tilaukset > Tilaukset ja sopimukset. Valitse tilausluettelosta tuote, niin tilaustiedot avautuvat ja voit tarkistaa tiedoissa olevan maksutavan. Valitse Automaattinen uusiminen -kohdassa Ota käyttöön, jos haluat varmistaa automaattiset uusinnat uusimispäivänä.

Saat vahvistuksen sähköpostitse.

Useiden tilausten uusiminen automaattisesti

Voit ottaa automaattisen uusinnan käyttöön enintään 100 tilauksessa kerralla automaattisen joukkouusintaominaisuuden avulla.