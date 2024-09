O sistema PLM complementa o ERP. O sistema ERP tem como foco processos de execução de negócios, como inventário, logística e finanças. Já no PLM, o foco é tudo o que diz respeito ao seu produto, do conceito à engenharia, à produção e ao serviço. O PLM fornece processos que conectam todos os envolvidos no ciclo de vida do produto a uma fonte central de informações. A conexão entre PLM e ERP amplia o uso de dados de produtos em mais automações e fluxos de trabalho em toda a empresa, para obter maiores vantagens comerciais.