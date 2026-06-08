A Autodesk Fusion Simulation Extension permite que sua equipe analise os recursos de desempenho de peças, de viabilidade de fabricação e de projeto generativo.

Os resultados do projeto generativo podem ajudar a reduzir o peso e aprimorar o desempenho. Combine isso com tipos de estudo de simulação, como simulações estruturais, térmicas e explícitas, bem como moldagem por injeção, para obter uma compreensão abrangente de como será o desempenho do projeto 3D em condições reais antes da fabricação.