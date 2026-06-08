AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

O Fusion Contributor é um nível de acesso para as partes interessadas colaborarem com segurança no desenvolvimento do produto no Fusion, compartilhando projetos, revisando e gerenciando projetos em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. As equipes internas e os parceiros externos podem participar dos fluxos de trabalho e se manter informados, tudo sem permissões de criação.

Os usuários do Fusion Contributor que trabalham no Fusion Manage podem visualizar dados de gerenciamento do ciclo de vida do produto, criar relatórios e contribuir com fluxos de trabalho.

Ao simplificar a colaboração e fornecer acesso seguro e em tempo real a dados críticos do projeto, o Fusion Contributor garante que suas equipes possam tomar decisões mais rápidas e inteligentes e impulsionar a inovação.