Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
VERSÃO DE USO LIMITADO PARA PROJETOS DE CARÁTER DOMÉSTICO
O Autodesk Fusion para uso pessoal inclui ferramentas gratuitas de projeto e modelagem 3D baseadas na nuvem.
Termos e condições especiais de uso: apenas para projetos pessoais e não comerciais. Limitado a indivíduos que gerem menos de US$ 1.000 por ano e não se destina ao uso em emprego principal, ambientes empresariais ou treinamento comercial.
*Ver todos os Termos e condições especiais do Fusion para uso pessoal
O Autodesk Fusion inclui todas as ferramentas de projeto e modelagem 3D, além de uma plataforma completa de desenvolvimento do produto CAM, CAE e PCB.
Assinatura de um ano: (oferta mais popular) acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
Assinatura de um mês: (oferta mais flexível) acesso de um mês a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento do produto de sua empresa.
As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.
O Autodesk Fusion para uso pessoal é um CAD on-line gratuito para usuários não comerciais elegíveis, como uma assinatura de três anos. Baixe o Autodesk Fusion para uso pessoal aqui.
O Autodesk Fusion para uso pessoal é um CAD on-line gratuito por 3 anos para usuários não comerciais elegíveis. Um usuário amador deve gerar menos de US$ 1.000 de receita anual, usando o Autodesk Fusion para projetos de design, manufatura e fabricação de caráter doméstico e não comercial.
Os usuários amadores podem baixar o Autodesk Fusion para uso pessoal aqui efetuando login ou criando uma conta Autodesk.
O Autodesk Fusion é um software profissional de CAD, CAM, CAE e PCB na nuvem e custa
O Autodesk Fusion para uso pessoal está sujeito aos Termos de uso da Autodesk, incluindo os seguintes Termos especiais (conforme este termo é definido nos Termos de uso da Autodesk.
Condições especiais: