AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Fusion Contributor é um nível de acesso para as partes interessadas colaborarem com segurança no desenvolvimento do produto no Fusion, compartilhando projetos, revisando e gerenciando projetos em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. As equipes internas e os parceiros externos podem participar dos fluxos de trabalho e se manter informados, tudo sem permissões de criação.
Os usuários do Fusion Contributor que trabalham no Fusion Manage podem visualizar dados de gerenciamento do ciclo de vida do produto, criar relatórios e contribuir com fluxos de trabalho.
Ao simplificar a colaboração e fornecer acesso seguro e em tempo real a dados críticos do projeto, o Fusion Contributor garante que suas equipes possam tomar decisões mais rápidas e inteligentes e impulsionar a inovação.
Gerencie, acesse e compartilhe arquivos de forma segura com partes interessadas internas e externas. Visualize e revise projetos instantaneamente.
Centralize todas as alterações do projeto, bem como comentários e marcas de revisão feitas por várias equipes, para ver facilmente como o projeto está progredindo.
Acesse os detalhes do projeto e colabore em qualquer lugar, a qualquer momento, em um navegador da Web ou dispositivo móvel e mantenha-se no caminho certo.
Armazene e gerencie versões de todos os dados do projeto, incluindo projetos, planilhas e documentos.
Consuma e edite informações da lista de materiais do produto para colaborar com as partes interessadas a montante e a jusante.
Controle o feedback das revisões do projeto com anotações, marcas de revisão e comentários em qualquer dispositivo.
Pesquise os dados de que você precisa e veja resultados instantâneos para selecionar e visualizar o que você precisa, quando precisar.
Acesse dados, itens, processos de negócios, listas de materiais, arquivos de projeto, documentos e registros relevantes para manter-se informado.
Participe dos fluxos de trabalho do processo de negócios como aprovador ou revisor, acompanhe com diligência as tarefas e os prazos atribuídos e extraia informações valiosas de relatórios e gráficos.
Revise anexos, forneça feedback usando marcas de revisão e comunique-se com as partes interessadas no Fusion Manage, minimizando a dependência de e-mails e a confusão de versões.
Receba notificações em tempo real sobre novas tarefas, ações pendentes ou alterações nos dados do produto para manter-se a par das atualizações do projeto.
— Michael DiTullo, Fundador e chefe de criação, Michael DiTullo, LLC