Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Fusion for Design é um pacote de software especial que combina os principais recursos contidos em uma assinatura do Autodesk Fusion com as ferramentas profissionais contidas na Fusion Design Extension, na Fusion Simulation Extension e na Fusion Manage Extension, por um preço inferior ao da compra de cada produto individualmente.
Acesse ferramentas de projeto e modelagem 3D (inclusive designo generativo) com reconhecimento de fabricação e que automatizam os processos de projeto.
Capacite as equipes com dados unificados e gerenciamento do ciclo de vida do produto para decisões mais inteligentes, melhor colaboração e desenvolvimento mais rápido.
Investigue o desempenho e a viabilidade de fabricação do seu projeto com simulação integrada.
Ative atualizações multiusuário em tempo real com ferramentas de edição colaborativa de listas de materiais e de propriedades. Mantenha listas de materiais abrangentes com informações para compra, montagem, planejamento de produção, fabricação etc.
Gerencie os fluxos de trabalho de versões e alterações de forma eficiente com processos automatizados, incluindo solicitações de alteração, pedidos de alteração, tarefas de alteração, aprovações e relatórios de problemas. Obtenha rastreabilidade total das causas raiz e da documentação para auditorias.
Mantenha as equipes alinhadas e produtivas com alertas automatizados em tempo real e rastreamento de status para novas tarefas, ações pendentes e alterações nos dados do produto. Acelere a tomada de ações e aumente a visibilidade das atualizações de projetos em toda a organização.
Projeto mecânico
O projeto paramétrico (inglês) e a modelagem direta (inglês) permitem alterações de projeto rápidas e eficazes, com atualizações automáticas de projeto que acomodam as necessidades de fabricação.
Modelagem associativa
Automatize a preparação de modelos 2D e 3D (inglês) para acelerar o início do processo efetivo de fabricação, com fluxos de trabalho avançados para a criação de gabaritos, acessórios e muito mais.
Automação do projeto
Automatize a criação de desenhos 2D (inglés) e de folhas de configuração de fabricação, e compartilhe-os de forma segura com sua equipe para manter todos informados e conectados.
Fundamentos do projeto de produtos
Crie modelos CAD paramétricos usando ferramentas de projeto sofisticadas, criação automatizada de recursos e, ao mesmo tempo, orientação com base em materiais sobre as opções de projeto.
Projeto generativo
Os resultados de projeto generativo gerados com base em parâmetros especificados pelo usuário podem ajudar a reduzir o peso e aprimorar o desempenho do seu produto.
Validação do projeto
Otimize o desempenho e a viabilidade de fabricação das suas peças com informações de simulação visual vindas de análises como FEA, resfriamento de componentes eletrônicos, moldagem por injeção e muito mais.
RECURSOS AVANÇADOS DE DADOS E SIMULAÇÃO
Ferramentas avançadas de projeto, simulação e gerenciamento de ciclo de vida para engenheiros, projetistas e equipes que trabalham em projetos complexos e de alto desempenho.
Vá além do CAD com ferramentas avançadas de projeto:
Experimente o Autodesk Fusion for Design gratuitamente por 30 dias
FUNDAMENTOS BÁSICOS
Recursos principais integrados de CAM na nuvem, CAM, CAE, PCB e PDM, ideais para projetistas, engenheiros, mecânicos e equipes que trabalham no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.
Inclui:
Experimente o Autodesk Fusion gratuitamente por 30 dias
Conecte-se a um especialista para saber mais sobre os benefícios das ferramentas profissionais de projeto e simulação com o Autodesk Fusion for Design, nossa melhor oferta de valor para obter o Fusion, a Fusion Design Extension, a Fusion Simulation Extension e o Fusion Manage.
Preencha este formulário e veja como as ferramentas avançadas de modelagem, simulação e gerenciamento de alterações podem acelerar o processo do projeto.
O Autodesk Fusion for Design acelera a criação de projetos de alta qualidade com recursos avançados de modelagem, automação, simulação e gerenciamento de dados integrados. Ele equipa projetistas e engenheiros com ferramentas para modelagem 3D complexa, projeto generativo, automação de projetos e fluxos de trabalho com reconhecimento de fabricação, tudo dentro de uma plataforma unificada. O Fusion for Design simplifica a colaboração, reduz o retrabalho e ajuda as equipes a lançar produtos melhores no mercado com mais rapidez.
Sim, o Autodesk Fusion for Design inclui acesso ao Autodesk Fusion Manage para recursos integrados de PLM, incluindo gerenciamento de lista de materiais (inglés), alteração e gerenciamento de versões, gerenciamento de tarefas etc.
Com ferramentas integradas de gerenciamento de dados, PLM integrado (inglês) e de colaboração, o Autodesk Fusion for Design unifica os dados para ajudar as equipes a tomar decisões mais inteligentes, colaborar com mais facilidade e desenvolver produtos com mais rapidez.
O Autodesk Fusion for Design inclui recursos de PLM integrados para impulsionar a eficiência e a colaboração, incluindo:
Gerenciamento de listas de materiais
Gerenciamento de versões e alterações
Gerenciamento de tarefas
Colaboração entre fornecedores
Gerenciamento da qualidade
Apresentação de novos produtos
Gerenciamento do portfólio de produtos
Gerenciamento de requisitos
Biblioteca de modelos de processo
Editor de configuração visual
Painéis e KPIs
Fale com um especialista para discutir como os recursos de PLM integrados no Autodesk Fusion podem ajudar a unificar os dados e a acelerar o processo de desenvolvimento do produto de sua equipe.
Sim, com o Autodesk Fusion for Design, você terá acesso ao projeto generativo (inglês), bem como a tipos de estudo de simulação (inglés), incluindo estrutural, térmico, moldagem por injeção etc. Experimente gratuitamente hoje por 30 dias.
O Autodesk Fusion for Design inclui ferramentas avançadas de edição de malha e superfície, bem como regras plásticas adicionais para projetos.
Não, o Autodesk Fusion for Design é uma oferta completa que inclui o Autodesk Fusion, a Autodesk Fusion Design Extension, a Autodesk Fusion Simulation Extension e o Autodesk Fusion Manage. Experimente gratuitamente hoje por 30 dias.
O Autodesk Fusion for Design está disponível por
Sim, o Autodesk Fusion é uma oferta de assinatura diferente do Autodesk Fusion for Design. Se precisar de acesso a ferramentas avançadas de modelagem 3D e de simulação, juntamente com PLM integrado para sua equipe, considere uma assinatura do Autodesk Fusion for Design. Experimente gratuitamente hoje por 30 dias.
Sim, uma versão gratuita de avaliação de 30 dias do Autodesk Fusion inclui acesso a todos os recursos incluídos no Autodesk Fusion for Design, exceto os recursos PLM integrados. Entre em contato com um especialista para discutir como os recursos de PLM integrados no Autodesk Fusion podem atender melhor às suas necessidades.
O Autodesk Fusion for Design foi desenvolvido para organizações que buscam aumentar a inovação, reduzir os custos de desenvolvimento e acelerar o início do processo de fabricação. Essas organizações geralmente consistem em engenheiros e projetistas encarregados de projetar e validar um produto.
A Autodesk oferece várias extensões do Autodesk Fusion que disponibilizam recursos adicionais no produto Autodesk Fusion principal. O Autodesk Fusion for Design se destaca por combinar várias extensões em uma única assinatura, oferecendo uma solução integrada para o desenvolvimento do produto. Uma assinatura da oferta do Autodesk Fusion for Design inclui o Autodesk Fusion, a Autodesk Fusion Design Extension, a Autodesk Fusion Simulation Extension E o Autodesk Fusion Manage por um preço com desconto. Esses recursos combinados permitem que você concretize seus produtos com modelagem 3D avançada, projeto generativo intuitivo, simulação do desempenho e da viabilidade de fabricação dos produtos, além de gerenciamento de dados em todos os departamentos e regiões de sua empresa.
Os clientes podem optar por assinar o Autodesk Fusion for Design por um ou três anos. O período de três anos permite manter o preço e obter o maior retorno sobre o investimento. Ver opções de assinatura aqui.
As simulações disponíveis no Fusion for Design são idênticas às simulações acessíveis apenas por meio de uma assinatura da Simulation Extension. Isso abrange uma grande variedade de simulações, como resfriamento de componentes eletrônicos, tensão estática, tensão estática não linear, simulação de eventos quase estáticos, simulação de eventos dinâmicos, frequências modais, otimização de formas, flambagem estrutural, análise térmica, análise de tensão térmica e moldagem por injeção plástica. O projeto generativo também está incluído.
Promoção da loja online da Autodesk:
Com esta oferta de assinatura Autodesk Fusion 4 por 3, os clientes economizam instantaneamente 25% sobre o preço sugerido de varejo global (SRP) da Autodesk, excluindo impostos, ao adquirir conjuntos de quatro (4) assinaturas anuais do Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing e Autodesk Fusion for Design.
A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR PARCIALMENTE OU INTEGRALMENTE ESTA PROMOÇÃO, A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. OS PREÇOS DOS SOFTWARES DA AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
Esta oferta está disponível apenas para cópias comerciais de 07/02/2025 a 31/01/2027, não podendo ser combinada com outros descontos ou promoções e não sendo válida onde proibida ou restrita por lei. Esta oferta não pode ser combinada com quaisquer condições ou descontos fornecidos pela Autodesk para contas contratadas, incluindo, entre outros: contas com contratos corporativos, contratos de compra por volume ou contas que adquiram direitos territoriais adicionais. Quando aplicável, esta oferta não pode ser combinada com o programa de desconto para clientes governamentais.
A Autodesk disponibiliza software e serviços com base em licença ou assinatura. Os direitos de instalar, acessar ou utilizar de outra forma os softwares e serviços da Autodesk (incluindo softwares ou serviços gratuitos) são limitados aos direitos de licença ou serviços expressamente concedidos pela Autodesk no contrato de licença aplicável ou no contrato de serviços, estando sujeitos à aceitação e conformidade com todos os termos e condições desse contrato. Ao assinar um plano, ele poderá ser renovado automaticamente mediante cobrança fixa mensal ou anual, sujeito à disponibilidade. Nem todos os benefícios e opções de compra estarão disponíveis para todos os softwares ou serviços, idiomas e/ou regiões geográficas. O acesso aos serviços em nuvem requer conexão com a Internet e está sujeito a quaisquer restrições geográficas definidas nos termos de uso.
Autodesk e Autodesk Fusion são marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os demais nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, bem como especificações e preços, a qualquer momento e sem aviso prévio, não sendo responsável por erros tipográficos ou gráficos que possam aparecer neste documento.