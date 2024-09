Education-palvelupaketin käyttöoikeus vanhenee vuoden lopussa. Voit uusia käyttöoikeuden vuosittain niin kauan kuin olet siihen kelvollinen.

Saat sähköpostimuistutuksen 30 päivää ennen Education-palvelupaketin yksivuotisen käyttöoikeuden päättymistä. Vanhenemispäivän näkee myös yksilöidystä banneri-ilmoituksesta, joka näytetään tilille kirjautumisen jälkeen Autodesk Education Community -ryhmän sivuston Hanki tuotteita -sivulla.

Jos et uusi käyttöoikeuttasi, maksuton käyttöoikeutesi päättyy, kun Education-palvelupakettisi vanhenee. Sinulla on tämän jälkeen edelleen pääsy Driveen tallentamiisi tiedostoihin, mutta et voi enää muokata niitä tai ladata uusia tiedostoja.

Huomautus: Autodesk-pilvipalveluun tallennetut asiakirjat ovat käytettävissä 30 päivän ajan Education-palvelupaketin päättymisen jälkeen. Muista hakea kaikki Autodesk-pilvipalveluun tallennetut tiedostot ennen tämän ajanjakson päättymistä.