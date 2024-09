Kirjaudu sisään tilillesi osoitteessa profile.autodesk.com/security. Napsauta muokkauskuvaketta Salasana-kentässä. Anna nykyinen ja uusi salasana ja valitse sitten Tallenna.

Huomautus: Jos et näe vaihtoehtoa muokata salasanaasi, organisaatiosi hallitsee asetuksiasi ja sinulla on rajoitetut itsepalveluoikeudet. Ota yhteyttä organisaatiosi IT-osastoon tai lisenssin järjestelmänvalvojaan, jos sinulla on pyyntöjä.