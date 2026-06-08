PARA STARTUPS E EMPREENDEDORES ELEGÍVEIS

Autodesk Fusion para startups

Sua solicitação será analisada dentro de 24 a 48 horas. Os candidatos aprovados receberão um link por e-mail para assinar o Autodesk Fusion para startups por por usuário por três anos.

As startups devem projetar ou fabricar produtos físicos originais

CAD, CAM, CAE e PCB integrados para empresas em crescimento

Potencialize sua jornada de startup com o Autodesk Fusion – uma solução completa e incomparável de desenvolvimento do produto, adaptada para empreendimentos elegíveis em projeto e fabricação. Aproveite o acesso de três anos por apenas por usuário e até 10 usuários por startup.

Comece a acelerar a inovação para sua startup com o software CAD, CAM, CAE e PCB integrado na nuvem com o Autodesk Fusion.

Critérios de elegibilidade do Autodesk Fusion para startups

Quem deve se inscrever?

Estamos ansiosos para conhecer sua ideia inovadora. Envie sua inscrição agora e receba uma notificação sobre o status de sua aprovação dentro de dois a três dias úteis após a avaliação.

 

Critérios de elegibilidade do Fusion para startups*:

  • Empresas registradas (por exemplo, LLC)
  • Domínio de e-mail profissional e um site válido da empresa
  • Empresa de capital de risco, financiada por investidores-anjo ou autofinanciada
  • Nenhuma assinatura anterior do Autodesk Fusion
  • Foco no projeto ou na fabricação de produtos físicos
  • Exclusões: prestadores de serviços, revendedores, fabricantes contratados, consultores, makerspaces, organizações sem fins lucrativos e agências de design não são elegíveis

Veja todos os termos e condições de elegibilidade.

Benefícios do Autodesk Fusion para startups

Acelere a inovação

Libere recursos para aumentar a capacidade com menor investimento de tempo e capital com automação de projeto, eletrônica e usinagem.

Lance produtos no mercado mais rapidamente

Vá mais rapidamente do projeto à fabricação com a única plataforma completa de desenvolvimento do produto CAD, CAM, CAE e PCB na nuvem, o Autodesk Fusion.

Unifique sua equipe em uma plataforma

Idealize, crie, colabore e gerencie seus processos de desenvolvimento em uma única solução com nuvem e dados no centro.

O Autodesk Fusion impulsionou mais de 10 mil startups, incluindo:

Recursos do Autodesk Fusion

Autodesk Fusion 3D CAD

CAD 3D flexível

Projete produtos com um conjunto abrangente de ferramentas de modelagem e explore muitas iterações de projeto rapidamente com um software CAD na nuvem fácil de usar.

 

CAD/CAM integrado do Autodesk Fusion

CAD/CAM integrado

Produza peças usinadas CNC de alta qualidade e fabrique adicionalmente construções usando FFF ou PBF para impressão 3D de metal.

 

Projeto de PCB do Autodesk Fusion

Projeto unificado de PCB

Dê vida aos projetos com a automação. Use o projeto esquemático, o layout de PCB e os recursos de roteamento incorporados no Autodesk Fusion.

 

Colaboração com o Autodesk Fusion

Colaboração facilitada

Use ferramentas integradas de colaboração na nuvem para reunir equipes e gerenciar dados de produtos. Conecte suas equipes, comunique-se em tempo real e centralize a atividade dos projetos.

 

Inscrever-se no Autodesk Fusion para startups

 

Termos e condições legais

O Participante declara e garante que as informações enviadas à Autodesk como parte de sua inscrição no Programa são precisas e verdadeiras no momento do envio. A Autodesk reserva-se o direito de suspender ou remover, a qualquer momento e sem aviso prévio, um Participante do Programa, se o Participante não atender aos critérios de elegibilidade do Programa no momento do envio ou não cumprir os Termos de uso da Autodesk disponíveis aqui, conforme determinado a critério exclusivo da Autodesk.

Os Participantes selecionados para o Programa não poderão se inscrever novamente após a conclusão do Programa ou após a remoção do Programa. O Programa está disponível apenas para empresas que se qualificam com base nos critérios de elegibilidade. O Programa não é oferecido a todas as empresas nem em todos os países; a disponibilidade pode variar.

O acesso a qualquer software Autodesk e/ou serviços na nuvem fornecido por meio do Programa está sujeito à aceitação e ao cumprimento dos Termos de uso da Autodesk. Todos os benefícios podem não estar disponíveis para todos os softwares ou serviços em todos os idiomas e/ou regiões.

A Autodesk reserva-se o direito de alterar o preço sugerido de varejo (SRP), as ofertas e especificações de seus produtos e serviços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos, gráficos ou outros que possam existir neste site.

Todos os preços são apenas para fins de estimativa. O preço sugerido de varejo (SRP) não inclui impostos nem ajustes cambiais. O preço de varejo real é determinado pelo revendedor e está sujeito às oscilações cambiais. Entre em contato com seu representante ou revendedor Autodesk para obter os preços exatos em sua região.

 

Participante” significa qualquer empresa que possa ser elegível ou esteja participando atualmente do Programa com base nos critérios de elegibilidade do Programa.

Programa” significa o programa do Fusion 360 para startups.