Autodesk Fusion para startups

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Potencialize sua jornada de startup com o Autodesk Fusion – uma solução completa e incomparável de desenvolvimento do produto, adaptada para empreendimentos elegíveis em projeto e fabricação. Aproveite o acesso de três anos por apenas
Comece a acelerar a inovação para sua startup com o software CAD, CAM, CAE e PCB integrado na nuvem com o Autodesk Fusion.
Estamos ansiosos para conhecer sua ideia inovadora. Envie sua inscrição agora e receba uma notificação sobre o status de sua aprovação dentro de dois a três dias úteis após a avaliação.
Critérios de elegibilidade do Fusion para startups*:
Veja todos os termos e condições de elegibilidade.
Libere recursos para aumentar a capacidade com menor investimento de tempo e capital com automação de projeto, eletrônica e usinagem.
Vá mais rapidamente do projeto à fabricação com a única plataforma completa de desenvolvimento do produto CAD, CAM, CAE e PCB na nuvem, o Autodesk Fusion.
Idealize, crie, colabore e gerencie seus processos de desenvolvimento em uma única solução com nuvem e dados no centro.
— Gethin Roberts, Fundador da ITERATE
— Ari Pinkas, Cofundador e vice-presidente de desenvolvimento de negócios, Ora Graphene Audio
— Vincent Zhang, Engenheiro de projeto industrial, EDGE Sound Research
Projete produtos com um conjunto abrangente de ferramentas de modelagem e explore muitas iterações de projeto rapidamente com um software CAD na nuvem fácil de usar.
Produza peças usinadas CNC de alta qualidade e fabrique adicionalmente construções usando FFF ou PBF para impressão 3D de metal.
Dê vida aos projetos com a automação. Use o projeto esquemático, o layout de PCB e os recursos de roteamento incorporados no Autodesk Fusion.
Use ferramentas integradas de colaboração na nuvem para reunir equipes e gerenciar dados de produtos. Conecte suas equipes, comunique-se em tempo real e centralize a atividade dos projetos.
O Participante declara e garante que as informações enviadas à Autodesk como parte de sua inscrição no Programa são precisas e verdadeiras no momento do envio. A Autodesk reserva-se o direito de suspender ou remover, a qualquer momento e sem aviso prévio, um Participante do Programa, se o Participante não atender aos critérios de elegibilidade do Programa no momento do envio ou não cumprir os Termos de uso da Autodesk disponíveis aqui, conforme determinado a critério exclusivo da Autodesk.
Os Participantes selecionados para o Programa não poderão se inscrever novamente após a conclusão do Programa ou após a remoção do Programa. O Programa está disponível apenas para empresas que se qualificam com base nos critérios de elegibilidade. O Programa não é oferecido a todas as empresas nem em todos os países; a disponibilidade pode variar.
O acesso a qualquer software Autodesk e/ou serviços na nuvem fornecido por meio do Programa está sujeito à aceitação e ao cumprimento dos Termos de uso da Autodesk. Todos os benefícios podem não estar disponíveis para todos os softwares ou serviços em todos os idiomas e/ou regiões.
A Autodesk reserva-se o direito de alterar o preço sugerido de varejo (SRP), as ofertas e especificações de seus produtos e serviços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos, gráficos ou outros que possam existir neste site.
Todos os preços são apenas para fins de estimativa. O preço sugerido de varejo (SRP) não inclui impostos nem ajustes cambiais. O preço de varejo real é determinado pelo revendedor e está sujeito às oscilações cambiais. Entre em contato com seu representante ou revendedor Autodesk para obter os preços exatos em sua região.
“Participante” significa qualquer empresa que possa ser elegível ou esteja participando atualmente do Programa com base nos critérios de elegibilidade do Programa.
“Programa” significa o programa do Fusion 360 para startups.