Manuaalinen uusinta kassalla on yleensä mahdollista enintään 90 päivää ennen uusimispäivää ja voi olla käytettävissä jopa 45 päivää uusimis-/vanhentumispäivän jälkeen kelpoisuudesta ja sovellettavista ehdoista riippuen. Tämä vaihtoehto antaa sinulle paremman mahdollisuuden hallita maksusi ajoitusta muuttamatta uusimispäivääsi.

Uusimisvaihtoehdot näkyvät Autodesk Account -tililläsi, ja sinulle lähetetään myös sähköpostia ennen uusimispäivää.

Jotkin maksutavat, kuten Konbini ja pankkisiirto, edellyttävät tilauksen manuaalista uusimista.

Noudata uusimissähköpostissa olevia ohjeita.

Yksittäisen tilauksen uusiminen manuaalisesti

Yksittäisen tilauksen uusiminen manuaalisesti kassalla tilin kautta:

Kirjaudu sisään Autodesk Account -tilillesi ja valitse Laskutus ja tilaukset > Tilaukset ja sopimukset. Valitse tilausluettelossa tuote ja valitse Uusi. Jos sinulla on mahdollisuus uusia etukäteen, valitse Uusi nyt kassalla. Uusimisesi lisätään ostoskoriin, jossa voit tarkistaa hinnoittelun ja viimeistellä ostoksen.

Uusimispäivääsi ei muuteta.

Useiden tilausten uusiminen manuaalisesti

Voit uusia manuaalisesti kassalla enintään 100 tilausta, jos niiden ehdot soveltuvat siihen.

Useiden tilausten uusiminen manuaalisesti tilillä:

Kirjaudu sisään Autodesk Account -tilillesi ja valitse Laskutus ja tilaukset > Tilaukset ja sopimukset. Valitse Joukkotoiminnot-valikko ja valitse sitten Uusi. Uusittavissa olevat tilaukset ryhmitellään niiden asiakasnumeron (CSN), valuutan ja ostotavan mukaan. Valitse tilaukset, jotta voit uusia ja viimeistellä maksutapahtuman.

Saat jokaista tapahtumaa kohden yhden tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Uusimispäivät eivät muutu.