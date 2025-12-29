& rakentaminen
Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
viihde
Työkalut viihdesisällön luontiin, kuten 3ds Max ja Maya
Voit uusia tilauksen suoraan Autodeskin kanssa tarjouksella joko Autodesk-kumppanin kautta tai luomalla oman tarjouksen Autodesk Account -tilillä – alkaen 90 päivää ennen uusimisen vanhentumispäivää ja enintään 45 päivää sen jälkeen.
Jos sovit uusintatarjouksesta, koska haluat tehdä muutoksia alkuperäiseen tilaukseesi tai hankintaprosessisi sitä vaatii, muista poistaa automaattinen uusiminen käytöstä, kunnes uusi tarjous on viimeistelty ja hyväksytty, jotta väärän tilausversion uusiminen ei etene tahattomasti.
Voit luoda uusintatarjouksia Autodesk Account -tililläsi.
Ostajat voivat myös luoda itsepalvelutarjouksen yhdelle sopimuksen uusimiselle napsauttamalla tilausta Tilaukset ja sopimukset -sivulla.
Itsepalvelutarjouksen pyytäminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
Seuraavat tilanteet eivät täytä ehtoja:
Tarjoukset otetaan automaattisesti käyttöön ostoskorissa kassalla, ja ne näkyvät tarjouksessa.
Sopimuskaudesta ja kelpoisuudesta riippuen joistakin tilauksista lähetetään automaattisesti luotu tarjous 30 päivää ennen tilauksen vanhenemista. Tarjoukset lähetetään ostajan sähköpostiin, ja ne ovat ostettavissa suoraan tarjoussähköpostista tai Autodesk Account -tililtä.
Saat tarjouksen sisältävän sähköposti-ilmoituksen. Siinä on tarjouksen numero, vanhentumispäivä ja kokonaishinta, jossa on huomioitu sovellettavat alennukset.
Hyväksy tarjous ja osta valitsemalla sähköpostista Siirry maksamaan.
Voit myös tarkastella ja ostaa aktiivisia uusintatarjouksia Autodesk Account -tilisi Laskutus ja tilaukset > Tarjoukset -osiossa.
Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.
Mitä tukitasoja on käytettävissä?
Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.