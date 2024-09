Käyttäjä muodostaa yhteyden tunnistetietopalveluun Autodesk-tunnuksellaan, joka pakottaa siirronaikaisen salauksen HTTPS:n kautta TLS-version 1.2-salauksella edellyttäen, että jokaisella asiakaskäyttäjällä on yksilöllinen sähköpostiosoite ja salasana todennusta varten.

Voit myös ottaa käyttöön organisaation monivaiheisen todennuksen. Jos organisaatiolla on ehdot täyttävä Autodesk-palvelupaketti, voit integroida sen Autodeskin kertakirjautumisen (SSO) kanssa, jos käytössä on SAML-pohjainen tunnistetietojen toimittaja (esimerkiksi ADFS tai PingFederate). Kaikki käyttäjien salasanat tallennetaan yksisuuntaisella salt-hajautuksella.