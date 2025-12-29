Voit uusia tilauksen suoraan Autodeskin kanssa tarjouksella joko Autodesk-kumppanin kautta tai luomalla oman tarjouksen Autodesk Account -tilillä – alkaen 90 päivää ennen uusimisen vanhentumispäivää ja enintään 45 päivää sen jälkeen.

Jos sovit uusintatarjouksesta, koska haluat tehdä muutoksia alkuperäiseen tilaukseesi tai hankintaprosessisi sitä vaatii, muista poistaa automaattinen uusiminen käytöstä, kunnes uusi tarjous on viimeistelty ja hyväksytty, jotta väärän tilausversion uusiminen ei etene tahattomasti.

Kumppanin tai Autodeskin myynnin kanssa

Jos haluat uusia tarjouksen kautta, voit pyytää tarjousta nykyiseltä kumppanilta, etsiä uuden kumppanin tai ottaa yhteyttä Autodeskin myyntiin. Tarjoukset voidaan lähettää kenelle tahansa yrityksessä sekä enintään neljälle muulle yhteyshenkilölle.

Autodesk Account -tililtä

Voit luoda uusintatarjouksia Autodesk Account -tililläsi.

Kirjaudu sisään Autodesk Account -tilillesi ja valitse Laskutus ja tilaukset > Tilaukset ja sopimukset. Valitse Joukkotoiminnot-valikko ja valitse sitten Uusi. Tilaukset, joihin voidaan saada uusintatarjous, ryhmitellään niiden asiakasnumeron (CSN), valuutan ja ostotavan mukaan. Valitse ryhmä ja poista niiden tilausten valintaruudut, joita et halua tarjoukseen. Valitse Luo tarjous. Valitse se sekä valintanapista että mustasta painikkeesta muiden uusimisvaihtoehtojen alapuolella. Tarkista tilauksen sopimuskausi ja määrät ja varmista, että asiakastiedot ovat oikein. Lisää enintään neljä tarjouksen vastaanottajaa. Valitse Lähetä tarjous.

Ostajat voivat myös luoda itsepalvelutarjouksen yhdelle sopimuksen uusimiselle napsauttamalla tilausta Tilaukset ja sopimukset -sivulla.

Itsepalvelutarjouksen ehtojen täyttyminen

Itsepalvelutarjouksen pyytäminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

Kyseessä on oltava uusi tilaus, uusimispäivien täsmäys tai uusiminen.

Uusintatarjouksia ei voi yhdistää uusien tarjousten tai uusimispäivien täsmäysten ostoihin.

Kyseessä on oltava sama yhteistyökumppanin numero (CSN), jos mukana on rekisteröity edustaja.

Asiakasnumeron (CSN) ja valuutan on oltava sama kaikissa tilauksissa.

Seuraavat tilanteet eivät täytä ehtoja:

Valuuttakurssien muutokset.

Käyttäjälisenssien lisääminen Autodesk Account -tilillesi.

Menestyssuunnitelmat tai arvopohjaiset hankintavaihtoehdot.

Uuden luottorajan avaaminen.

Tulevat aloituspäivät.

Osoitteen päivittäminen tarjouksen lähettämisen jälkeen (luo uusi tarjous, jos osoitetta on muutettava).

Tarjouksen peruutus (ota yhteyttä Autodesk-kumppaniisi avun saamiseksi).

Tarjoukset otetaan automaattisesti käyttöön ostoskorissa kassalla, ja ne näkyvät tarjouksessa.

Automaattinen tarjous

Sopimuskaudesta ja kelpoisuudesta riippuen joistakin tilauksista lähetetään automaattisesti luotu tarjous 30 päivää ennen tilauksen vanhenemista. Tarjoukset lähetetään ostajan sähköpostiin, ja ne ovat ostettavissa suoraan tarjoussähköpostista tai Autodesk Account -tililtä.

Tarjouksen hyväksyminen ja uusiminen

Saat tarjouksen sisältävän sähköposti-ilmoituksen. Siinä on tarjouksen numero, vanhentumispäivä ja kokonaishinta, jossa on huomioitu sovellettavat alennukset.

Hyväksy tarjous ja osta valitsemalla sähköpostista Siirry maksamaan.

Voit myös tarkastella ja ostaa aktiivisia uusintatarjouksia Autodesk Account -tilisi Laskutus ja tilaukset > Tarjoukset -osiossa.