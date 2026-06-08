A Autodesk Fusion Design Extension fornece acesso a ferramentas avançadas de modelagem e projeto 3D que simplificam o processo de desenvolvimento de produtos e possibilitam uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos, incluindo:

Funcionalidade com reconhecimento de fabricação

Automação baseada em recursos

Treliça avançada

Padronização geométrica

Veja como você pode levar seus fluxos de trabalho do Fusion existentes para o próximo nível com uma versão gratuita de avaliação para a Autodesk Fusion Design Extension.