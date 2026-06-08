Autodesk Fusion para startups

O Participante declara e garante que as informações enviadas à Autodesk como parte de sua inscrição no Programa são precisas e verdadeiras no momento do envio. A Autodesk reserva-se o direito de suspender ou remover, a qualquer momento e sem aviso prévio, um Participante do Programa, se o Participante não atender aos critérios de elegibilidade do Programa no momento do envio ou não cumprir os Termos de uso da Autodesk disponíveis aqui, conforme determinado a critério exclusivo da Autodesk.





Os Participantes selecionados para o Programa não poderão se inscrever novamente após a conclusão do Programa ou após a remoção do Programa. O Programa está disponível apenas para empresas que se qualificam com base nos critérios de elegibilidade. O Programa não é oferecido a todas as empresas nem em todos os países; a disponibilidade pode variar.

O acesso a qualquer software Autodesk e/ou serviços na nuvem fornecido por meio do Programa está sujeito à aceitação e ao cumprimento dos Termos de uso da Autodesk. Todos os benefícios podem não estar disponíveis para todos os softwares ou serviços em todos os idiomas e/ou regiões.





A Autodesk reserva-se o direito de alterar o preço sugerido de varejo (SRP), as ofertas e especificações de seus produtos e serviços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos, gráficos ou outros que possam existir neste site.





Todos os preços são apenas para fins de estimativa. O preço sugerido de varejo (SRP) não inclui impostos nem ajustes cambiais. O preço de varejo real é determinado pelo revendedor e está sujeito às oscilações cambiais. Entre em contato com seu representante ou revendedor Autodesk para obter os preços exatos em sua região.

“Participante” significa qualquer empresa que possa ser elegível ou esteja participando atualmente do Programa com base nos critérios de elegibilidade do Programa.





“Programa” significa o programa do Fusion 360 para startups.