Promoção da loja online da Autodesk:

Com esta oferta de assinatura Autodesk Fusion 4 por 3, os clientes economizam instantaneamente 25% sobre o preço sugerido de varejo global (SRP) da Autodesk, excluindo impostos, ao adquirir conjuntos de quatro (4) assinaturas anuais do Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing e Autodesk Fusion for Design.

A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR PARCIALMENTE OU INTEGRALMENTE ESTA PROMOÇÃO, A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. OS PREÇOS DOS SOFTWARES DA AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

Esta oferta está disponível apenas para cópias comerciais de 07/02/2025 a 31/01/2027, não podendo ser combinada com outros descontos ou promoções e não sendo válida onde proibida ou restrita por lei. Esta oferta não pode ser combinada com quaisquer condições ou descontos fornecidos pela Autodesk para contas contratadas, incluindo, entre outros: contas com contratos corporativos, contratos de compra por volume ou contas que adquiram direitos territoriais adicionais. Quando aplicável, esta oferta não pode ser combinada com o programa de desconto para clientes governamentais.

A Autodesk disponibiliza software e serviços com base em licença ou assinatura. Os direitos de instalar, acessar ou utilizar de outra forma os softwares e serviços da Autodesk (incluindo softwares ou serviços gratuitos) são limitados aos direitos de licença ou serviços expressamente concedidos pela Autodesk no contrato de licença aplicável ou no contrato de serviços, estando sujeitos à aceitação e conformidade com todos os termos e condições desse contrato. Ao assinar um plano, ele poderá ser renovado automaticamente mediante cobrança fixa mensal ou anual, sujeito à disponibilidade. Nem todos os benefícios e opções de compra estarão disponíveis para todos os softwares ou serviços, idiomas e/ou regiões geográficas. O acesso aos serviços em nuvem requer conexão com a Internet e está sujeito a quaisquer restrições geográficas definidas nos termos de uso.

Autodesk e Autodesk Fusion são marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os demais nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, bem como especificações e preços, a qualquer momento e sem aviso prévio, não sendo responsável por erros tipográficos ou gráficos que possam aparecer neste documento.