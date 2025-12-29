& rakentaminen
Integroidut tietomallinnustyökalut, kuten Revit, AutoCAD ja Civil 3D
valmistava teollisuus
Ammattimaiset CAD/CAM-työkalut Inventoriin ja AutoCADiin
viihde
Työkalut viihdesisällön luontiin, kuten 3ds Max ja Maya
Manuaalinen uusinta kassalla on yleensä mahdollista enintään 90 päivää ennen uusimispäivää ja voi olla käytettävissä jopa 45 päivää uusimis-/vanhentumispäivän jälkeen kelpoisuudesta ja sovellettavista ehdoista riippuen. Tämä vaihtoehto antaa sinulle paremman mahdollisuuden hallita maksusi ajoitusta muuttamatta uusimispäivääsi.
Uusimisvaihtoehdot näkyvät Autodesk Account -tililläsi, ja sinulle lähetetään myös sähköpostia ennen uusimispäivää.
Jotkin maksutavat, kuten Konbini ja pankkisiirto, edellyttävät tilauksen manuaalista uusimista.
Noudata uusimissähköpostissa olevia ohjeita.
Yksittäisen tilauksen uusiminen manuaalisesti kassalla tilin kautta:
Uusimispäivääsi ei muuteta.
Voit uusia manuaalisesti kassalla enintään 100 tilausta, jos niiden ehdot soveltuvat siihen.
Useiden tilausten uusiminen manuaalisesti tilillä:
Saat jokaista tapahtumaa kohden yhden tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Uusimispäivät eivät muutu.
Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.
Mitä tukitasoja on käytettävissä?
Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.