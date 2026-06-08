AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Conecte-se, comunique-se e colabore com o Fusion Contributor

Trabalhe de forma mais inteligente e melhore a colaboração simplificando a participação de equipes internas e externas.

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O que é o Autodesk Fusion Contributor?

O Fusion Contributor é um nível de acesso para as partes interessadas colaborarem com segurança no desenvolvimento do produto no Fusion, compartilhando projetos, revisando e gerenciando projetos em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. As equipes internas e os parceiros externos podem participar dos fluxos de trabalho e se manter informados, tudo sem permissões de criação.

Os usuários do Fusion Contributor que trabalham no Fusion Manage podem visualizar dados de gerenciamento do ciclo de vida do produto, criar relatórios e contribuir com fluxos de trabalho.

Ao simplificar a colaboração e fornecer acesso seguro e em tempo real a dados críticos do projeto, o Fusion Contributor garante que suas equipes possam tomar decisões mais rápidas e inteligentes e impulsionar a inovação.

Benefícios do Autodesk Fusion Contributor

Conecte-se a equipes internas e fornecedores externos

Gerencie, acesse e compartilhe arquivos de forma segura com partes interessadas internas e externas. Visualize e revise projetos instantaneamente.

 

Comunique o progresso do projeto

Centralize todas as alterações do projeto, bem como comentários e marcas de revisão feitas por várias equipes, para ver facilmente como o projeto está progredindo.

 

Colabore sem limitações de qualquer lugar

Acesse os detalhes do projeto e colabore em qualquer lugar, a qualquer momento, em um navegador da Web ou dispositivo móvel e mantenha-se no caminho certo.

 

O que você pode fazer com o Fusion Contributor for Fusion

Centralizar o acesso e a contribuição de dados

Armazene e gerencie versões de todos os dados do projeto, incluindo projetos, planilhas e documentos.

 

Colaborar em listas de materiais

Consuma e edite informações da lista de materiais do produto para colaborar com as partes interessadas a montante e a jusante.

 

Adicionar comentários e marcas de revisão

Controle o feedback das revisões do projeto com anotações, marcas de revisão e comentários em qualquer dispositivo.

 

Pesquisar e localizar

Pesquise os dados de que você precisa e veja resultados instantâneos para selecionar e visualizar o que você precisa, quando precisar.

 

O que você pode fazer com o Fusion Contributor for Fusion Manage

Visualizar dados relevantes

Acesse dados, itens, processos de negócios, listas de materiais, arquivos de projeto, documentos e registros relevantes para manter-se informado.

 

Participar de fluxos de trabalho e obter informações

Participe dos fluxos de trabalho do processo de negócios como aprovador ou revisor, acompanhe com diligência as tarefas e os prazos atribuídos e extraia informações valiosas de relatórios e gráficos.

 

Adicionar marcas de revisão e colaborar

Revise anexos, forneça feedback usando marcas de revisão e comunique-se com as partes interessadas no Fusion Manage, minimizando a dependência de e-mails e a confusão de versões.

 

Acessar notificações

Receba notificações em tempo real sobre novas tarefas, ações pendentes ou alterações nos dados do produto para manter-se a par das atualizações do projeto.

 

“Graças à possibilidade de contar com um espaço de trabalho compartilhado, a natureza baseada na nuvem do Fusion facilita a colaboração entre várias localizações e permite que os usuários trabalhem em conjunto de forma iterativa.”

— Michael DiTullo, Fundador e chefe de criação, Michael DiTullo, LLC

Conecte-se a um especialista do Fusion Contributor

Veja como sua equipe pode trabalhar de forma mais inteligente e melhorar a colaboração simplificando a participação interna e externa da equipe com o acesso de nível Fusion Contributor do Fusion e do Fusion Manage.

 

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