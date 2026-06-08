FUNCIONALIDADE GRATUITA E LIMITADA PARA USUÁRIOS AMADORES

Autodesk Fusion para uso pessoal

O Autodesk Fusion para uso pessoal é uma versão limitada que inclui funcionalidade básica para projetos de caráter doméstico.

 

Termos e condições especiais de uso: apenas para projetos pessoais e não comerciais. Limitado a indivíduos que gerem menos de US$ 1.000 por ano e não se destina ao uso em emprego principal, ambientes empresariais ou treinamento comercial.

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VERSÃO DE USO LIMITADO PARA PROJETOS DE CARÁTER DOMÉSTICO

Autodesk Fusion para uso pessoal

O Autodesk Fusion para uso pessoal inclui ferramentas gratuitas de projeto e modelagem 3D baseadas na nuvem.

 

Termos e condições especiais de uso: apenas para projetos pessoais e não comerciais. Limitado a indivíduos que gerem menos de US$ 1.000 por ano e não se destina ao uso em emprego principal, ambientes empresariais ou treinamento comercial.

 

  • Funcionalidade CAM limitada
  • Gerenciamento de dados de usuário único
  • Projetos limitados de componentes eletrônicos e PCB
  • Documentação e desenhos 2D limitados
  • Apenas suporte em fóruns
  • Tipos de arquivo de importação/exportação limitados

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Autodesk Fusion

O Autodesk Fusion inclui todas as ferramentas de projeto e modelagem 3D, além de uma plataforma completa de desenvolvimento do produto CAM, CAE e PCB.

  • Funcionalidade CAM completa
  • Colaboração multiusuário e gerenciamento de dados
  • Projetos unificados de componentes eletrônicos e PCB
  • Suporte por telefone, e-mail, nos fóruns e no produto
  • Todos os tipos de arquivo de importação/exportação
  • Desenhos e modelagem automatizados
  • Configurações (CAD, CAM, CAE)
  • Lista de materiais
  • Renderização na nuvem
  • Simulação na nuvem e atualizações avançadas de usinagem

 

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Assinatura de um ano: (oferta mais popular) acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
 

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Perguntas frequentes e termos especiais do Autodesk Fusion para uso pessoal

O Autodesk Fusion ainda é gratuito para usuários amadores ou para uso pessoal?

O Autodesk Fusion para uso pessoal é um CAD on-line gratuito para usuários não comerciais elegíveis, como uma assinatura de três anos. Baixe o Autodesk Fusion para uso pessoal .

Por quanto tempo o Autodesk Fusion é gratuito para usuários amadores ou para uso pessoal?

O Autodesk Fusion para uso pessoal é um CAD on-line gratuito por 3 anos para usuários não comerciais elegíveis. Um usuário amador deve gerar menos de US$ 1.000 de receita anual, usando o Autodesk Fusion para projetos de design, manufatura e fabricação de caráter doméstico e não comercial.

Como obter o Autodesk Fusion como usuário amador?

Os usuários amadores podem baixar o Autodesk Fusion para uso pessoal efetuando login ou criando uma conta Autodesk.

O Autodesk Fusion é um software CAD on-line gratuito?

O Autodesk Fusion é um software profissional de CAD, CAM, CAE e PCB na nuvem e custa /ano. O Autodesk Fusion para uso pessoal é um CAD on-line gratuito e inclui recursos padrão para projetos de caráter doméstico e não comercial.

Quais termos especiais se aplicam ao Autodesk Fusion para uso pessoal?

O Autodesk Fusion para uso pessoal está sujeito aos Termos de uso da Autodesk, incluindo os seguintes Termos especiais (conforme este termo é definido nos ​Termos de uso da Autodesk.

  

Condições especiais:

  • O Autodesk Fusion para uso pessoal é uma versão limitada que inclui funcionalidades básicas para usuários individuais elegíveis. O Autodesk Fusion para uso pessoal deve ser usado apenas para produtos de caráter doméstico e não comercial, e não para uso em empregos principais, ambientes empresariais ou treinamentos comerciais.
  • Os usuários com receita anual superior a US$ 1.000 ou que usam o Autodesk Fusion para projetos comerciais devem parar de usar o Autodesk Fusion para uso pessoal e fazer a conversão para assinatura do Autodesk Fusion.