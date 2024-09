Yksi palvelupakettitilausten eduista on käyttöoikeus ohjelmistosi aiempiin versioihin. Tukea* on saatavilla kaikille Autodesk-ohjelmiston nykyisille versioille sekä joillekin aiemmille versioille. Jotta Autodesk-ohjelmisto olisi oikeutettu tukeen, sen on toimittava toimittajien tukemissa käyttöjärjestelmissä. Jos toimittaja lopettaa käyttöjärjestelmän tuen, lopetamme myös kyseisessä käyttöjärjestelmässä toimivien Autodesk-tuotteiden tuen, vaikka ne kuuluisivat kelvollisiin aiempiin versioihin.

Jos aiempaa versiota ei ole luettelossa, tukea ei ole saatavilla. Voit välttää käyttökatkot päivittämällä tuettuun versioon, ennen kuin edellisen version tuki päättyy. Jos palvelupakettitilaus on aktiivinen eikä siinä ole tapahtunut keskeytyksiä, voit jatkaa aiemmin asennetun ja aktivoidun version käyttöä, vaikka sen tuki olisi päättynyt. Jos sinulla on pysyvä lisenssi versiolle, jonka tuki on päättynyt, sinulla on edelleen oikeudet käyttää lisenssiä niin kauan kuin haluat.

Jos versiota ei tueta, et kuitenkaan voi saada uutta aktivointikoodia kyseisen version aktivoimiseksi uudelleen millekään laitteelle. Emme myöskään julkaise ohjelmistopäivityksiä tai hotfix-korjauksia versioille, joiden tuki on päättynyt.*

*Tuki sisältää teknisen tuen, ohjelmistopäivitykset ja hotfix-korjaukset.