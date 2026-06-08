Autodesk Fusion Design Extension

Expanda os recursos de projeto 3D no Autodesk Fusion

Automatize e simplifique o projeto de recursos com conhecimento nativo do processo de fabricação.

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O que é a Autodesk Fusion Design Extension?

A Autodesk Fusion Design Extension, anteriormente conhecida como Fusion 360 Product Design Extension, é um conjunto de ferramentas avançadas de modelagem e projeto 3D. Adote uma abordagem automatizada para a fabricação de projetos de produtos complexos. Obtenha acesso a configurações de recursos inteligentes para melhorar o desempenho dos produtos. Siga as orientações para preparar os projetos para fabricação.

Benefícios da Autodesk Fusion Design Extension

Facilite a modelagem 3D complexa

Melhore o desempenho e a estética dos produtos. Controle com facilidade geometrias complexas. 

Poupe tempo com a automação

Concentre-se na função e na estética com ferramentas que aceleram o processo de alteração no projeto do produto.  

Fabrique produtos melhores mais rapidamente

Prepare projetos 3D para o chão de fábrica com recursos incorporados com reconhecimento de fabricação. 

Recursos de projeto de produto

Recursos da Autodesk Fusion Design Extension

Funcionalidade com reconhecimento de fabricação

Melhore o processo de desenvolvimento de produtos usando recursos com reconhecimento de fabricação.

Automação baseada em recursos

Concentre mais tempo no projeto do produto com acesso a ferramentas especializadas para sua indústria.

Padronização geométrica

Aplique padrões geométricos altamente personalizáveis com objetos predefinidos ou definidos pelo usuário.

Treliça volumétrica

Modifique corpos sólidos ou de malha existentes para criar treliças volumétricas complexas que alteram a forma e a aparência de um projeto.

Planos e preços do Autodesk Fusion

Assinatura de um ano da Autodesk Fusion Design Extension

Assinatura de um ano: automatize a geometria complexa para aprimorar o desempenho e a estética dos produtos. Requer uma assinatura do Fusion.

 

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Assinatura de um mês da Autodesk Fusion Design Extension

Assinatura de 1 mês: automatize a geometria complexa para aprimorar o desempenho e a estética dos produtos. Requer uma assinatura do Fusion.

 

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Obtenha acesso a uma versão gratuita de avaliação da Autodesk Fusion Design Extension (antigo Fusion 360 Product Design Extension).

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Obtenha acesso a ferramentas de modelagem e projeto 3D que simplificam o processo de desenvolvimento de produtos e possibilitam uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos. /ano

 

Perguntas frequentes

O que é a Autodesk Fusion Design Extension? 

A Autodesk Fusion Design Extension — anteriormente conhecida como Fusion 360 Product Design Extension — fornece um conjunto de ferramentas avançadas de projeto e modelagem 3D que simplificam a criação de produtos complexos. Com recursos inteligentes e orientação automatizada, ela ajuda a melhorar o desempenho dos produtos e a preparar projetos para fabricação. É necessária uma assinatura existente do Autodesk Fusion, juntamente com a extensão para acessar esses recursos.

A Autodesk Fusion Design Extension está incluída em algum pacote?

Sim, a funcionalidade incluída na Autodesk Fusion Design Extension está incluída no Autodesk Fusion for Design, juntamente com a Autodesk Fusion Simulation Extension e o Autodesk Fusion Manage. Se você não possui atualmente uma assinatura do Autodesk Fusion e precisa de recursos avançados de projeto, considere usar o Autodesk Fusion for Design.

Como a Autodesk Fusion Design Extension melhora os fluxos de trabalho de projeto?

A Autodesk Fusion Design Extension aprimora os fluxos de trabalho de projeto adicionando ferramentas avançadas de modelagem, automação e capacidade de fabricação que simplificam e elevam todo o processo de desenvolvimento do produto. Ela também melhora os fluxos de trabalho, permitindo uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos, oferecendo configurações e orientações de recursos inteligentes que aumentam a eficiência da modelagem e reduzem o retrabalho manual. Clique aqui para baixar uma versão gratuita de avaliação ou ative-a diretamente no Fusion seguindo estas etapas.

Quais ferramentas avançadas de projeto a Autodesk Fusion Design Extension oferece? 

A Autodesk Fusion Design Extension fornece acesso a ferramentas avançadas de modelagem e projeto 3D que simplificam o processo de desenvolvimento de produtos e possibilitam uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos, incluindo:

  • Funcionalidade com reconhecimento de fabricação 

  • Automação baseada em recursos

  • Treliça avançada 

  • Padronização geométrica

Veja como você pode levar seus fluxos de trabalho do Fusion existentes para o próximo nível com uma versão gratuita de avaliação para a Autodesk Fusion Design Extension

Como posso experimentar a Autodesk Fusion Design Extension?

Se você já tem uma assinatura do Autodesk Fusion, pode acessar uma versão de avaliação de 14 dias da Autodesk Fusion Design Extension aqui. Se você não tem uma assinatura do Autodesk Fusion, baixe uma versão gratuita de avaliação para obter acesso completo a todos os recursos por 30 dias.

Preciso de uma assinatura separada do Fusion para usar a Autodesk Fusion Design Extension?

Sim, é necessário ter uma assinatura do Autodesk Fusion para acessar a Autodesk Fusion for Design Extension. Se você já tem uma assinatura do Autodesk Fusion, pode assinar a extensão de projeto aqui. Se você não tem uma assinatura do Autodesk Fusion, considere assinar o Autodesk Fusion for Design para acessar ferramentas avançadas de modelagem, projeto generativo, simulação, gerenciamento de dados integrado etc.

A Autodesk Fusion Design Extension pode ajudar com fluxos de trabalho de fabricação?

Sim, a Autodesk Fusion Design Extension ajuda a aprimorar os fluxos de trabalho de fabricação, garantindo que as peças sejam projetadas pensando na produção desde o início. Ela oferece recursos de reconhecimento de fabricação, incluindo automação baseada em recursos, padronização geométrica, regras de projeto de plástico e orientação que aprimora a capacidade de fabricação e reduz problemas de produção a jusante. Por automatizar tarefas complexas de modelagem e incorporar conselhos de projeto baseados em regras, a extensão produz modelos mais claros e consistentes que fluem com mais eficiência para os estágios de CAM e fabricação, ajudando as equipes a reduzir o retrabalho e os custos de fabricação e a simplificar os fluxos de trabalho de ponta a ponta.

Quem deve considerar o uso da Autodesk Fusion Design Extension?

A Autodesk Fusion Design Extension é ideal para usuários que precisam de ferramentas avançadas de engenharia, modelagem de superfície complexa, validação de simulação ou recursos de reconhecimento de fabricação, além dos recursos padrão do Autodesk Fusion.

Como a Autodesk Design Extension se integra ao Autodesk Fusion?

A Autodesk Fusion Design Extension oferece recursos avançados de projeto e modelagem 3D diretamente no Autodesk Fusion, incluindo automação baseada em recursos, funcionalidade com reconhecimento de fabricação, criação de treliça avançada e padronização geométrica.  O acesso a essa funcionalidade será sem interrupções com uma assinatura de extensão se você tiver uma assinatura do Autodesk Fusion. Não são necessários complementos ou plug-ins externos. Veja as opções de preços aqui.

Quanto custa a Autodesk Fusion Design Extension?

Uma assinatura para a Autodesk Fusion Design Extension está disponível por por mês, pagos anualmente. Veja opções de preços aqui.

A Autodesk Fusion Design Extension permite geometria complexa?

A Autodesk Fusion Design Extension é compatível com geometria complexa, pois adiciona ferramentas avançadas de modelagem, incluindo padronização geométrica, treliças volumétricas e conversão de malha orgânica, que permitem aos projetistas criar formas muito além das capacidades dos recursos CAD padrão. Essas ferramentas automatizam a geração de estruturas e padrões intrincados, facilitando a construção de projetos altamente detalhados, otimizados para desempenho e fabricáveis sem etapas de modelagem manuais e demoradas.

Quais tarefas de projeto se beneficiam da Autodesk Fusion Design Extension?

As principais tarefas de projeto que mais se beneficiam da Autodesk Fusion Design Extension incluem:

  • Modelagem 3D complexa: a extensão de projeto fornece recursos de modelagem complexos que ajudam os projetistas a criar formas avançadas, detalhes intrincados e geometria de produto altamente refinada, tudo dentro de um ambiente de modelagem unificado. 

  • Projeto de peças plásticas e moldes de injeção: inclui regras plásticas, ferramentas de projeto de plástico e consultores de projeto que automatizam e orientam tarefas relacionadas à capacidade de fabricação, especialmente para peças moldadas por injeção.

  • Padronização geométrica e criação de treliça: os projetistas se beneficiam da padronização geométrica avançada e da geração de treliça volumétrica, permitindo a criação eficiente de estruturas leves, texturas de aderência, padrões de ventilação e outros recursos repetidos ou complexos. 

  • Ajustes de projeto automatizados e inteligentes: tarefas que antes exigiam muitas etapas manuais, como modificar a ideia do projeto, atualizar variantes ou aplicar lógica de recursos consistente, são aceleradas por meio de automação e orientação inteligente de projeto.

  • Preparação do projeto para fabricação: a extensão de projeto oferece estratégias de projeto com reconhecimento de fabricação e verificações automatizadas que melhoram a qualidade do projeto, reduzem problemas a jusante e garantem a preparação do chão de fábrica. 

Aprimore o processo de projeto com uma versão gratuita de avaliação da Autodesk Fusion Design Extension.

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