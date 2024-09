I stedet for at administrere produktadgang på individuel brugerbasis kan du indstille standardadgang til produkter og tjenester til hele dit team. Når du vælger indstillingen for standardtildelinger, får eksisterende og nye brugere adgang til det samme sæt valgte produkter.

Bemærk: Standardtildelinger er automatisk slået fra for gæstebrugere, og Autodesk anbefaler at lade dem være slået fra. Men hvis du har brug for at slå standardtildelinger til (eller fra) for gæstebrugere, kan du kontakte Autodesk-support for at gøre det.

Sådan konfigureres standardtildelinger:

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com. Vælg Brugerstyring > Efter bruger på din kontoside. Vælg det Flex-team, som du vil administrere standardtildelinger for. Klik på tandhjulsikonet Indstillinger for teams øverst til højre. Klik på Konfigurer standardtildelinger under Brugerstyring > Standardtildelinger. Klik på Flex i dialogboksen Administrer standardtildelinger. Vælg de produkter, du vil tildele standardadgang til. Når Autodesk tilføjer nye produkter til Flex, er de nye produkter ikke automatisk tilgængelige for brugere med standardtildelinger. Rediger listen med standardtildelinger for at tildele adgang til de nye produkter. Klik på Gem ændringer for at aktivere standardtildelinger.

Sådan slås standardtildelinger fra:

Fjern markeringen fra alle produkter i dialogboksen Administrer standardtildelinger.

Bemærk: Der sendes ikke e-mailnotifikationer til brugere om ændringer af standardtildelinger.

Prioritering af abonnement og prøveversion

Når en bruger er tildelt til både et enkeltbrugerabonnement og Flex-tokens, bruges tokens ikke. Hvis du f.eks. tildeler et AutoCAD-abonnement, vil den pågældende bruger ikke bruge tokens til AutoCAD.

På samme måde bruger brugere i en prøveperiode ikke tokens til det pågældende produkt. Bed dine brugere om at ignorere meddelelsen om prøveperiodens udløb. Når prøveperioden er udløbet, begynder de at bruge tokens.

Bemærk: Prioriteringen af abonnement og prøveversion gælder kun, hvis det samme Autodesk-id bruges til logon-godkendelse.