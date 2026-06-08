Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
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Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
A Autodesk Fusion Simulation Extension permite que sua equipe analise os recursos de desempenho de peças, de viabilidade de fabricação e de projeto generativo.
Os resultados do projeto generativo podem ajudar a reduzir o peso e aprimorar o desempenho. Combine isso com tipos de estudo de simulação, como simulações estruturais, térmicas e explícitas, bem como moldagem por injeção, para obter uma compreensão abrangente de como será o desempenho do projeto 3D em condições reais antes da fabricação.
Automatize o desempenho e reduza os custos de projeto com o projeto generativo. Minimize protótipos físicos com protótipos digitais usando ferramentas de simulação.
Acesse tipos de estudo de simulação avançados para validar o desempenho do projeto em situações reais por meio de comparações de projeto lado a lado.
Use inteligência artificial com reconhecimento do processo de fabricação para expandir rapidamente as opções de projeto muito além da imaginação humana.
— Stu Bowen, Designer de circulares e fundador, Lamina Flow
— Matt Hill, Fundador e CEO, Evolve
— Carl Budd, Gerente de engenharia, Moose Toys
Simule grandes comportamentos de deformação, movimento, contato e alteração de carga em materiais não lineares.
Com informações como o multiplicador de flambagem crítica, desenvolva e refine projetos para evitar falhas estruturais.
Preveja como as forças dependentes do tempo influenciam o desempenho do projeto 3D.
Inspecione os efeitos de vibração natural e livre na peça ou montagem para ajudar a ajustar o projeto.
Saiba como o projeto de peça influencia a viabilidade de fabricação e a qualidade das peças moldadas por injeção plástica.
Identifique o risco de falha de componentes e peças eletrônicas devido ao superaquecimento nas montagens da placa de circuito impresso (PCB).
Explore vários resultados que atendem às especificações do projeto, reduzindo o peso e melhorando o desempenho.
Rastreie a transferência de calor e as tensões induzidas pela temperatura com simulações de estado estacionário térmico e tensão térmica.
Assinatura de um ano: otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de componentes eletrônicos, moldagem por injeção etc. Requer uma assinatura do Fusion.
Assinatura de um mês: otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de componentes eletrônicos, moldagem por injeção etc. Requer uma assinatura do Fusion.
Vá mais rapidamente do projeto à fabricação com a única plataforma completa de CAD, CAM, CAE e PCB na nuvem.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento do produto de sua empresa.
A Fusion Simulation Extension é uma extensão do Autodesk Fusion que fornece acesso a tecnologias avançadas de simulação para analisar o desempenho dos produtos e a viabilidade de fabricação antes da produção. Ele expande os recursos de simulação incorporados do Fusion com tipos de estudo adicionais, como tensão não linear, simulação de eventos, flambagem estrutural, estudos térmicos e simulação de moldagem por injeção, todos fornecidos por meio de solucionadores baseados na nuvem. Experimente gratuitamente hoje mesmo.
A Fusion Simulation Extension foi projetado para desenvolvimento do produto porque fornece às equipes as ferramentas necessárias para validar o desempenho, a confiabilidade e a viabilidade de fabricação no início do processo de projeto. Ao simular condições do mundo real digitalmente, as equipes podem reduzir a prototipagem física, identificar problemas de projeto mais cedo e fazer iterações com mais rapidez no mesmo ambiente CAD usado para modelagem e preparação de fabricação.
A Fusion Simulation Extension é destinado a projetistas de produtos e engenheiros mecânicos que precisam de informações mais aprofundadas sobre como os projetos serão executados em situações reais do dia a dia. Ele auxilia tanto usuários iniciantes, por meio de fluxos de trabalho guiados, como moldagem por injeção, quanto analistas experientes que precisam de recursos avançados de análise de elementos finitos (FEA).
A IA é usada na Autodesk Fusion Simulation Extension para ajudar na exploração e otimização de projetos por meio de tecnologias de Projeto generativo (inglês). Os processos baseados em IA ajudam a avaliar vários resultados de projeto em relação a critérios de desempenho, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e uma validação mais eficiente durante o desenvolvimento do produto.
O custo da Fusion Simulation Extension depende do período de assinatura selecionado. A Autodesk oferece opções de assinatura mensal e anual, com preços mostrados na moeda local no momento da compra. Veja as opções de preço aqui.
Sim. A Fusion Simulation Extension requer uma assinatura do Autodesk Fusion ativa. A extensão funciona como um complemento que oferece recursos adicionais de simulação no Fusion e não pode ser usada como um produto independente. Se você não tiver uma assinatura do Fusion ativa, considere o Fusion for Design para agrupar e salvar. Veja as opções de preço aqui.
A Fusion Simulation Extension inclui uma gama de tipos avançados de estudos de simulação, como:
Esses estudos ajudam a avaliar o comportamento mecânico, o desempenho térmico, a vibração e a viabilidade de fabricação diretamente no Fusion.
Sim, a Fusion Simulation Extension inclui recursos de projeto generativo (inglês) para ajudar a avaliar e a validar resultados de projetos gerados por IA em relação a critérios de desempenho de situações reais.
Ao contrário dos softwares de simulação autônomos, a Fusion Simulation Extension é totalmente integrado ao Autodesk Fusion, permitindo que os usuários avancem, sem interrupções, do projeto à fabricação, passando pela simulação, sem exportar modelos ou gerenciar ferramentas desconectadas. Essa integração permite iteração mais rápida, gerenciamento de dados mais fácil e alinhamento mais próximo entre a ideia do projeto e os resultados da simulação.
Comparado apenas ao Autodesk Fusion, a Fusion Simulation Extension adiciona acesso a tipos de estudo de simulação avançados e soluções ilimitadas baseadas na nuvem para esses estudos durante o período da assinatura. Esses recursos vão além das ferramentas de simulação padrão incluídas em uma assinatura básica do Fusion. Experimente gratuitamente hoje mesmo.
O preço da Fusion Simulation Extension é o de uma extensão de assinatura, disponível mensalmente ou anualmente. Durante o período da assinatura, os usuários podem executar estudos de simulação incluídos, sem pagar taxas de tokens da nuvem por solução, fornecendo custos previsíveis para uso frequente de simulação.
Sim. Se você já possui uma assinatura do Fusion, a Autodesk oferece uma versão gratuita de avaliação de 14 dias, que inclui todos os recursos incluídos na Fusion Simulation Extension, para que os usuários explorem os recursos de simulação e avaliem se eles se aplicam a seus fluxos de trabalho antes de adquirirem uma assinatura. Se você não tiver uma assinatura do Fusion, baixe uma versão gratuita de avaliação de 30 dias para explorar todos os recursos que o Fusion tem a oferecer.
Sim. A Fusion Simulation Extension tem os mesmos recursos e agora também inclui os recursos anteriores da Fusion Generative Design Extension.
Sim, as assinaturas incluem soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de eletrônicos, moldagem por injeção etc. Veja as opções de preço aqui.