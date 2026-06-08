Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
A Autodesk Fusion Design Extension, anteriormente conhecida como Fusion 360 Product Design Extension, é um conjunto de ferramentas avançadas de modelagem e projeto 3D. Adote uma abordagem automatizada para a fabricação de projetos de produtos complexos. Obtenha acesso a configurações de recursos inteligentes para melhorar o desempenho dos produtos. Siga as orientações para preparar os projetos para fabricação.
Melhore o desempenho e a estética dos produtos. Controle com facilidade geometrias complexas.
Concentre-se na função e na estética com ferramentas que aceleram o processo de alteração no projeto do produto.
Prepare projetos 3D para o chão de fábrica com recursos incorporados com reconhecimento de fabricação.
Funcionalidade com reconhecimento de fabricação
Melhore o processo de desenvolvimento de produtos usando recursos com reconhecimento de fabricação.
Automação baseada em recursos
Concentre mais tempo no projeto do produto com acesso a ferramentas especializadas para sua indústria.
Padronização geométrica
Aplique padrões geométricos altamente personalizáveis com objetos predefinidos ou definidos pelo usuário.
Treliça volumétrica
Modifique corpos sólidos ou de malha existentes para criar treliças volumétricas complexas que alteram a forma e a aparência de um projeto.
Assinatura de um ano: automatize a geometria complexa para aprimorar o desempenho e a estética dos produtos. Requer uma assinatura do Fusion.
Assinatura de 1 mês: automatize a geometria complexa para aprimorar o desempenho e a estética dos produtos. Requer uma assinatura do Fusion.
Vá mais rapidamente do projeto à fabricação com a única plataforma completa de CAD, CAM, CAE e PCB em nuvem.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento de produtos de sua empresa.
A Autodesk Fusion Design Extension — anteriormente conhecida como Fusion 360 Product Design Extension — fornece um conjunto de ferramentas avançadas de projeto e modelagem 3D que simplificam a criação de produtos complexos. Com recursos inteligentes e orientação automatizada, ela ajuda a melhorar o desempenho dos produtos e a preparar projetos para fabricação. É necessária uma assinatura existente do Autodesk Fusion, juntamente com a extensão para acessar esses recursos.
Sim, a funcionalidade incluída na Autodesk Fusion Design Extension está incluída no Autodesk Fusion for Design, juntamente com a Autodesk Fusion Simulation Extension e o Autodesk Fusion Manage. Se você não possui atualmente uma assinatura do Autodesk Fusion e precisa de recursos avançados de projeto, considere usar o Autodesk Fusion for Design.
A Autodesk Fusion Design Extension aprimora os fluxos de trabalho de projeto adicionando ferramentas avançadas de modelagem, automação e capacidade de fabricação que simplificam e elevam todo o processo de desenvolvimento do produto. Ela também melhora os fluxos de trabalho, permitindo uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos, oferecendo configurações e orientações de recursos inteligentes que aumentam a eficiência da modelagem e reduzem o retrabalho manual. Clique aqui para baixar uma versão gratuita de avaliação ou ative-a diretamente no Fusion seguindo estas etapas.
A Autodesk Fusion Design Extension fornece acesso a ferramentas avançadas de modelagem e projeto 3D que simplificam o processo de desenvolvimento de produtos e possibilitam uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos, incluindo:
Funcionalidade com reconhecimento de fabricação
Automação baseada em recursos
Treliça avançada
Padronização geométrica
Veja como você pode levar seus fluxos de trabalho do Fusion existentes para o próximo nível com uma versão gratuita de avaliação para a Autodesk Fusion Design Extension.
Se você já tem uma assinatura do Autodesk Fusion, pode acessar uma versão de avaliação de 14 dias da Autodesk Fusion Design Extension aqui. Se você não tem uma assinatura do Autodesk Fusion, baixe uma versão gratuita de avaliação para obter acesso completo a todos os recursos por 30 dias.
Sim, é necessário ter uma assinatura do Autodesk Fusion para acessar a Autodesk Fusion for Design Extension. Se você já tem uma assinatura do Autodesk Fusion, pode assinar a extensão de projeto aqui. Se você não tem uma assinatura do Autodesk Fusion, considere assinar o Autodesk Fusion for Design para acessar ferramentas avançadas de modelagem, projeto generativo, simulação, gerenciamento de dados integrado etc.
Sim, a Autodesk Fusion Design Extension ajuda a aprimorar os fluxos de trabalho de fabricação, garantindo que as peças sejam projetadas pensando na produção desde o início. Ela oferece recursos de reconhecimento de fabricação, incluindo automação baseada em recursos, padronização geométrica, regras de projeto de plástico e orientação que aprimora a capacidade de fabricação e reduz problemas de produção a jusante. Por automatizar tarefas complexas de modelagem e incorporar conselhos de projeto baseados em regras, a extensão produz modelos mais claros e consistentes que fluem com mais eficiência para os estágios de CAM e fabricação, ajudando as equipes a reduzir o retrabalho e os custos de fabricação e a simplificar os fluxos de trabalho de ponta a ponta.
A Autodesk Fusion Design Extension é ideal para usuários que precisam de ferramentas avançadas de engenharia, modelagem de superfície complexa, validação de simulação ou recursos de reconhecimento de fabricação, além dos recursos padrão do Autodesk Fusion.
A Autodesk Fusion Design Extension oferece recursos avançados de projeto e modelagem 3D diretamente no Autodesk Fusion, incluindo automação baseada em recursos, funcionalidade com reconhecimento de fabricação, criação de treliça avançada e padronização geométrica. O acesso a essa funcionalidade será sem interrupções com uma assinatura de extensão se você tiver uma assinatura do Autodesk Fusion. Não são necessários complementos ou plug-ins externos. Veja as opções de preços aqui.
Uma assinatura para a Autodesk Fusion Design Extension está disponível por
A Autodesk Fusion Design Extension é compatível com geometria complexa, pois adiciona ferramentas avançadas de modelagem, incluindo padronização geométrica, treliças volumétricas e conversão de malha orgânica, que permitem aos projetistas criar formas muito além das capacidades dos recursos CAD padrão. Essas ferramentas automatizam a geração de estruturas e padrões intrincados, facilitando a construção de projetos altamente detalhados, otimizados para desempenho e fabricáveis sem etapas de modelagem manuais e demoradas.
As principais tarefas de projeto que mais se beneficiam da Autodesk Fusion Design Extension incluem:
Modelagem 3D complexa: a extensão de projeto fornece recursos de modelagem complexos que ajudam os projetistas a criar formas avançadas, detalhes intrincados e geometria de produto altamente refinada, tudo dentro de um ambiente de modelagem unificado.
Projeto de peças plásticas e moldes de injeção: inclui regras plásticas, ferramentas de projeto de plástico e consultores de projeto que automatizam e orientam tarefas relacionadas à capacidade de fabricação, especialmente para peças moldadas por injeção.
Padronização geométrica e criação de treliça: os projetistas se beneficiam da padronização geométrica avançada e da geração de treliça volumétrica, permitindo a criação eficiente de estruturas leves, texturas de aderência, padrões de ventilação e outros recursos repetidos ou complexos.
Ajustes de projeto automatizados e inteligentes: tarefas que antes exigiam muitas etapas manuais, como modificar a ideia do projeto, atualizar variantes ou aplicar lógica de recursos consistente, são aceleradas por meio de automação e orientação inteligente de projeto.
Preparação do projeto para fabricação: a extensão de projeto oferece estratégias de projeto com reconhecimento de fabricação e verificações automatizadas que melhoram a qualidade do projeto, reduzem problemas a jusante e garantem a preparação do chão de fábrica.
Aprimore o processo de projeto com uma versão gratuita de avaliação da Autodesk Fusion Design Extension.