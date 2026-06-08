AUTODESK FUSION SIMULATION EXTENSION

Maximize o desempenho do projeto com simulação

Obtenha projetos otimizados, desempenho e viabilidade de fabricação de projetos 3D usando a Autodesk Fusion Simulation Extension.

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O que é a Autodesk Fusion Simulation Extension?

A Autodesk Fusion Simulation Extension permite que sua equipe analise os recursos de desempenho de peças, de viabilidade de fabricação e de projeto generativo.

Os resultados do projeto generativo podem ajudar a reduzir o peso e aprimorar o desempenho. Combine isso com tipos de estudo de simulação, como simulações estruturais, térmicas e explícitas, bem como moldagem por injeção, para obter uma compreensão abrangente de como será o desempenho do projeto 3D em condições reais antes da fabricação.

Por que assinar a Autodesk Fusion Simulation Extension?

Reduza o tempo de desenvolvimento do produto

Automatize o desempenho e reduza os custos de projeto com o projeto generativo. Minimize protótipos físicos com protótipos digitais usando ferramentas de simulação. 

 

Melhore a confiabilidade do produto

Acesse tipos de estudo de simulação avançados para validar o desempenho do projeto em situações reais por meio de comparações de projeto lado a lado. 

 

Expanda as possibilidades do projeto

Use inteligência artificial com reconhecimento do processo de fabricação para expandir rapidamente as opções de projeto muito além da imaginação humana.

 

Veja como a Simulation Extension pode ajudar seus negócios

Principais recursos da Autodesk Fusion Simulation Extension

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Tensão estática não linear

Simule grandes comportamentos de deformação, movimento, contato e alteração de carga em materiais não lineares.

 

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Flambagem estrutural

Com informações como o multiplicador de flambagem crítica, desenvolva e refine projetos para evitar falhas estruturais.

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Simulação de evento

Preveja como as forças dependentes do tempo influenciam o desempenho do projeto 3D. 

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Frequências modais

Inspecione os efeitos de vibração natural e livre na peça ou montagem para ajudar a ajustar o projeto.

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Modelagem por injeção

Saiba como o projeto de peça influencia a viabilidade de fabricação e a qualidade das peças moldadas por injeção plástica.

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Resfriamento de componentes eletrônicos

Identifique o risco de falha de componentes e peças eletrônicas devido ao superaquecimento nas montagens da placa de circuito impresso (PCB).

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Projeto generativo

Explore vários resultados que atendem às especificações do projeto, reduzindo o peso e melhorando o desempenho.

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Simulação térmica

Rastreie a transferência de calor e as tensões induzidas pela temperatura com simulações de estado estacionário térmico e tensão térmica.

Planos e preços do Autodesk Fusion

Assinatura de um ano da Autodesk Fusion Simulation Extension

Assinatura de um ano: otimize o projeto e o desempenho de peças com soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de componentes eletrônicos, moldagem por injeção etc. Requer uma assinatura do Fusion.

 

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Assinatura de um mês da Autodesk Fusion Simulation Extension

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Perguntas frequentes sobre a Autodesk Fusion Simulation Extension

O que é a Autodesk Fusion Simulation Extension?

A Fusion Simulation Extension é uma extensão do Autodesk Fusion que fornece acesso a tecnologias avançadas de simulação para analisar o desempenho dos produtos e a viabilidade de fabricação antes da produção. Ele expande os recursos de simulação incorporados do Fusion com tipos de estudo adicionais, como tensão não linear, simulação de eventos, flambagem estrutural, estudos térmicos e simulação de moldagem por injeção, todos fornecidos por meio de solucionadores baseados na nuvem. Experimente gratuitamente hoje mesmo.

O que torna a Autodesk Fusion Simulation Extension adequado para desenvolvimento do produto?

A Fusion Simulation Extension foi projetado para desenvolvimento do produto porque fornece às equipes as ferramentas necessárias para validar o desempenho, a confiabilidade e a viabilidade de fabricação no início do processo de projeto. Ao simular condições do mundo real digitalmente, as equipes podem reduzir a prototipagem física, identificar problemas de projeto mais cedo e fazer iterações com mais rapidez no mesmo ambiente CAD usado para modelagem e preparação de fabricação.

Quem deve usar a Autodesk Fusion Simulation Extension?

A Fusion Simulation Extension é destinado a projetistas de produtos e engenheiros mecânicos que precisam de informações mais aprofundadas sobre como os projetos serão executados em situações reais do dia a dia. Ele auxilia tanto usuários iniciantes, por meio de fluxos de trabalho guiados, como moldagem por injeção, quanto analistas experientes que precisam de recursos avançados de análise de elementos finitos (FEA).

Como a IA é usada na Autodesk Fusion Simulation Extension?

A IA é usada na Autodesk Fusion Simulation Extension para ajudar na exploração e otimização de projetos por meio de tecnologias de Projeto generativo (inglês). Os processos baseados em IA ajudam a avaliar vários resultados de projeto em relação a critérios de desempenho, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e uma validação mais eficiente durante o desenvolvimento do produto. 

Quanto custa a Autodesk Fusion Simulation Extension?

O custo da Fusion Simulation Extension depende do período de assinatura selecionado. A Autodesk oferece opções de assinatura mensal e anual, com preços mostrados na moeda local no momento da compra. Veja as opções de preço aqui.

Preciso de uma assinatura do Autodesk Fusion para acessar a Fusion Simulation Extension?

Sim. A Fusion Simulation Extension requer uma assinatura do Autodesk Fusion ativa. A extensão funciona como um complemento que oferece recursos adicionais de simulação no Fusion e não pode ser usada como um produto independente. Se você não tiver uma assinatura do Fusion ativa, considere o Fusion for Design para agrupar e salvar. Veja as opções de preço aqui.

Quais simulações estão incluídas na Autodesk Fusion Simulation Extension?

A Fusion Simulation Extension inclui uma gama de tipos avançados de estudos de simulação, como:

  • Tensão estática não linear
  • Flambagem estrutural
  • Frequências modais
  • Estudo térmico e tensão térmica
  • Simulação de eventos (quase estática e dinâmica)
  • Simulação de moldagem por injeção

Esses estudos ajudam a avaliar o comportamento mecânico, o desempenho térmico, a vibração e a viabilidade de fabricação diretamente no Fusion.

A Autodesk Fusion Simulation Extension inclui a tecnologia de projeto generativo?

Sim, a Fusion Simulation Extension inclui recursos de projeto generativo (inglês) para ajudar a avaliar e a validar resultados de projetos gerados por IA em relação a critérios de desempenho de situações reais.

Como a Autodesk Fusion Simulation Extension difere de programas de simulação autônomos?

Ao contrário dos softwares de simulação autônomos, a Fusion Simulation Extension é totalmente integrado ao Autodesk Fusion, permitindo que os usuários avancem, sem interrupções, do projeto à fabricação, passando pela simulação, sem exportar modelos ou gerenciar ferramentas desconectadas. Essa integração permite iteração mais rápida, gerenciamento de dados mais fácil e alinhamento mais próximo entre a ideia do projeto e os resultados da simulação. 

O que está incluído na Autodesk Fusion Simulation Extension que é diferente do Autodesk Fusion?

Comparado apenas ao Autodesk Fusion, a Fusion Simulation Extension adiciona acesso a tipos de estudo de simulação avançados e soluções ilimitadas baseadas na nuvem para esses estudos durante o período da assinatura. Esses recursos vão além das ferramentas de simulação padrão incluídas em uma assinatura básica do Fusion. Experimente gratuitamente hoje mesmo.

Como funciona o preço da Autodesk Fusion Simulation Extension?

O preço da Fusion Simulation Extension é o de uma extensão de assinatura, disponível mensalmente ou anualmente. Durante o período da assinatura, os usuários podem executar estudos de simulação incluídos, sem pagar taxas de tokens da nuvem por solução, fornecendo custos previsíveis para uso frequente de simulação. 

Posso experimentar a Autodesk Fusion Simulation Extension antes de comprá-lo?

Sim. Se você já possui uma assinatura do Fusion, a Autodesk oferece uma versão gratuita de avaliação de 14 dias, que inclui todos os recursos incluídos na Fusion Simulation Extension, para que os usuários explorem os recursos de simulação e avaliem se eles se aplicam a seus fluxos de trabalho antes de adquirirem uma assinatura. Se você não tiver uma assinatura do Fusion, baixe uma versão gratuita de avaliação de 30 dias para explorar todos os recursos que o Fusion tem a oferecer.

A Autodesk Fusion Simulation Extension é igual à antigo Fusion 360 Simulation Extension?

Sim. A Fusion Simulation Extension tem os mesmos recursos e agora também inclui os recursos anteriores da Fusion Generative Design Extension.

As soluções da nuvem estão incluídas com uma assinatura da Autodesk Fusion Simulation Extension?

Sim, as assinaturas incluem soluções ilimitadas na nuvem para projeto generativo, FEA, resfriamento de eletrônicos, moldagem por injeção etc. Veja as opções de preço aqui.

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