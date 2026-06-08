O Autodesk Fusion para uso pessoal é uma versão limitada que inclui funcionalidade básica para projetos de caráter doméstico.

Termos e condições especiais de uso: apenas para projetos pessoais e não comerciais. Limitado a indivíduos que gerem menos de US$ 1.000 por ano e não se destina ao uso em emprego principal, ambientes empresariais ou treinamento comercial.