Chápu, že za každý produkt se během 24 hodin účtuje pouze jeden poplatek za použití (bez ohledu na to, kolikrát jej otevřu a zavřu), ale co se stane, když během těchto 24 hodin odcestuji do jiného časového pásma? Zvýšil/a nebo snížil/a jsem počet hodin před tím, než by došlo k naúčtování druhého poplatku?